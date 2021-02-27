«Локо» победил «Енисей» перед решающей игрой Еврокубка. Получилось слишком нервно

«Локомотив-Кубань» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» проводил генеральную репетицию перед решающими противостояниями Еврокубка. Уже в среду команду Евгения Пашутина ждёт выезд в Париж к «Леваллуа», который определит судьбу евросезона. «Железнодорожников» устроит только победа. Проигрыш лишает любых шансов на выход в плей-офф турнира.
Конечно, «Локо» выступал в роли явного фаворита игры с «Енисеем» Хозяева идут в топ-4 и теоретически ещё могут вклиниться в гонку за второе-третье места в регулярке с УНИКСом и ЦСКА. «Енисей» пока не входит в зону плей-офф Единой лиги. Причём шансы поднятья в восьмёрку высокими не назовёшь. Подопечные Дражена Анзуловича на три победы отстают от вышестоящих в таблице «Химок», «Пармы» и «Автодора».
«Енисею» нужно обязательно одерживать победы над фаворитами, чтобы сыграть в матчах на выбывание. Первая четверть матча в Краснодаре дала основания рассчитывать, что красноярский клуб действительно может совершить «апсет». «Енисей» перебросал «Локо» в результативном баскетболе — 29:24. Ярко начал встречу центровой гостей Илья Попов, набравший первые 8 очков команды. Чуть позже его почин поддержали Михаил Кулагин, Дастин Хог, Сергей Митусов, Дастин Хог, Таюс Бэттл, Тимофей Якушин, Джордан Мэтьюс, Лейтон Хэммондс
В сумме сразу 9 игроков «Енисея» в стартовой десятиминутке отметились результативными действиями. В составе «Локомотива-Кубань» набранными очками отличились 8 исполнителей: Станислав Ильницкий, Дрю Гордон, Мантас Калниетис, Найджел Уильямс-Госс, Уилл Каммингс, Владислав Емченко, Андрей Мартюк и Кевин Херви. Оба клуба продемонстрировали отличную командную работу, без явных перегибов в индивидуализме со стороны того или иного исполнителя на площадке.
К сожалению, во второй четверти интрига в противостоянии практически была убита. «Локомотив-Кубань» выиграл игровой отрезок с доминирующим счётом 30:14. Атакующий порыв «Енисея» быстро закончился. После перерыва «Локомотив-Кубань» на классе удерживал добытое преимущество. В третьей четверти команда Пашутина победила минимально (20:19), а в четвёртой позволила «Енисею» сократить отставание в концовке.
На последних секундах разница пару раз сокращалась до 3 очков. Без нервов для хозяев не обошлось. Всё-таки исход можно было решить чуть раньше, избежав исполнения тактических штрафных. Итог: победа «Локо» со счётом 100:98. Точку поставил сложный дальний бросок Михаила Кулагина с сопротивлением на исходе игрового времени. В составе «Локомотива-Кубань» лучшими стали подписанные по ходу сезона Найджел
Уильямс-Госс (27 очков) и Дрю Гордон. У «Енисея» выделились Дастин Хог (21 очко), Тимофей Якушин (17 очков) и Михаил Кулагин (15 очков).
«Енисей» (4-12) не смог улучшить турнирные позиции. Команда Анзуловича осталось провести 10 матчей в регулярном чемпионате. Для попадания в плей-офф, скорее всего, необходимо добыть ещё как минимум 8 побед. Вероятно, сделать это не удастся, поскольку в календаре впереди будут игры с грандами. Да и красноярский клуб пока не добывает даже 30% побед. С трудом верится, что будет включен режим 80+% выигранных поединков.
«Локомотив-Кубань» (11-6) укрепляется в топ-4, дыша в спину УНИКСу (14-4) и ЦСКА.(11-5), с которыми во втором круге ещё встретится лично и в случае успеха действительно будет способен ворваться в тройку. Казанский и московский клубы тоже сыграют между собой, так что кто-то в любом случае потеряет очки.
Не стоит исключать и незапланированных осечек с андердогами. В этом розыгрыше Единой лиги ВТБ сенсаций хватает, тот же ЦСКА никогда не проигрывал 5 матчей в регулярном чемпионате. «Зенит» (15-2) пока относительно спокойно чувствует себя на первом месте. Однако и для подопечных Хавьера Паскуаля всё может перемениться в случае краткосрочного спада.
«Локомотив-Кубань» побеждает «Енисей» и в хорошем настроении подходит к встрече топ-16 в Париже. Конечно, обыграть «Леваллуа» будет труднее, чем соперников из Красноярска. Однако у исполнителей в состава «Локо» есть потенциал сделать это и исправить сложное турнирное положение во втором по рангу турнире Старого Света.
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