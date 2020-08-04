Нешуточные страсти в «Реале». Самый титулованный клуб Европы разваливается прямо на глазах

Всё идёт к тому, что у ЦСКА станет на одного серьёзного конкурента меньше. Или Флорентино Перес сподобится на чудо?

«Реал» — самая титулованная команда Европы. Мадридский клуб 10 раз выигрывал Евролигу. ЦСКА продолжает погоню за «сливочными», но пока у «армейцев» 8 титулов. За последнее десятилетие паритет между испанским и российским грандами сохранился — «Реал» и ЦСКА по два раза стали чемпионами сильнейшего турнира континента.

Всё шло к тому, что ЦСКА, «Реал» и ещё один испанский суперклуб «Барселона» будут главными фаворитами сезона Евролиги — 2020/2021. Возможно, составы ЦСКА и «Барселоны» на бумаге выглядели чуть сильнее, но «Реал» ни в коем случае нельзя было сбрасывать со счетов. Мадридский клуб под руководством главного тренера Пабло Ласо пропустил «Финал четырёх» только дважды за минувшее десятилетие, если не считать отменённый из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020.

ЦСКА круче звёздной «Барселоны». «Армейцы» собрали абсолютно лучшую команду Европы «Реал» откровенно не вывозит, турки посыпались. А московский клуб идеально укомплектовал состав на сезон.

«Реал» вполне спокойно ожидал начала нового сезона. В межсезонье мадридский клуб продлил контракты с Джейси Кэрроллом, Фелипе Рейесом, Джеффри Тэйлором и Трэем Томпкинсом, которые выступают в команде уже далеко не один год. Из «Валенсии» за € 1,5 млн был выкуплен форвард Альберто Абальде. «Реал» заплатил рекордную сумму за минувшее десятилетие ради 24-летнего испанского форварда. Из аренды в «Сарагосе» вернулся 19-летний разыгрывающий Карлос Алосен, который был признан лучшим молодым игроком чемпионата Испании сезона-2019/2020. «Реал» также расстался с непродуктивным центровым Салахом Межри и решил отпустить центрового Джордана Микки в «Химки», а атакующего защитника Клемена Препелича — в «Валенсию».

Не сказать, что трансферная кампания была ударной, но столпы мадридского клуба Факундо Кампаццо, Габриэль Дек, Энтони Рэндольф, Вальтер Таварес оставались на контракте и вроде как никуда не должны были деться. Кроме того, на замену Микки после завершения сезона НБА приходил центровой «Кливленд Кавальерс» Анте Жижич. Однако около недели назад в «Реале» разгорелись нешуточные страсти. Фундаментально образующий игрок мадридского клуба Факундо Кампаццо решил продолжить карьеру в НБА. При этом у аргентинца действующий контракт с «Реалом» до 2024 года, в котором прописана сумма выкупа € 6 млн.

Факундо настолько решительно хочет уехать за океан, что готов заплатить очень большую по меркам европейского баскетбола сумму. Вопрос лишь в том, будет ли выплата единовременной или «Реал» разрешит Кампаццо погашать задолженность в рассрочку с потенциальной скидкой в обмен на сохранение прав на игрока в случае возвращения в Европу.

Решение Кампаццо стало настоящим шоком для «Реала», который упустил возможность усилиться топовыми разыгрывающими Евролиги. Трансферная кампания уже фактически подошла к концу. Костас Слукас перешёл из «Фенербахче» в «Олимпиакос», Ник Калатес перебрался из «Панатинаикоса» в «Барселону». Другие топ-исполнители продлили соглашения со своими клубами или просто находились на контрактах. Самое худшее в сложившихся обстоятельствах для «Реала»: решение Кампаццо спровоцировало цепочку событий, по итогам которых мадридский клуб рискует на порядок ослабнуть не только на позиции разыгрывающего.

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Переход Анте Жижича оказался на грани срыва после вмешательства «Маккаби». «Реал» готов выдать Жижичу контракт с зарплатой € 1,8 млн в год, при этом предложение «Маккаби» хорвату составляет € 0,77 млн за первый сезон и € 1,1 млн за второй. Выгода перехода в «Реал» очевидна, но проблема в том, что мадридский клуб занят вопросом Кампаццо. Только после решения способа расставания с Факундо (рассрочка по выкупу или единовременная выплата всей суммы) команда может расходовать крупные средства величиной в миллионы евро.

Кроме того, «Реал» не может договориться по новому контракту с форвардом Габриэлем Деком. Соглашение с аргентинцем истекает в 2021 году. «Реал» намерен продлить договор сейчас, но Дек не хочет этого делать, поскольку раздумывает над продолжением карьеры в НБА. Не исключено, что он попытается уехать в лигу в межсезонье-2020, заплатив «Реалу» выкуп за расторжение контракта. Прямо по аналогии с ситуацией Кампаццо. Время — самый драгоценный ресурс. «Реал» попросту его теряет, застряв в неопределённом положении. Самая титулованная команда разваливается прямо на глазах.

Кампаццо однозначно уходит. Экс-игрок «Реала» Андрес Ночиони и главный тренер сборной Аргентины Серхио Эрнандес подтвердили, что Факундо не желает оставаться в Мадриде. Воспитанник «Реала», ныне звезда «Даллас Маверикс» Лука Дончич также говорит о переезде Кампаццо в НБА чуть ли не как о свершившемся факте.

«Здорово, что Кампаццо переходит в НБА. Он заслуживает играть в этой лиге. Надеюсь, что у него получится», – заявил словенец.

