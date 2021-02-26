ЦСКА чудом спасся в концовке с «Олимпиакосом». Как можно разбазаривать "+25" за половину?

К середине баскетбольного сезона ЦСКА попал в кризис. По разным причинам главный тренер Димитрис Итудис лишился целого ряда ключевых игроков: Майк Джеймс, Торнике Шенгелия, Уилл Клайберн, Андрей Лопатин, Никола Милутинов. Последний набрал очень приличную форму, переписал рекорд Евролиги по подборам в нападении одном матче и был важным элементом в схемах действующего чемпиона Евролиги. Травма плеча и вынужденная операция серба заставили армейцев действовать решительно.



На замену Милутинову был срочно подписан Майкл Эрик. А подписание Габриэля Лундберга из «Зелена Гуры» должно было добавить вариативности задней линии.

ЦСКА серьёзно потратился и перекроил состав в разгар сезона. Лучше всё равно не станет? Послужной список новичков не впечатляет. Есть вопросы и к «старой гвардии» «армейцев».

Оба новичка москвичей успели подготовиться к матчу против «Олимпиакоса», перед которым у красно-синих неожиданно возникло окно в расписании. Матч с «Панатинаикосом» был перенесён на более позднюю дату из-за вспышки коронавируса в стане греческой команды.



Первые минуты удивили большим количеством промахов, причем некоторые были абсолютно курьёзными. ЦСКА всё-таки удалось реализовать несколько атак из-под кольца и создать небольшой задел в счёте. Российская команда после возвращения в строй Джеймса и Шенгелии выглядела как раньше — мощно на обеих сторонах площадки. Джоэл Боломбой после удачного вояжа в расположение национальной сборной России эффектно забил сверху, а разница в счёте сначала достигла 10-очкового значения. После этого своё слово по традиции сказал Джеймс, забив очень издалека по высокой траектории — «+13» в первой четверти!



Главный тренер «Оли» Георгиос Барцокас словно потерял нити игры: смотрел в одну точку и не проводил замен. Соперник убегал, а хозяева как будто не собирались бросаться в погоню. На этом фоне не потерялись и новички: Майкл Эрик с первого появления на паркете отметился эффектным блокшотом, а Лундберг вгрызался в оппонентов в защите. Его атакующая прыть проявилась уже после первого перерыва, когда датчанин забил три трёхочковых и отдал пару передач партнёрам.

В ЦСКА кризис невиданных масштабов? За неделю впервые в истории уступили «Калеву» и «Гуре» Общая серия поражений составляет четыре матча. Подобного с «армейцами» не было уже давно.

«Армейцы» были лучше соперника во всём. Ещё до большого перерыва их отрыв приблизился к 20 очкам. Механизм того самого ЦСКА, который штамповал победы, снова заработал. Красно-белые уповали лишь на прыть Шакилла Маккиссика, игравшего ещё не так давно за саратовский «Автодор». Но в атаке в каждой из двух четвертей хозяева не смогли набрать более 14 очков.



История знает примеры того, как «Олимпиакос» умеет переворачивать игры против ЦСКА, даже сильно уступая в счёте. И сейчас в пустом зале стадиона «Мира и дружбы» всё снова могло повториться. Но первые минуты третьей четверти к этому не располагали. Гости довели преимущество до «+25» и, видимо, подумали, что победа уже в кармане. Не тут-то было!



Сначала хозяева рванули вперёд, сократили отрыв до 16 очков и заставили Итудиса взять тайм-аут. Количество потерь резко возросло, а наказания за них начали поступать с завидной регулярностью. ЦСКА сам позволил сопернику вернуться в игру, пропустив 23 очка за четверть.



В четвёртой десятиминутке хозяева и вовсе перевернули всё с ног на голову. Рывок 13:0 и в концовку они уже заходили в статусе лидера. Всё по классике должно было завершиться на последних минутах. Решающий момент случился за несколько секунд до конца, когда Джеймс бросал свой любимый дальний бросок.

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Мяч цели не достиг, но Спанулис сфолил во время броска и судьи этот момент заметили. Из трёх попыток с линии штрафной Майк реализовал две, а потому за две с половиной секунды до финальной сирены «Олимпиакос» проигрывал «-1». Решающую атаку доверили Георгиосу Принтезису, который бросил «трёху» и чуть было её не забил! 75:74 — важная победа для ЦСКА, проигравшего пять из шести последних матчей.



ЦСКА чудом спасся в концовке с «Олимпиакосом». Иначе это и не назовёшь. Фол Спанулиса на дуге был не оправданным. Видимо, 38-летний ветеран потерял координацию в солидном возрасте, чем воспользовался Джеймс. А в решающей атаке греки почему-то доверили бросать из-за дуги совсем не снайперу Георгиосу Принтезису, а не Спанулису. Видимо, вспомнили про победный бросок в финале Евролиги-2012, но тогда Принтезис атаковал из краски. Кризис пока никуда не делся. Как можно было разбазарить 25 очков преимущество против далеко не самого сильного соперника («Олимпиакос» продлил серию поражений до 6 матчей и пребывает а пределами зоны плей-офф), в том числе 16 по ходу четвёртой четверти? Итудису нужно максимально быстро найти ответ на этот вопрос.