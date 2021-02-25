У «Лейкерс» худшая серия в сезоне. Как Леброн собирается защищать титул?

«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде крупно проиграли «Юте Джаз» — 89:114 (23:24, 24:39, 17:27, 25:24).

Самыми результативными в составе победителей стали Донован Митчелл (13 очков, 10 подборов, 8 передач), Руди Гобер (18 очков, 9 подборов) и Джордан Кларксон (18 очков, 4 подбора). У «Лейкерс» 19 очков на счету Леброна Джеймса. У «Лос-Анджелеса» худшая серия в сезоне – 4 поражения подряд. С показателем 22-11 подопечные Фрэнка Вогеля пока идут на третьем месте в Западной конференции, но позиции шаткие и рискуют усугубиться в самое ближайшее время.

«Лейкерс» выступают без травмированного Энтони Дэвиса, что объясняет многие проблемы. Следующий матч команда проведет против «Портленд Трэйл Блэйзерс» (18-13) в субботу. И в случае поражения «Лос-Анджелес» поставит под угрозу пребывание в топ-4 турнирной таблицы и получение преимущества домашней площадки в плей-офф.



Действующие чемпионы внесли изменения в стартовую пятёрку на матч с «Ютой». Из старта убрали форварда Кайла Кузму, который номинально заменил вылетевшего на месяц из-за травмы ахилла Энтони Дэвиса. Его место занял Маркифф Моррис. Кроме того, в основе неожиданно появился 20-летний Тэйлен Хортон-Такер.

«Лейкерс» совсем плохи без Дэвиса. Леброн не справляется даже с аутсайдерами Действующим чемпионам нужно срочно усиливаться. «Лос-Анджелес» били слабые клубы Востока, а на очереди в календаре доминирующая «Юта».

Изменения отчасти сработали. Именно в первой четверти «Лейкерс» оказывали кое-какое сопротивление «Джаз» — 23:24. Однако уже во второй десятиминутке «Юта» фактически убила интригу, выиграв двенадцатиминутку с разницей «+15». Рассчитывать на камбэк «Лос-Анджелесе» было наивно, учитывая блеклый уровень игры ещё при Дэвисе. Хотя с Энтони на паркете команда Вогеля с трудом, но кое-как вырывала победы. Сейчас же пошла череда безвольных проигрышей.



«Лейкерс» не смогли набрать 100 очков в трёх из последних четырёх матчей. У них второй худший рейтинг нападения в НБА после травмы Дэвиса. В команде нет никакой глубины. Кузма уже давно не оправдывает ожиданий. Он даже близко не способен взять на себя повышенную нагрузку во время отсутствия Дэвиса. Отчасти на боеспособность «Лейкерс» влияет потеря Денниса Шрёдера, который на неделю ушёл в карантин. Однако немецкий разыгрывающий вряд ли кардинально изменит ситуацию после скоро возвращения.



Как Леброн собирается защищать титул с таким слабым поддерживающим ансамблем? Вопрос, на который сложно дать ответ. Вероятно, без существенных кадровых перестановок и чистки состава перед дедлайном не обойтись. Для команд Джеймса это характерное явление. Можно вспомнить период в «Кливленд Кавальерс», когда фронт-офис под влиянием Леброна чуть ли не каждый год перекраивал состав на вторую часть сезона. Хотя нужно ещё как-то продержаться один месяц с текущим ростером.

У Леброна серьёзные проблемы. Над Королём потешается даже бывший напарник Кайри Ирвннг почувствовал слабость «Лейкерс» и сразу же воспользовался возможностью задеть Джеймса. Имеет право – «Бруклин» сейчас сильнее.

Отдельно нужно сказать про победителей. «Джаз» выиграли 22 из последних 24 матчей, в 20 случаях побеждали соперников с двузначной разницей. За две недели подопечные Куина Снайдера сломили претендентов на титул «Лейкерс», «Клипперс», «Филадельфию Сиксерс», «Милуоки Бакс», «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» со средней разницей 16,7 очка.

«Юта» (26-6) — команда с абсолютно лучшим процентом побед в НБА. Донован Митчелл и Руди Гобер примут участие в Матче звёзд, первый также попробует себя в конкурсе трёхочковых. Майк Конли был проигнорирован, хотя имел все основания впервые в карьере почувствовать себя в статусе All-Star.



В сообществе НБА, включая легендарного Чарльза Баркли, на Матч звёзд пытались продвинуть даже атакующего защитника «Джаз» Джордана Кларксона. Сам Кларксон утверждал, что в Атланте вначале марта должны сыграть не только Гобер, Митчелл, Конли, но и Боян Богданович. Митчелл пытался уговорить участвовать в конкурсе трёхочковых Джо Инглса (46,3%) точности. С химией и количеством полезных игроков ротации в «Джаз» всё в порядке, но на Матче звёзд будет всего два представителя. Статус команды малого рынка даёт о себе знать.

Леброн растерял крупнейшее преимущество в «Лейкерс». Комплекс «Уорриорз» никуда не делся? «Голден Стэйт» лишил Короля шансов превзойти Майкла Джордана по титулам. Теперь даже в ослабленном составе доставляет проблемы в регулярке.

«Юта» делает весомую заявку на победу в регулярном чемпионате Западной конференции. Главное испытание ждёт команду Снайдера в плей-офф. Тоже самое можно сказать и о «Лейкерс», которым нужно срочно что-то делать с составом.