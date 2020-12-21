Вполне реально дойти до финала. «Локомотив-Кубань» в ожидании решающих баталий Еврокубка

Все участники Топ-16 известны. «Локо» уже узнал своих соперников: слишком большой угрозы не наблюдается.

Определились все участники Топ-16 Еврокубка: «Локомотив-Кубань», УНИКС (Россия) «Ховентуд», «Уникаха», «Андорра», «Гран Канария» (Испания), «Бурж», «Леваллуа», «Монако», «Нантер» (Франция), «Партизан» (Сербия), «Морнар», «Будучность» (Черногория), «Цедевита Олимпия» (Словения), «Виртус», «Тренто» (Италия).

Казанский УНИКС узнает своих соперников по Топ-16 30 декабря, когда будет доигран перенесённый из-за пандемии коронавируса матч «Ховентуд» — «Бурж». Если «Бурж» проиграет или выиграет с разницей менее 7 очков, казанцы займут второе место в группе А и в Топ-16 сыграют в квартете с «Гран Канарией», «Морнаром» и «Монако»/«Андоррой». Это наиболее вероятный сценарий. Если французы смогут обыграть мощный «Ховентуд» в гостях с разницей более 7 очков, то подопечные Димитриса Прифтиса окажутся на третьем месте в группе и в Топ-16 встретятся с «Виртусом», «Цедевитой-Олимпией» и «Будучностью».

Вышли в топ-16 со второго места. «Локомотив-Кубань» не сплоховал в матче с «Монако» Краснодарский клуб на мажорной ноте закончил групповой этап. Теперь осталось дождаться соперников на следующей стадии Еврокубка.

В целом из-за переносов в связи с пандемией до конца месяца доиграют 7 матчей регулярного чемпионата Еврокубка, после которых будут сформированы все группы Топ-16. Однако один квартет на этой стадии известен уже сейчас. Краснодарский «Локомотив-Кубань» попал в группу с «Леваллуа», «Тренто» и «Партизаном».

Напомним, «Локо» занял второе место в группе C «регулярки», пропустив вперёд «Виртус».Тем не менее именно подопечных Евгения Пашутина можно считать фаворитом квартета на стадии топ-16. Соперник из первой корзины «Леваллуа» не видится грозной силой. Уж точно парижский клуб послабее «Виртуса», с которым «железнодорожники» не справились осенью.

Евгений Пашутин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Групповой этап «Леваллуа» завершил с результатом 7-3, заняв первое место благодаря преимущество по личным встречам над «Уникахой» (которая в этом году откровенно не блещет). Самые именитые игроки в составе Арчи Гудвин и Энтони Браун. На двоих за плечами почти 200 матчей опыта в НБА. У «Локо» таких исполнителей побольше, даже не считая выбывшего на полгода из-за травмы Алана Уильямса. Причём Джордан Кроуфорд, Миндаугас Кузминскас и Кевин Херви как минимум не уступают в уровне таланта данным исполнителям. Кроме того, у «Локо» немало поигравший в Евролиге Мантас Калниетис и опытный боец Еврокубка Уилл Каммингс.

«Леваллуа» — соперник сопоставимого уровня с «Монако», который команда Пашутина дважды победила на групповом этапе. Эти два клуба сейчас лидируют в чемпионате Франции. «Леваллуа» на первом месте с результатом 7-1, но тот же «Монако» (5-1) может догнать парижан, когда доиграет перенесённые из-за коронавируса матчи.

«Локомотив-Кубань» разгромил одного из фаворитов Еврокубка. «Монако» дома был бессилен За первое место в группе краснодарцам придётся бороться с «Виртусом» Милоша Теодосича. Задача более чем посильная.

Из третьей корзины «Локо» достался итальянский «Тренто». Гэрри Браун, Джейкори Уильямс, Виктор Сандерс, Джереми Морган — лидеры «Тренто». Их имена вряд ли многое говорят даже тем, кто пристально следит за европейским баскетболом. Опыта на уровне НБА и Евролиги нет. Нельзя сказать, что кто-то из игроков «Тренто» имеет преимущество над «Локо» на своей позиции. Динамика выступления команды показательная. «Тренто» начал регулярный чемпионат Еврокубка серией из 6 побед, но под конец потерпел 4 поражения кряду.

Стартового задела хватило для третьего места после «Гран Канарии» и «Цедевиты Олимпии». В национальном чемпионате «Тренто» идёт на пятом месте с результатом 6-6. Итальянский середняк если и сможет создать проблемы «Локо», то, вероятно, сделает это на своей площадке. Хотя две победы дома и на выезде над «Тренто» более чем выполнимая задача для краснодарцев.

