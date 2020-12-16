Вышли в топ-16 со второго места. «Локомотив-Кубань» не сплоховал в матче с «Монако»

«Локомотив-Кубань» летом не делал много ходов на трансферном рынке, стараясь работать преимущественно с теми, кто уже был в составе до приостановки сезона. С добавлением российской молодёжи. В результате могло показаться, что в Краснодаре заранее вывесили белый флаг на сезон и некогда грозный «Локо» превратился в середняка. Но совсем это не так.

Евгений Пашутин сделал ставку на командный баскетбол. Действительно, в составе «железнодорожников» не просто выделить одного или двух игроков. Напротив, каждый в отдельно взятом матче может стать героем и повести партнёров за собой. И это сработало!

Сплав игроков с опытом НБА и российской молодёжи. «Локо» грамотно подготовился к сезону «Локомотив-Кубань» взял стратегию на омоложение состава. При этом решение высоких задач в Еврокубке и Единой лиге ВТБ никто не отменял.

В Еврокубке команда досрочно обеспечила себе выход из группы и в последнем матче против «Монако» нерешённым оставался лишь вопрос о конкретном месте красно-зелёных. Первая строчка забронирована «Виртусом» (Болонья), а вот за вторую развернулась борьба, фаворитом в которой был именно «Локо». Всё дело в том, что «Монако» уже проиграл первый матч российской команде и в ответном нужно было отыгрывать аж 16 очков разницы. И это ещё и на выезде.



Хотя шансы, конечно, были. Самое главное отличие двух игр — состав «Локомотива». А именно — отсутствие Алана Уильямса. Американский центровой, лидирующий в Единой лиге ВТБ по среднему количеству набранных очков и подборов, серьёзно травмировал колено и был прооперирован. Срок восстановления Уильямса составит примерно полгода.



Отсутствие глобальных турнирных задач, по всей видимости, немного расслабило обе команды. Соперники уже точно прошли в следующий раунд и не особо дорожили мячом. Первые минуты были скорее похожи на предсезонный матч, а счёт после трёх минут стартовой десятиминутки был 4:2 в пользу кубанцев.



«Монако» зацепился за «Локо». В первую очередь, за счёт потерь. Российский клуб только за первые 10 минут игрового времени потерял мяч пять раз, а экс-разыгрывающий «Химок» Ди Бост настрелял 9 очков. Но даже это не позволило «Монако» выйти в лидеры. Хозяева при своих болельщиках отлично двигали мяч, находя возможности для подготовленных атак, а Евгений Пашутин «двигал» состав, выпустив в первой четверти 10 игроков.



Во второй четверти хозяевам удалось максимально снизить уровень потерь, показав самим себе посильность задачи. Всего одна потеря за 10 минут — гроссмейстерский показатель. Другое дело, что проигранная борьба на щитах и общая низкая результативность никак не позволяла устроить перелом в матчей. В итоге на большой перерыв команде уходили всего при двух очках разницы друг от друга — 37:35.

«Локомотив-Кубань» разгромил одного из фаворитов Еврокубка. «Монако» дома был бессилен За первое место в группе краснодарцам придётся бороться с «Виртусом» Милоша Теодосича. Задача более чем посильная.

Несмотря на равный ход матча, Пашутин не стеснялся доверять минуты своей молодёжи. В какой-то момент третьей четверти на паркете одновременно появились Владислав Емченко и Андрей



Мартюк. Рядом с молодёжью был ещё и капитан Станислав Ильницкий — настоящая услада для тех, кто соскучился по присутствию российских игроков. Тем более, картины те не испортили. «Локо» выиграл четверть «+2» и всё в итоге должно было решиться в последней четвери.



Понятно, что проигрывать в Краснодаре, да ещё и при своих болельщиках было непростительно. Поэтому опытный литовский дуэт Миндаугас Кузминскас и Мантас Калниетис начали набирать очки самостоятельно увеличили разницу до «+7» на старте десятиминутки.



Главной атакующей силой гостей стал центровой Матиас Лессор. Именно активность громадного 206-сантиметрового француза помогала «Монако» дышать в спину своему оппоненту. Причём большинство своих очков Лессор набрал после собственных подборов в нападении, став настоящим кошмаром для защиты «железнодорожников». Травма Алана Уильямса всё-таки сильно сказывается на них.



Со вторым местом «Локо» всё стало понятно за долго до финальной сирены. Чего не скажешь о победителе матча. Хозяева никак не могли совладать с нервами и постоянно мазали с линии штрафных, что в столь малорезультативной игре было непозволительной роскошью. Всего за матч краснодарцы недосчитались 15 очков, реализовав лишь 25 из 40 бросков.

Пошли по стопам «Реала». «Локомотив-Кубань» добыл домашнюю победу над «Зенитом» Сине-бело-голубые до выезда в Краснодар на чужой площадке уступали только самому титулованному клубу Европы.

В результате последняя минута получилось нервной. «Монако» даже имел шанс на овертайм, но после очередного подбора в нападении гости сами сплоховали и не смогли поразить кольцо со средней. Итоговый счёт 76:72, который не только радует российскую команду и болельщиков, но и выводит ищущий свою лучшую игру «Локомотив» со второго места в группе. Теперь официально. Осталось дождаться соперников по топ-16, которые определятся уже в этом месяце.