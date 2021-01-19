Леброн растерял крупнейшее преимущество в «Лейкерс». Комплекс «Уорриорз» никуда не делся?

Леброн Джеймс против Стефена Карри — уже классика НБА. Давнее противостояние двух абсолютно разных по стилю игроков немного снизило градус в последние годы. Причина проста, сейчас между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» слишком большая разница. Одни действующие чемпионы, усилившие состав и идущие за вторым подряд титулом, вторые — просто мечтают попасть в плей-офф. Перед первой игрой этих команд в сезоне главный тренер «воинов» Стив Керр как раз говорил об этом и даже сравнил «Лейкерс» с «Уорриорз» образца невероятного рекорда, когда команда проиграла всего 9 матчей из 82 за сезон.

«У «Лейкерс» есть некоторые ограничения, которые даёт победа в чемпионате, но у них нет усталости, которая возникает после побед в нескольких чемпионатах подряд. Это золотая середина. Именно в такой момент мы выиграли 73 матча в регулярном чемпионате. Вы начинаете новый сезон, и это похоже на продолжение вашего чемпионского сезона. Вы на вершине мира. Все счастливы. Вы добавляете несколько слоев к тому, чего уже добились. У вас появляется более твёрдая уверенность в том, что вы делаете», — сказал Керр в интервью ESPN.



И первые минуты матча в Лос-Анджелесе показали, что слова наставника гостей не были лестью. Его парни сначала пропустили рывок 0:5 от европейского дуэта Деннис Шрёдер – Марк Газоль, а после очередного «зевка» в защите заговорил Дрэймонд Грин. Несмотря на то что с начала матча прошло всего полторы минуты, арбитры не поскупились на технический фол форварду.

Первый серьёзный тест провален. Слишком рано восхваляли «Голден Стэйт» Топ-контендер НБА «Клипперс» показал огромную уязвимость «Уорриорз». Карри закрыли наглухо.

Удивительно, но главная звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс большую часть первой четверти был отрезан от мяча. Ему соперник уделил особое внимание, сопровождая Короля по всей площадке. Именно это и сыграло с «Уорриорз» злую шутку, поскольку открыло пространство Деннису Шрёдеру. Немецкий защитник уничтожал любого на своём пути, не забывая и про прямые обязанности по организации нападения. Именно после его паса на Монтреза Харрела в быстром отрыве за 3:52 до конца четверти счёт стал 29:14, что, естественно, привело к первому тайм-ауту Стива Керра.



Леброна на старте матча было попросту не узнать. Один из лучших баскетболистов на планете сначала самоустранился из командного нападения, отдав бразды правления Шрёдеру и Энтони Дэвису, который раздавал передачи. Также Джеймс не мог забить штрафные броски, реализовав всего один из четырёх попыток. Ну а когда на последних секундах первой четверти он решился на помощь против Стефена Карри, то получил трёхочковую бомбу очень издалека.

Карри выдал мощнейшую игру века за «Уорриорз». Крутая, но разовая и пустая акция 62 очка Стефена не отменяют объективную реальность. «Голден Стэйт» — посредственная команда без шансов на титул.

Вторая четверть началась с неоднозначного решения судей. Келли Убре, испытывавший очень большие проблемы с реализацией бросков издали в начале сезона, попал из-за дуги и отправил воздушный поцелуй сопернику (так он уже делал в матче с «Сакраменто Кингс», отправляя поцелуи их скамейке). Арбитры жеста не оценили и выписали «технарь».



Гости не думали сдаваться. Скамейка «войнов» свои минуты проводила очень бодро, балансируя порой на грани фола, не редко и переступая её. Особенно хорош был Эрик Пэскелл. Форвард даже внешне похож на партнёра Дрэймонда Грина, а уж в баскетбольном плане и эмоциональном планах они вообще чуть ли не братья. Качественная защита Пэскелла и его прыть в атаке позволили «Голден Стэйт» подобраться на расстояние двух трёхочковых попаданий.

Матч против «Лейкерс» совсем не получился для Джеймса Уайзмена. Молодой центровой «Уорриорз» не справился с давлением звёздных имен соперника. В итоге нахватал пять быстрых фолов, совершил пять потерь и получил ужасные «-19» в показателях плюс-минус.



Удивительно, но отсутствие Уайзмена дало больше свободы Убре и другим парням Стива Керра. Вышеупомянутый Убре провёл самый результативный матч в сезоне, настреляв 23 очка. Но куда более значительный вклад защитник внёс своими действиями в обороне. В первой половине он терроризировал Леброна, а во второй от него досталось и Шрёдеру.

«Голден Стэйт» терпит разгром, Леброн получает болезненный удар. Мощный старт сезона НБА «Лейкерс» витали в облаках после вручения перстней, за что поплатились. Кевин Дюрант вернулся и не оставил шансов «Уорриорз».

«Лейкерс» доминировали в борьбе за отскок, но это не приносило им дивидендов. С дальними бросками совсем не складывалось, а потому «Уорриорз» с удовольствием страховали проходы. Это сыграло на руку гостям, которые потихоньку начали «съедать» двузначное преимущество «озёрников». Очень кстати пришлись несколько дальних попаданий Эндрю Уиггинса, а уж когда попал Кевон Луни, скамейка «войнов» разве что не выбежала на центр площадки.



«Уорриорз» удалось перевернуть игру с помощью отличной защиты и дальних попаданий. Совсем как в лучшие годы! Стеф Карри и Дрэймонд Грин разгоняли нападение, а парни типа Брэда Уономэйкера попадали из-под кольца и продолжали бороться.



За три минуты до конца четвёртой четверти «Голден Стэйт» сравнивают счёт. Начинаются те самые баскетбольные качели, в которых эмоциональное преимущество уже было на стороне гостей.

За 30 секунд до конца Шрёдер реализует один из двух штрафных, сокращая разницу до двух очков. В следующей атаке Карри делает всё самостоятельно, пользуется заслонами на дуге и проходит внутрь, но его бросок не достигает цели.



У «Лейкерс» было чуть больше 10 секунд на организацию нападения. Дэвис не смог занять место у трёхсекундной зоны, атака забуксовала и в результате Фрэнку Вогелю пришлось брать тайм-аут. Но времени оставалось всего 1,7 секунды. Ничего хитрого придумано не было: мяч был доставлен Леброну, который сделал удал, отпрыгнул от Грина и бросил трёхочковый. Мимо!

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Итоговый счёт — 113:115. Карри, Грин и все остальные парни из «Уорриорз» в очередной раз доказывают, что характер и организация могут побить любой класс. Они вдрызг проиграли борьбу за подбор 32:50, забили всего на три трёхочковых больше, но смогли забрать победу во многом благодаря тому, что не отображается в статистических протоколах.



Леброн допустил крупнейший камбэк соперника за время выступления в «Лейкерс», позволив «Голден Стэйт» отыграть 19 очков. Разбазаривание преимущества – очень нетипичное явление для Короля. Неужели остался комплекс «Уорриорз», которые трижды обыграли его в финалах НБА и лишили реально шанса уже сейчас превосходить Майкла Джордана по количеству чемпионских званий? «Голден Стэйт» уже не доминирующая династия, но Карри, Грин и Керр всё ещё в команде и прекрасно знают, как досаждать Королю, что в очередной раз было доказано на площадке.