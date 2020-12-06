Умышленно заблокировали трансфер третьей звезды. Странное поведение Ирвинга и Дюранта

Сезон ещё не начался, а Кайри и Кевин уже начали свои чудачества. «Бруклин» точно серьёзный претендент на титул?

Сравниться с «Лос-Анджелес Лейкерс» по уровню внимания общественности не сможет ни одна команда в НБА. Команда из самого медийного города. Только что выиграла чемпионство. В ней есть лучший игрок мира. А может даже два (Алекс Карузо, прости). Каждая новость о «Лейкерс» рассматривается в контексте наследия Леброна Джеймса, его гонки с тенью Майкла Джордана. Даже такая новость как переподписание контракта с «игроком-талисманом» Джаредом Дадли вызывает неподдельный интерес и анализируется со всей серьёзностью.

За облаками хайпа от «Лейкерс» и других команд типа «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс», как-то не особо замеченным остался факт полного выздоровления «Бруклин Нетс». Под «полным», конечно же, понимаются две главные звезды — Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант. Третьего сильного помощника им заполучить не удалось. Договорить об обмене Джеймса Хардена с «Хьюстон Рокетс» не удалось, а обмен ещё одного звёздного исполнителя заблокировали сами Кайри и Кевин.

С Дюрантом всё понятно. Его суперзвёздный статус и талант неоспоримы. Главный вопрос в одном — насколько хороша современная медицина и на сколько процентов от своего максимума он смог восстановиться после одной из самых сложных травм в спорте — разрыва ахилла?

Ирвинг — токсичен для «Бруклина». Кайри нужен напарник-звезда Без Дюранта, который играл на команду, Ирвинг лишь набивал личную статистику.

С одной стороны, история не знает примеров, когда после подобных повреждений игроки показывали выдающийся уровень. Возвращались в НБА и набирали приличную статистику — да, но точно не были в пятёрке лучших игроков лиги. Форвард не играл в официальных матчах с 10 июня 2019. Это уже сильно больше 500 дней.

С другой, в Сети уже достаточно видео с тренировок Дюранта, чтобы понять — он в полнейшем порядке. Конечно, двухсторонки в тренировочном режиме не сравнить с официальными играми, но тренеры не скрывают своего восторга в прогрессе подопечного.

Куда сложнее дела обстоят с другой звездой — Кайри Ирвингом. Он тоже пропустил значительное время. Дядюшка Дрю отправился на операцию плеча в начале февраля 2020. Нет сомнений в том, что его физические кондиции будут на максимальном (или близком к нему) уровне перед началом сезона. Другое дело — кондиции психологические.

В последние годы Ирвинг значительно подпортил свою репутацию. Тихий и скоромный, он начал чудить ещё в «Кливленд Кавальерс», когда не захотел играть «младшего брата» Короля. Он категорично попросил обмена и вроде должен был стать первой скрипкой главного соперника «Кавальерс» в Восточной конференции. По крайней мере, так позиционировался его переход в «Бостон Селтикс». Не тут-то было!

В НБА сформировалась новая суперкоманда. «Бруклин» совершил последний и важнейший ход Назначение Стива Нэша – оптимальный вариант для «Нетс». Борьба за титул уже не за горами.

В «Селтикс» Кайри не удалось стать своим, он снова был недоволен статусом, а потому переход в «Бруклин» болельщики восприняли как радостную весть. Фанаты не простили ему поведения и высмеивали оба раза, когда в прошлом сезоне он должен был играть гостевые матчи в Бостоне. В заявке он ни разу не появился, а потому расклеенные по городу фотографии Кайри с надписью «потерялся», стали отличным и уместным троллингом.

Сезон ещё не начался, Дюрант и Ирвинг ещё не провели ни одного матча вместе, а «чудеса» уже начались. Американские инсайдеры сообщали, что именно Кайри ревностно отнёсся к новости о возможном переходе Джеймса Хардена в «Нетс». Эта новость удивила многих, поскольку между игроками долгое время были как минимум уважительные отношения. Они часто пересекались на Матчах всех звёзд и играли вместе за сборную США, с которой побеждали на чемпионате мира.

Джеймс Харден Фото: Getty Images

Новость последних дней — отказ Ирвинга общаться с представителями СМИ. Фантастика! Потому что именно НБА всегда была для всех примером открытости. А тут одна из звёзд лиги на весь мир заявляет, что мол его игра будет говорить за него. Как минимум странное решение. Ведь почему-то ни Леброну, ни Карри, ни Хардену это не мешает. Но в ситуациях с защитником «Нетс» уже давно не стоит искать логических оправданий.

Ирвинг срывает сезон НБА. Он всё ещё хочет насолить Леброну Группа игроков лиги объединилась вокруг явного безумца. К чему это приведёт?

Возможно, именно капризы Кайри не позволили «Бруклину» обзавестись полноценной третьей звездой, с которой команда по-настоящему могла бы называться претендентом на чемпионский перстень. Помимо Хардена, возможным новичком «Нетс» мог стать Джру Холидэй. Но в ситуацию с его переходом снова вмешались звёзды команды. Вроде бы защищали партнёра Криса ЛеВерта, которого они видят одним из своих главных помощников. Странное поведение Кайри и Кевина, которые умышленно заблокировали переход в команду третьего именитого напарника. При том, что активы «Бруклина» были значительно привлекательнее, чем у «Милуоки Бакс», который в конечном итоге выменял Холидэя из «Нью-Орлеан Пеликанс».

Поведение Ирвинга будет сильно влиять на климат в раздевалке и командную химию. Вдобавок ко всему тренировать «Нетс» в наступающем сезоне будет пусть и звёздный в прошлом игрок, но тренер без опыта Стив Нэш. Только что восстановившийся Дюрант, неуравновешенный Ирвинг, тренер-новичок, амбиции и высокие ожидания болельщиков — крайне взрывоопасная смесь для чёрно-белых. Но в любом случае следить за этой командой будет гораздо интереснее, чем в прошлом сезоне.