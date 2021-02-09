«Выдающийся игрок». Юного Ламело слишком долго держали на скамейке

«Шарлотт Хорнетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Хьюстон Рокетс» — 119:94 (32:27, 32:33, 26:27, 29:7). У победителей лучшими на площадке стали Ламело Болл (24 очка, 7 подборов, 10 передач), Гордон Хэйворд (19 очков), Терри Розир (15 очков), Коди Зеллер (10 очков, 7 подборов), Майклз Бриджес (19 очков, 10 подборов) и Малик Монк (14 очков).

У «Хьюстона» выделились Виктор Оладипо (21 очко, 7 подборов, 6 передач), Джейшон Тэйт (13 очков), Дэньюэл Хауз (13 очков), Демаркус Казинс (9 очков, 9 подборов), и Бен Маклемор (15 очков). Из-за повреждений не играли Джон Уолл и Кристиан Вуд, но это ни коим образом не умаляет заслуги «Шарлотт». «Хорнетс» (12-13) в последнее время смотрятся очень солидно. Команда Джеймса Боррего закрепляется в зоне плей-офф. Сейчас «Шарлотт» на шестом месте. Всё это стало возможным в значительной степени благодаря переводу Ламело Болла в стартовый состав. Несколько недель назад Боррего довольно жёстко высказывался о Ламело. В ситуацию даже подключился скандальный отец игрока Лавар Болл, который пригрозил уходом сына в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Блеск вундеркинда быстро погас. Ламело не станет спасителем франшизы Майкла Джордана? 19-летний парень плотно засел на скамейке «Хорнетс». Обычно с лотерейными топ-проспектами так не поступают. Отец Лавар уже негодует.

Линия поведения Боррего выглядела действительно странно. Ламело — 3-й номер драфта НБА 2020 года. То есть парень с огромным, суперзвёздным потенциалом. В лиге принято давать таким исполнителям много шансов, даже если они часто ошибаются на площадке. Болл не выглядел так уж ужасно, но Боррего упорно продолжал мариновать его на скамейке и критиковал (часто необъективно). Возможно, подобное отношение главного тренера по-спортивному разозлило Ламело.

В матче с «Милуоки Бакс» (126:114) 31 января Боррего в кои-то веки дал Ламело провести на площадке более 30 минут. Итог — победа над одним из самых горячих контендеров НБА, который впоследствии начнёт громить соперников и выдаст всё ещё активную серию из 5 побед. Ламело в этой встрече набрал 27 очков (8/10 с игры), 5 подборов, 9 передач и 3 перехвата.

После такого яркого выступления у Боррего уже не было выбора, кроме как дать 19-летнему парню шанс в старте (хотя отчасти сыграло роль повреждение Терри Розира). И Ламело не разочаровал. 24-7-10 (очки, подборы, передачи), 19-7-5, 34-4-8, 22-7-3, 14-5-7 — статистическая линия Ламело в последних 5 матчах. Цифры, которые делают Болла бесспорным фаворитом на звание лучшего новичка сезона, а также возможным участником Матча звёзд НБА в Атланте.

Всё-таки Майкл Джордан нашёл настоящую жемчужину. Ламело оформил рекорд века 19-летний парень стал спасением франшизы «Хорнетс». А ведь младший из братьев Боллов только начал приспосабливаться к НБА.

В игре с «Хьюстоном» Ламело отличился рядом рекордов и достижений. Болл стал самым молодым игроком в истории НБА, кто реализовал 7 бросков из-за дуги в одной игре. Ламело стал третьим баскетболистом в лиге после Леброна Джеймса и Луки Дончича, который в возрасте 19 лет или младше провёл больше одного матча с 20 очками, 10 передачами и 5 подборами. Также разыгрывающий «Хорнетс» стал третьим новичком в истории НБА, который реализовал в матче 7+ трёхочковых и отдал 10+ передач. Он повторил достижение Стефена Карри и Джейсона Кидда.

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В активе 19-летнего Болла новый рекорд НБА — он самый молодой баскетболист в истории, реализовавший 7 трёхочковых. Болл — первый новичок в истории, набравший не менее 100 очков, 25 подборов и 25 передач за первые пять выходов в стартовом составе за карьеру в НБА. И это без учёта различных более мелких рекордов франшизы «Хорнетс» вроде статуса самого молодого баскетболиста за время существования организации с 30+ очками на счету. Ламело также стал завсегдатаем топ-10 моментов для НБА благодаря своему фантастическому чувству паса.



Юного Ламело слишком долго держали на скамейке. Об этом прямо сказал экс-игрок НБА Кендрик Перкинс, который обвинил Боррего в чрезмерном эго. Болельщики в соцсетях тоже недоумевали. Наконец-то Болл отвоевал законное место в старте. Реакция сообщества НБА не заставила себя долго ждать.



Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон отметил игру Ламело, дав понять кто является бесспорным фаворитом в гонке за лучшего новичка.



«Главный кандидат на звание лучшего новичка этого сезона Ламело Болл набрал 24 очка, 10 передач и 7 подборов в победном матче «Шарлотт» против «Хьюстона» (119:94). Также в этом сезоне я впечатлен следующими новичками: Джеймсом Уайзменом, Иммануэлом Куикли, Энтони Эдвардсом и Тайризом Халибертоном», – написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».



Главный тренер «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс похвалил Болла и выразил уважение его отцу Лавару. Это случилось после того, как «Шарлотт» во главе с Ламело разгромил «Уизардс» (119:94) на выходных.

«Выдающийся игрок. Судя по его игре, его правильно воспитали на баскетбольной площадке. Даже о его брате Лонзо можно сказать то же самое, они играют, чтобы победить. Ламело весьма впечатляет, его ждет блестящее будущее. Очень скоро он может стать игроком уровня Матча всех звёзд. Он высококлассный распасовщик и разыгрывающий. Видно, что он любит баскетбол.

Можно сколько угодно критиковать его отца. Я сказал это несколько лет назад, я уважаю то, что он сделал, потому что у меня не было отца. Приятно, когда у тебя кто-то есть. Я бы хотел, чтобы у меня был отец, который так заботился обо мне. Он проделал большую работу, воспитав из этих двух парней правильных баскетболистов», – заявил Брукс.

Блеск вундеркинда быстро погас. Ламело не станет спасителем франшизы Майкла Джордана? 19-летний парень плотно засел на скамейке «Хорнетс». Обычно с лотерейными топ-проспектами так не поступают. Отец Лавар уже негодует.

Экс-игрок НБА Ник Янг пошёл дальше и заявил, что Ламело уже входит в топ-10 лучших разыгрывающих лиги. Кайри Ирвинг, Стефен Карри, Лука Дончич, Крис Пол, Дэмьен Лиллард, Трэй Янг, Бен Симмонс, Джамал Маррей пока котируются выше Болла, но чем 19-летний талант «Хорнетс» хуже условного Кайла Лоури? Утверждение Янга выглядит близким к истине.



Перевод Ламело Болла в стартовый состав однозначно пошёл на пользу «Хорнетс». Команда постепенно укрепляет позиции в зоне плей-офф, но доверяй тренер Боллу чуть раньше, возможно, «Шарлотт» находился бы выше шестого места в данный момент времени. Топ-новички последних лет Лука Дончич и Зайон Уильямсон пропускали игры на выбывание в первом сезоне карьеры. У Ламело есть все шансы избежать подобной участи.