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Кем заменить элитного разыгрывающего Евролиги, который в минувшем сезоне стал вторым лучшим ассистентом турнира (7,1 передач) и лидером по количеству результативных пасов с расчётом на 40 минут (11,9 против 11,3 у Ника Калатеса)? Равноценно никто не сможет покрыть продуктивность Кампаццо, идеально подходившего под схемы Ласо. Есть варианты с выкупом Скотти Уилбекина из «Маккаби», а также Василие Мицича («Анадолу Эфес»). Однако Мицич не хочет переезжать из Стамбула в Мадрид, а по Уилбекину пока вообще ничего неясно. «Маккаби» вряд ли согласится просто так опустить лидера, несмотря на определённые финансовые трудности после пандемии коронавируса. Вариант с переманиванием из «Эфеса» Шейна Ларкина европейские СМИ называют совсем фантастическим.

Ещё одна дыра рискует образоваться на позиции центрового. Вопрос по Кампаццо может остаться нерешённым вплоть до завершения сезона НБА в октябре. Жижич не будет ждать вечно и вполне может уйти в «Маккаби». Один Вальтер Таварес не вытащит «Реал» на позиции центрового. На рынке просто нет других достойных вариантов, кроме как платить кому-то большую сумму выкупа без уверенности, что игрока отпустят. Что если Дек захочет перебраться в НБА именно сейчас? Образуется ещё и огромная брешь на позициях лёгкого и тяжёлого форварда, которые уверенно закрывал аргентинец.

Нужно начать с того, что состав «Реала» и без того был ненадёжной конструкцией. Просто Кампаццо помогал поддерживать её в рабочем состоянии. «Реал» давно нуждался в перестройке. Это стало отчётливо ясно после раннего вылета команды на групповом этапе рестарта чемпионата Испании, когда мадридский клуб позволил опередить себя скромному «Сан Пабло Бургос» и не пробился в плей-офф. Капитану «Реала» Фелипе Рейесу по ходу следующего сезона исполнится 41 год, Руди Фернандесу — 35 лет, Серхио Льюлю — 32, Джейси Кэрроллу — 37, Фабьену Козеру — 33 Они давно миновали пик спортивной карьеры.

Капитан «Реала» играет уже четвёртое десятилетие. Жена кубинка не даёт ему «заржаветь» Фелипе Рейес — самый возрастной игрок в истории мадридского клуба. В его коллекции полно наград и рекордов, но он не намерен уходить.

Льюль показал ужасную продуктивность в прошлом сезоне — 7,5 очка, 3,5 передачи при рейтинге полезности 4,9 балла и абсолютно худшей в карьере точности 28% с игры и из-за дуги. После разрыва крестообразных связок Серхио уже далеко не тот игрок, который стал MVP Евролиги в 2017 году. При этом Льюль получает $ 2 млн и съедает финансовую гибкость «Реала». Ещё один разыгрывающий Николас Лапровиттола провёл ужасный сезон с эффективностью 5,5 балла.



Лапровиттола открыто заявил, что не хочет играть в «Реале» из-за отсутствия доверия со стороны тренера, но клуб буквально принудительно оставляет его на следующий сезон, не позволяя перейти в «Панатинаикос», с которым аргентинец уже согласовал контракт. Вряд ли от этого игрока следует ждать высокую мотивацию и прогресс при таких обстоятельствах.

35-летний Фернандес уже давно не играет на уровне представителя сборной сезона Евролиги. Кэроллу 37 лет, Рейесу — 41, и этим всё сказано. Козер регрессирует с возрастом, хотя он и ранее был не более чем ролевиком в «Реале». Абальде, Тэйлор и Томпкинс — средние игроки по меркам Евролиги. С натяжкой тянут на топ-уровень «большие» Вальтер Таварес и Энтони Рэндольф. Однако первый представляет собой классического центрового-столба, через которых уже никто не строит игру. Второй не тянет на роль лидера претендующего на чемпионство клуба при всех своих достоинствах. 18-летний Усман Гаруба и 19-летний Карлос Алосен слишком сырые, чтобы оказывать влияние на уровне Евролиги.

Президент «Реала» Флорентино Перес уделяет внимание баскетбольному отделу, но далеко не такое пристальное, как футбольному. Сейчас ситуация немного изменилась с учётом экстренных обстоятельств. Не так давно Перес выразил желание, чтобы «Реал» приняли в НБА, но по экономическим и, прежде всего, логистическим причинам этому не суждено было сбыться. В 2020 году мадридский клуб пострадал от пандемии коронавируса. «Реал» не готов разбрасываться деньгами даже в футбольном отделе, что уж говорить о баскетболе.



Перес зарекомендовал себя прагматичным управленцем, который готов совершать решительные ходы. Президент активно мониторит ситуацию с Кампаццо и ждёт, чем всё закончится. «Реал» рассчитывает окончательно определить условия расставания с Факундо в ближайшее две недели, до начала предсезонных сборов большинства европейских клубов. В таком случае Перес ещё может провернуть какие-то ходы для спасения критического положение, но, похоже, «Реал» ждёт очень сложный сезон, в котором вряд ли стоит рассчитывать на победу в Евролиге. Этим летом из-за экономических проблем сильно сдал и потерял статус гранда «Фенербахче». Всё идёт к тому, что у ЦСКА станет ещё на одного серьёзного конкурента меньше. У «Реала» действительно серьёзные проблемы.