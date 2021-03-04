ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории. Объясняем, почему это логично

«Армейцы» не впервые ходили на грани. Просто «Маккаби» и «Олимпиакос» их простили, а «Анадолу Эфес» наказал по полной программе.

Третий подряд матч в Евролиге ЦСКА должен был провести на выезде. Непростое испытание, учитывая, что первые два против «Олимпиакоса» (75:74) и «Маккаби» (84:80) завершились нервными победами. Сценарии игр в Афинах и Тель-Авиве были практически идентичными: «армейцы» уверенно стартовали, получая внушительное преимущество 20+ очков, которое благополучно разбазаривали, и давали сопернику шанс на победу. Просто класса оппонентов не хватало, и в решающий момент они «армейцев» не дожимали. «Анадолу Эфес» — совсем другой случай.

ЦСКА чудом спасся в концовке с «Олимпиакосом». Как можно разбазаривать «+25» за половину? Кризис никуда не делся. Повезло, что Принтезис и Спанулис на этот раз простили.

Игра в Стамбуле против «Анадолу Эфеса» — повторение последнего финала Евролиги. Турки с того момента сохранили состав почти полностью, в то время как армейцы запускали режим модернизации несколько раз. Собственно, чемпион до сих пор пребывает в его активной фазе, подписав совсем недавно защитника Габриэля Лундберга и центрового Майкла Эрика.



«Эфес» сейчас одна из самых «горячих» команд турнира. В 2021 году стамбульцы проиграли лишь однажды в девяти матчах и в целом выиграли 18 раз в последних 19 матчах во всех турнирах (Евролига, чемпионат Турции, Кубок Турции). Впрочем, всю силу и натиск подопечных Эргина Атамана «армейцы» прочувствовали с первых секунд.



Команда Димитриса Итудиса словно встретилась с дементорами, забравшими всю их радость и энергию. Не успевали за соперниками в защите, теряли мячи, не могли попасть даже открытые броски — и это при том, что соперник забивал 90 процентов средних и 50 процентов открытых попыток.



Сначала казалось (и хотелось верить), что всплеск хозяев дело минутное. Что он пройдёт, как только парни с четырьмя буквами на груди включатся по-настоящему. Но вот малыш Бьёбуа забивает трёху, потом ещё, а турецкий гигант Сертач Шанлы постоянно продавливает и забивает из-под кольца.

ЦСКА серьёзно потратился и перекроил состав в разгар сезона. Лучше всё равно не станет? Послужной список новичков не впечатляет. Есть вопросы и к «старой гвардии» «армейцев».

Прошло всего четыре минуты после начала матча, а «Эфес» уже вёл 15:4. За следующие две с половиной минуты турки выдали рывок 9:2, и стало совсем грустно. Хозяева делали всё, что хотели, в то время как армейцы никак не могли нащупать хоть какое-нибудь их слабое место. Главный тренер Эргин Атаман долго строил эту команду, и, кажется, в ней действительно нет изъянов.



Всё вышеперечисленное случилось без участия главной звезды «Анадолу». Шейн Ларкин наблюдал за тем, как его партнёры создают 20-очковый гандикап в первой четверти со скамейки запасных. Нет, его не мучила травма, он просто ждал момента. Только вдумайтесь — звёздный защитник появился на последней минуте первого игрового отрезка!



Во второй четверти ничего не поменялось. Хозяева давили, действуя разнообразно. ЦСКА пытался вернуться в игру с помощью дальних бросков, но 1/10 этому явно не способствовали. Вдобавок ко всему совсем потерялся Майк Джеймс. Лидер москвичей не мог забить, неуверенно чувствовал себя под давлением.

ЦСКА экстренно подписал Эрика. Это точно трансфер, который спасёт команду? Новичок присоединится к «армейцам» не сразу. Хотя ожидания в любом случае должны быть приземлёнными.

Большой перерыв должен был помочь гостям собраться морально. Но активность ЦСКА вновь наткнулась на очень слаженный защитный механизм «Эфеса». Турки не проигрывали борьбу ни на одном сантиметре площадки, а выстраданные очки гостей быстро компенсировались точными атаками.



Василие Мичич — мозг и мотор турков. Серб едва ли не один из лучших европейских баскетболистов в Евролиге прямо сейчас и подтверждает свой статус. Элитная защита, умное нападение и фантастическое видение площадки. Столь универсальный игрок — настоящая находка. Атаман доверяет своему игроку и даёт столько свободы, сколько необходимо творцу. В итоге Мичич отбегал почти без замен, превращаясь порой в сербского Стефа Карри. Настолько легко ему давались сложнейшие проходы и броски.



В третьей четверти терпение лопнуло у Дэниэла Хэкетта. Он обрушился на арбитра с гневной тирадой после очередного фола. Останавливаться итальянец не собирался. Как итог — второй «технарь» и досрочное окончание матча.



В первые минуты четвёртой четверти ЦСКА сделал рывок 8:3, реализовав наконец несколько попыток из-за дуги. Но мгновенный тайм-аут Атамана привёл в чувство хозяев. Вопрос оставался лишь один — смогут ли армейцы проиграть меньше 30? Не смогли — 70:100. «Эфес» продолжает свою серию, внушая страх всем клубам турнира.

ЦСКА сохранил буйного Джеймса, но потерял Милутинова. Сезон спасён или пущен под откос? Есть много поводов для пессимизма, однако исторические прецеденты показывают, что не всё так плохо.

ЦСКА терпит крупнейшее поражение в истории. Ранее «армейцы» проигравали максимум «-26» на выезде с «Фенербахче» (60:86) в 2013 году. Был ещё провал в игре с «Валенсией» (57:82) в 2010-м.



В целом проигрыши с разницей 20+ в истории «армейцев» можно пересчитать на пальцах (проигрышей с двузначным дефицитом тоже весьма немного), а здесь впервые пробили «-30».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Объясняем, почему всё закономерно. Если далеко не блещущие «Олимпиакос» и «Маккаби» сумели в течение одной половины отыграть у ЦСКА разницей от 20 очков, то доминирующий «Эфес» оформлял свои мощнейшие рывки весь матч. ЦСКА всё равно остаётся на втором месте в турнирной таблице (теоретически может даже делить первое место по потерянным очкам с «Барселоной») по итогам 28-го тура. Но у Димитриса Итудиса однозначно есть много поводов для размышлений после выезда в Стамбул.