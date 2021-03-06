Когда «армейцам» было стыдно. Крупнейшие разгромы ЦСКА в истории

ЦСКА тотально доминировал в Евролиге в XXI веке. Однако от периодических провалов не застрахован даже суперклуб.

Поражение ЦСКА от «Анадолу Эфеса» (70:100) в 28-м туре регулярного чемпионата Евролиги само по себе не стало чем-то необычным. Красно-синие сохранили второе место в таблице и продолжают перестройку команды после недавнего подписания новичков.

Плотность календаря Евролиги, частые перелёты, обилие травмированных игроков — всё это приводит к непредсказуемости турнира. Примерно как в НБА, где каждый может обыграть каждого. «Армейцы» не являются исключением. Давно закончились времена, когда они могли пройти по сезону, не проигрывая никому. Но проиграть с разницей в 30 — такого с ними не случалось.

ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории. Объясняем, почему это логично «Армейцы» не впервые ходили на грани. Просто «Маккаби» и «Олимпиакос» их простили, а «Анадолу Эфес» наказал по полной программе.

В четверг в Стамбуле ЦСКА попал под каток. У «Эфеса» с первых секунд получалось, в то время как красно-синим приходилось бороться не только с соперником, но и с собой. По всей видимости, главный тренер турецкого клуба Эргин Атаман болезненно отнёсся к разгрому в Москве (65:100). В декабрьском повторении финала Евролиги 2019 «Анадолу» снова уступил, не показав сколько-нибудь хорошей игры. Команда Димитриса Итудиса доминировала, завершив матч с разницей «+35».

Атаман хотел перекрыть эту разницу. Иначе чем объяснить тот факт, что даже при внушительной разнице в счёте коуч не убирал с паркета своих лидеров Василие Мичича, Крунослава Симона и Шейна Ларкина?

Поражение от «Эфеса» всего пятый случай в истории ЦСКА, когда армейцы проигрывают больше 20 очков. Вспомним остальные. Примечательно, что все эти игры приходятся на 2010-е. В 2010-х ЦСКА вообще практически не проигрывал даже с разницей 10+ очков.

Разобрали особо изощрённым способом. ЦСКА вынес «Анадолу Эфес» Гости из Турции разгромлены с неприличной разницей «+35», «Армейцы» не дали «Анадолу» даже голову поднять.

«Валенсия» — ЦСКА 82:57 (-25)

3 ноября 2010 года



Сезон-2010/2011 был одним из самых непростых для ЦСКА в современной истории – единственный, когда команда не вышла в «Финал четырёх» Евролиги с 2003 года (не считая 2020-й, когда решающую стадию отменили из-за пандемии коронавируса).

Новый главный тренер Душко Вуйошевич так и не смог проявить себя в России. Разгромное поражение от «Валенсии» было предопределено провальной первой и третьей четвертями, в которых и была добыта итоговая разница в 25 очков. Испанцы набрали 82 очка, забив всего 5 трёхочковых. Через три недели тренер Вуйошевич был уволен со своего поста.

Можно увидеть интересные моменты, смотря в статистический протокол того матча: молодому Алексею Шведу дали отыграть меньше минуты, а 221-сантиметровый гигант Бобан Марьянович набрал всего два очка со штрафных. Андрей Воронцевич (11 очков) и Траджан Лэнгдон (16 очков) стали единственными двузначными скорерами в ЦСКА. В составе «Валенсии» тогда первые шаги к славе делал молодой Нандо Де Коло, который набрал 8 очков против «армейцев». В будущем Нандо поможет ЦСКА выиграть два титула чемпиона Евролиги (2016, 2019) и станет MVP турнира (2016).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

ЦСКА — «Барселона» 60:81 (-21)

8 ноября 2012 года



ЦСКА редко проигрывает дома. А с разницей 20+ на родной арене «армейцы» уступали всего один раз «Барселоне» в том ноябрьском матче крупно повезло – «армейцы» совершенно ничего не попали из-за дуги, реализовав всего 1 из 15 дальних бросков (тот на счету Милоша Теодосича). Ровно половину очков ЦСКА в той игре набрала сербская связка Теодосич – Ненад Крстич. Хозяева проиграли третью четверть с разницей в 12 очков, что и стало залогом столь крупной победы испанской команды.

На пресс-конференции главному тренеру ЦСКА Этторе Мессине пришлось извиняться перед болельщиками: «У нас нет видимых причин для столь крупного поражения. Можно отметить только тот факт, что соперник забил много лёгких мячей. Конечно, это не повод для оправданий. В баскетболе нельзя сдаваться. Никогда. Что мы и хотели показать сегодня. Должен извиниться перед болельщиками. Нам стоит работать упорнее».

В составе «Барселоны» солировал легендарный Хуан Карлос Наварро (21 очко). Интересно, что нынешний главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс тогда был игроком каталонцев, но результативными действиями не отметился. А возглавлял «блауграну» Хавьер Паскуаль, ныне успешно работающий в «Зените». Также в «Барсе» выступал Джо Инглс, сейчас один из лучших снайперов НБА и ведущий игрок лидера лиги «Юта Джаз».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

«Баскония» — ЦСКА 93:72 (-21)

17 апреля 2013 года

Тот самый случай, когда разница совсем не имеет значения. Это был третий матч в серии плей-офф, который в Евролиге идёт до трёх побед. Первые два проходили в Москве и завершились победами ЦСКА. Армейцам нужно было выиграть один раз в двух испанских матчах, а потому ничего страшного в третьей игре произойти не могло. Типичный случай для серии плей-офф, когда при получении преимущества 2-0 третья игра приносится в жертву.

