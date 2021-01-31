Прорвало из-за дуги. «Зенит» взял реванш у «Локомотива-Кубань»

Игра «Зенита» и «Локомотива-Кубань» в расписании Единой лиги ВТБ была отмечена особо. Статус матча недели легко обосновывался единоличным лидерством петербуржцев, которые потерпели всего одно поражение в чемпионате после 12 матчей. Оно, кстати, случилось именно в гостевом матче с «Локомотивом».

Пошли по стопам «Реала». «Локомотив-Кубань» добыл домашнюю победу над «Зенитом» Сине-бело-голубые до выезда в Краснодар на чужой площадке уступали только самому титулованному клубу Европы.

С момента первой встречи прошло немало времени, и расклад сил изменился значительно. Травма центрового «железнодорожников» Алана Уильямса сильно сказалась на стройности игровых схем Евгения Пашутина. Два поражения на старте Топ-16 Еврокубка стали тому ярким подтверждением. Краснодарцы дают шанс проявить себя молодым игрокам, но их прогресс не может быть моментальным. Именно поэтому был подписан контракт с центровым Дрю Гордоном, выступавшим в нынешнем сезоне за «Автодор». Американец оперативно перебрался из Саратова в Краснодар и на игру «Зенита» уже приехал в красно-зелёных цветах.

«Зенит» же проводит сезон мощно. Команда стали одним из главных открытий Евролиги при тренере Хави Паскуале. Клуб из Санкт-Петербурга заиграл рационально, вдумчиво, с позиции силы. Сине-бело-голубые показали это с первых секунд встречи со своими обидчиками в Единой лиги ВТБ.

Первая четверть полностью прошла под диктовку хозяев «Юбилейного». Уилл Томас и Кей Си Риверс с первых же атак решили продемонстрировать всю решительность и настрой на реванш. Защитник трижды был точен издали, а форвард методично продавливал своих оппонентов спиной, набирая очки из трёхсекундной зоны.

Если на первых минутах «Локо» удавалось держаться за счёт своей активности в атаке, то выход Билли Бэрона переломил игру. Защитник сразу попал несколько дальних бросков, а весь «Зенит» показывал космический 100-процентный результат в этом компоненте. Всего за первые 10 минут игрового времени хозяева попали 7 трёхочковых, затратив на это 8 попыток. Надо ли говорить, что именно это стало главной причиной их уверенного лидерства — 35:22.

Шанс на плей-офф сохранён. «Локомотив-Кубань» добыл важнейшую победу над «Партизаном» «Локо» стартовал в топ-16 с двух поражений, оказавшись в сложном положении. Ситуацию удалось исправить.

Во второй четверти «Зенит» продолжил давить. В какой-то момент разница приблизилась к 20-очковой отметке, и за интригу матча стало по-настоящему страшно. Хозяева выглядели агрессивно на обеих сторонах площадки, не оставляя шансов гостям даже на то, чтобы поднять голову.

Но Евгений Пашутин не дрогнул. Тренер «Локо» продолжал гнуть свою линию, а Джордан Кроуфорд и Миндаугас Кузминскас подловили хозяев, которые немного ослабили хватку, решив, видимо, что игра сделана. Сначала разница съёжилась до 12 очков, и это вынудило Паскуаля реагировать тайм-аутом, но он не привёл к желаемому результату, и спурт кубанцев продолжился. «Зенит» проиграл вторую четверть, набрав всего 13 очков. Стало понятно, что победить просто у хозяев уже не получится.

Вторая половина вновь началась с рывка хозяев. И снова петербуржцев вёл Томас, который показал свою разносторонность, положив в цель два дальних броска и первым преодолев 20-очковую планку в личной статистике.

Но повторения резкого спурта первой четверти во второй половине не произошло. Виной тому перестроившаяся защита «Локо», которая теперь сдваивалась на Томасе, и персональная активность дебютанта Гордона. Центровой свои первые минуты на паркете присматривался к партнёрам, старался действовать на команду, а после нашёл и свою игру, набрав в итоге 15 очков за 27,5 минуты на паркете.

Именно Гордон забил со средней дистанции за две с половиной минуты до конца матча, сократив отставание до 5 очков. Арена в Санкт-Петербурге напряглась, но лишь до того момента, когда Кевин Пангос завершил затянувшуюся атаку «Зенита», в которой были неточные броски Риверса и Гудайтиса. Трёха от разыгрывающего хозяев фактически поставила точку в матче. Отыграть 8 очков за полторы минуты подопечные Пашутина пытались, но не смогли. Спасительный прессинг не помог, и реванш зенитовцев состоялся — 90:85. Ключевым фактором победы «Зенита» стала точность трёхочковых. Хозяев прорвало из-за дуги – 13/21 и крайне высокий процент точности 62% при 5/14 (35%) у соперника.

ЦСКА не остановить. «Зенит» просто попал под раздачу «Армейцы» выдали серию из 10 подряд побед. Даже «Барселона» выглядит не так убедительно.

«Зенит» взял реванш у «Локо» и с единственным поражением остаётся на первом месте в турнирной таблице, опережая ЦСКА (10-2). «Армейцы» проиграли дважды в Лиге ВТБ, но оба матча с петербуржцами в рамках этого турнира у них впереди.