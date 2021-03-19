ЦСКА вышел из состояния тотальной стагнации. Надолго ли?

Победа над «Реалом» в Мадриде – хорошо и круто. Как бы она не усыпила бдительность.

ЦСКА на выезде обыграл «Реал» в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 96:89 (23:21, 32:20, 19:26, 22:22)…

В составе «армейцев» самым результативным стал Уилл Клайберн (23 очка), в активе Майка Джеймса 22 балла. У «Реала» дабл-дабл оформил Уолтер Тавареш (12 очков, 13 подборов), Трэй Томпкинс записал себе в актив 20 баллов. ЦСКА (19-10) занимает четвертое место в турнирной таблице. «Реал» (17-13) пребывает на седьмой строчке.

Главный примечательный момент игры в Мадриде? Вернулся старый добрый доминирующий ЦСКА, который вырывается вперёд в самом начале и удерживает преимущество все 40 минут до финальной сирены. ЦСКА действительно ни разу не уступал «Реалу» в счёте в Мадриде. Это, без преувеличения, мощнейшее достижение.

«Армейцы» вышли из состояния тотального упадка, который длился 2,5 месяца. Январская скандальная ситуация с Майком Джеймсом отразилась на результате и общем игровом рисунке подопечных Димитриса Итудиса. Немыслимые в прошлые годы 4 подряд поражения в Москве, исторически антирекордная разница в проигранном матче с «Анадолу Эфесом» (70:100), самая провальная первая четверть всех времён в домашней встрече с «Миланом» (10:30), соперники вроде «Олимпиакоса» и «Маккаби» совершали рывки по 20+ очков во второй половине, первые в истории поражения от «Баварии», «Калева», «Зелёна Гуры» – уж очень длинный перечень негативных моментов в 2021 году.

ЦСКА переживает самый мрачный период за 10-летие. Ситуация может стать ещё на порядок хуже «Армейцы» познали много чего невиданного ранее в этом сезоне. Есть риск пополнения списка новым антидостижением.

В Мадриде обошлось без неприятностей. Однако немного попереживать пришлось. ЦСКА вырвался вперёд «+20» в начале третьей четверти. К концу игрового отрезка преимущество «армейцев» составляло всего «+7». На старте четвёртой четверти «Реал» сократил разницу до 5 очков. Возникло ощущение дежавю.

Казалось, что «Реал» вот-вот догонит, вырвется вперёд и затащит ЦСКА в напряжённейшую концовку. Уж слишком часто такое было в предыдущих матчах. К счастью, арена «Визинк Центр» в столице Испании местом плохих воспоминаний не стала. В конце обошлось практически без нервозности. Разница не сокращалась даже до одного владения. «Реал» удосужился лишь однажды сократить отставание до «-5». То есть переживать, что «сливочные» сравняют счёт или вырвутся вперёд в какой-то отдельно взятой атаке, не приходилось

Ключевой вопрос: надолго ли ЦСКА выбрался из упомянутого состояния стагнации? Или в Мадриде была просто иллюзия преображения команды, своего рода краткосрочная вспышка? Победа в гостях над «Реалом» — это очень хорошо и круто. Однако, на самом деле, обольщаться пока не стоит.

Во-первых, это только один выигранный матч и первая по-настоящему качественная игра ЦСКА за несколько месяцев. Во-вторых, «Реал» сейчас сам находится далеко не в оптимальном состоянии и рискует вообще пролететь мимо плей-офф. Команда Пабло Ласо опережает восьмой «Зенит» на одну победу только за счёт большего количества сыгранных матчей. Девятая «Баскония» (16-14) обыграла тот же «Зенит» (79:75) в 30-м туре и отстаёт от «Реала» на один выигрыш. Что важно, у «Басконии» есть преимущество по личным встречам над «Реалом».

Календарь у мадридцев сложный. До конца чемпионата будут две встречи с тотально доминирующими во втором круге турецкими грандами «Анадолу Эфесом» и «Фенербахче». В общем, «Реал» превратился в типичного середняка, который вряд ли выйдет в «Финал четырёх». Летом в Мадриде грядут кадровая революция и омоложение состава, что напрашивалось ещё прошлым летом.

Нешуточные страсти в «Реале». Самый титулованный клуб Европы разваливается прямо на глазах Всё идёт к тому, что у ЦСКА станет на одного серьёзного конкурента меньше. Или Флорентино Перес сподобится на чудо?

Также стоит отметить, что «Реал» и лично главный тренер этого клуба Пабло Ласо — «клиенты» ЦСКА. «Армейцы» испытывают меньше всего проблем в личных встречах среди всех топ-клубов именно со «сливочными». У Ласо уже должен выработаться комплекс неполноценности перед ЦСКА и Итудисом.

Дон Пабло ни разу не побеждал в Москве за 10 лет работы в Мадриде и порой отдавал фактически выигранные матчи, даже когда у ЦСКА игра не совсем клеилась. В том числе в «Финале четырёх» Евролиги-2019, когда «Реал» разбазарил двухзначное преимущество, а Ласо потерял контроль за ситуацией на паркете и доверял решающие броски регрессировавшему после травмы и запускавшему «сквозняки» Серхио Льюлю.

По личным встречам Итудис имеет тотальное преимущество над Ласо — 11:4. Будто «Реал» не самый титулованный клуб Европы (10 титулов чемпиона Евролиги) и гранд, а какой-то середняк, который лишь изредка может что-то противопоставить ЦСКА.

Нельзя исключать, что успех в Мадриде может сыграть злую шутку с «армейцами», а именно усыпить бдительность и создать иллюзию выхода на топ-уровень перед плей-офф. Календарь оставшихся матчей ЦСКА этому тоже способствует. Игры с ни на что не претендующими «Црвеной Звездой», «Химками», АСВЕЛом и «Панатинаикосом», скорее всего, закончатся победами подопечных Итудиса в эконом-режиме на классе. Ещё один из соперников по регулярке «Зенит» сейчас тоже на спаде, причём весьма серьёзном.

ЦСКА и «Зенит» в чётком пуле плей-офф, «Барса» ждёт великого Пау. Что творится в Евролиге За 6 туров до конца регулярки вверху сформировался топ-8, откуда вряд ли кто-то выпадет. И наконец-то мы увидим в деле 40-летнего Газоля.

Логично ожидать, что ЦСКА заберёт как минимум 4 из 5 оставшихся матчей и, вероятно. поднимется в топ-3 таблицы. Было бы неплохо встретиться в плей-офф с тем же «Реалом», но что если попадётся условный «Фенербахче»? Или даже бедная на талант, но боевая по характеру «Бавария».

В общем, победа в Мадриде радует, но она не должна вводить в заблуждение. На послематчевой пресс-конференции Итудис выразил надежду, что для «армейцев» настал переломный момент. Тем не менее, сейчас нет 100-процентной уверенности в том, что смутный период в ЦСКА подошёл к концу.