Вдобавок ко всему «Баскония» (на тот момент носившая название «Каха Лабораль») при своих по-хорошему диких болельщиках в этой игре попала фантастические 58% из-за дуги, подарив тем ещё один матч и надежду. У «Басконии» тогда лучшим по эффективности стал Неманья Бьелица, который через полгода приложит руку к крупнейшему погрому «армейцев» уже в составе «Фенербахче». Разгром получился «на грани». Разница «+21» стала возможной только за счёт баззера Томаса Эртеля с финальной сиреной, когда в ЦСКА уже никто особо не защищался. Тем не менее, знаковый разрыв более 20 очков против ЦСКА испанцам удалось оформить.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

В четвёртом матче чуда не случилось – ЦСКА обыграл «Басконию» в Витории со счётом 94:85. Каждый из трио Ненад Крстич – Сонни Уимс- Виктор Хряпа набрал по 19 очков, оформив путёвку в «Финал четырёх». Хряпа с рейтингом эффективности 29 баллов стал MVP четвёртых матчей плей-офф.

Примечательно, что сезон-2012/2013 – единственный, когда ЦСКА позволял себе более одного раза уступать с разницей 20+ очков. В полуфинале ЦСКА был крупно, но всё-таки не так разгромно разбит «Олимпиакосом» (52:69). Второе пришествие Этторе Мессины (2012-2014) на пост главного тренера получилось не таким успешным, как первое (2005-2009). Титулов чемпиона Евролиги не выиграл, так ещё и оказался причастным к 3 из 5 разгромов с разницей 20+.

Матч: «Фенербахче» — ЦСКА 86:60 (-26)

31 октября 2013 года



До поражения от «Эфеса» именно этот стамбульский матч был самых неудачным для ЦСКА, если брать в расчёт итоговую разницу. ЦСКА проиграл каждую четверть, не сумев переломить игру. Крайне неудачно провёл матч лидер красно-синих Милош Теодосич, отбегавший 30 минут без единого набранного очка.

Но всю вину после матча на себя взял Этторе Мессина: «Фенербахче» сыграл отлично, просто уничтожил нас. Очевидно, я виноват в этом. Единственное, что я могу сказать — буду работать изо всех сил, чтобы исправить те проблемы, которые у нас есть. Мы не играли разумно — это моя вина. Мы не проявили характер — это тоже моя вина. Мы ещё не команда».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Итальянский тренер свои слова сдержал. Через полтора месяца в Москве ЦСКА бился с турками на равных, но всё равно уступил — 74:78. Тот сезон армейцы всё-таки завершили выходом в «Финал четырёх», обыграв в пяти матчах плей-офф «Панатинаикос». Но в полуфинале обидно уступили «Маккаби» Дэвида Блатта 67:68 и попрощались с мечтами о титуле.

Отчасти поражение объяснимо. «Фенербахче» проводил первый год под руководством самого титулованного тренера континента Желько Обрадовича, которого пригласили в Стамбул для создания европейской суперкоманды. В «Фенербахче» выступали нынешние игроки НБА Боян Богданович и Неманья Бьелица, герой Евробаскета-2011 в составе сборной Македонии Бо Маккаллеб и в целом ростер выглядел очень солидно. «Фенер» за последние 7 лет стал главным соперником ЦСКА, навязывая «армейцам» даже более достойное сопротивление, чем «Реал» и «Барселона».

Обрадович – единственный тренер Евролиги, который сумел выдать положительный баланс личных встреч с нынешним рулевым «армейцев», а также своим бывшим помощником по «Панатинаикосу» Димитрисом Итудисом (14-13) в период 2014-2020. Среди прочего, в сезонах-2016/2017 и 2017/2018 «Фенербахче» оказывался единственной командой Евролиги, которая побеждала ЦСКА в матчах регулярного чемпионата в Москве.

«Фенербахче» нашёл деньги и преобразился. ЦСКА сполна прочувствовал это на себе Легенда «армейцев» Нандо Де Коло провёл лучшую игру сезона именно против бывшего клуба. Лидерство в Евролиге под вопросом.

ЦСКА – самый доминирующий суперклуб Европы в XXI веке. Никто даже близко не может похвастаться такой стабильностью. Всего один пропущенный «Финал четырёх» с 2003 года! И всего лишь пять по-настоящему серьёзных провалов за два десятилетия, когда можно сказать, что было стыдно за итоговую разницу.

Именно поэтому поражения ЦСКА вроде недавнего в Стамбуле против «Эфеса» воспринимаются столь болезненно. Те же испанские гранды «Реал» и «Барселона» имеют в резюме десятки позорных проигрышей с разницей 20+ и далеко не один 30+, но они уже в некотором смысле «привыкли». «Армейцы» просто не приучили болельщиков, к тому что проваливаются. Хотя, вероятно, паниковать прямо сейчас – не лучший вариант. Да, неприятно получать «-30», но команда всё ещё на втором месте в регулярке. Лучше выдержать такой удар сейчас и сделать надлежащие выводы, чем проваливаться в плей-офф или «Финале четырёх».