«Партизан» — оппонент из четвёртой корзины. Именитый сербский клуб сейчас переживает не лучшие времена. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что подопечные Сашо Филиповски заняли четвёртое место в группе A после «Ховентуда», УНИКСа и «Буржа». Не так давно у руководства были амбиции играть в Евролиге, но из-за финансовых трудностей летом пришлось расстаться с главным тренером Андреа Тринкьери, который сейчас сенсационно идёт с «Баварией» в зоне плей-офф сильнейшего турнира Старого Света. Кадровый состав тоже не блещет большим числом звёзд. Коди Миллер-Макинтайр играл в Единой лиге ВТБ за «Зенит» и «Парму». Качественный исполнитель по меркам Еврокубка, но не более того. Рашон Томас, Огнен Джарамаз и Маркус Пэйдж — не известные широкому кругу вспомогательные опции команды.

Фото: instagram.com/partizanbc/

«Партизан» всё ещё силён на домашней площадке. Однако жаркой поддержки публики в Белграде у команды нет из-за пандемии коронавируса. «Партизан» — опасный соперник на бумаге, но сейчас не является грозной силой.

Подводя итог: «Локомотив-Кубань» должен без особых проблем выходить из своей группы Топ-16. Скорее всего, с первого места. Практически не вызывают сомнений победы во всех домашних матчах. Также реально одолеть «Тренто» и «Партизан» на выезде. Самой трудной и важной с турнирной точки зрения обещает быть встреча с «Леваллуа» в Париже. Команда Пашутина легко обыгрывала «Монако» на чужой площадке, так что ещё одна гостевая победа над топ-командой из Франции сюрпризом не станет.

Результативность уровня НБА. «Локомотив-Кубань» показал мощь и перебросал «Андорру» Выезд в Испанию получился удачным. Краснодарцы убрали одного из конкурентов за второе место.

Уже сейчас можно оценить перспективы краснодарского клуба в турнире в целом. Из всего списка участников Топ-16 главными фаворитами на выход в финал выглядят «Виртус», «Локомотив-Кубань», «Ховентуд», «Уникаха», «Гран Канария» и УНИКС (даже если в итоге станет третьим в своей группе).

Испанские клубы всегда причисляются к числу фаворитов. Местная лига считается сильнейшей в Европе. На групповом этапе «Локо» доказал способность обыгрывать представителей Пиренейского полуострова, дважды сломив «Андорру». В чемпионате Испании «Андорра» идёт выше «Гран Канарии» и на одну победу отстаёт от «Уникахи». Все эти клубы сходного уровня.

«Ховентуд» — самая опасная из испанских команд. Квалифицированный тренер Карлес Дуран, перешедшие летом из «Барселоны» Анте Томич и Пау Рибас — клуб из Бадалоны реальный претендент на выход в финал Еврокубка, что даёт путёвку в Евролигу. Однако если пути «Ховентуда» и «Локомотива-Кубань» пересекутся, то вряд ли испанцев будут считать фаворитами. УНИКС хорош по составу, но в игре команды Прифтиса что-то не клеится. Особенно на выезде. В Единой лиге ВТБ казанцы уступили «Локо», растеряв крупное преимущество и вчистую провалив отдельные отрезки матча.

«Локомотив-Кубань» совершил камбэк и сломил УНИКС. Калниетис в шаге от трипл-дабла Краснодарский клуб продолжает идти уверенной поступью как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ. Казанцы не устояли под мощным натиском.

«Виртус» — главный фаворит Еврокубка. Команда выиграла 9 из 9 сыгранных матчей группового этапа, в том числе дважды обыграла «Локомотив-Кубань». Но нельзя не упомянуть важнейший момент, который может разрушить уверенный ход клуба из Болоньи. Речь о недавнем увольнении главного тренера Саши Джорджевича с последующей назначением обратно. Случай беспрецедентный. Уход Джорджевича не одобрили сербские звёзды Милош Теодосич и Стефан Маркович, которые могли покинуть команду прямо по ходу сезона. Вероятно, руководство клуба поняло, что поспешило с решением уволить Джорджевича. Тренер вернулся на свой пост, Теодосич и Маркович остаются на месте. Вот только будет ли «химия» внутри коллектива прежней? Всё-таки жест с Джорджевичем не очень красивый и бесследно пройти не должен. По крайней мере вряд ли можно говорить, что он пойдёт команде на пользу.

Фото: facebook.com/VirtusSegafredoBologna/

«Локо» вполне способен дойти до финала Еврокубка, учитывая уровень всех соперников. Нежелательно пересекаться в плей-офф с «Виртусом», но в любом случае итальянцы уже не кажутся такими грозными, как на групповом этапе. Россия имеет все шансы быть представленной в Евролиге как минимум тремя клубами в сезоне-2021/2022. Дело за малым — нужно не подкачать в Еврокубке, стадия Топ-16 которого стартует уже 13 января.