Нешуточные страсти в «Реале». Самый титулованный клуб Европы разваливается прямо на глазах

«Реал» — самая титулованная команда Европы. Мадридский клуб 10 раз выигрывал Евролигу. ЦСКА продолжает погоню за «сливочными», но пока у «армейцев» 8 титулов. За последнее десятилетие паритет между испанским и российским грандами сохранился — «Реал» и ЦСКА по два раза стали чемпионами сильнейшего турнира континента.
Всё шло к тому, что ЦСКА, «Реал» и ещё один испанский суперклуб «Барселона» будут главными фаворитами сезона Евролиги — 2020/2021. Возможно, составы ЦСКА и «Барселоны» на бумаге выглядели чуть сильнее, но «Реал» ни в коем случае нельзя было сбрасывать со счетов. Мадридский клуб под руководством главного тренера Пабло Ласо пропустил «Финал четырёх» только дважды за минувшее десятилетие, если не считать отменённый из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020.
«Реал» вполне спокойно ожидал начала нового сезона. В межсезонье мадридский клуб продлил контракты с Джейси Кэрроллом, Фелипе Рейесом, Джеффри Тэйлором и Трэем Томпкинсом, которые выступают в команде уже далеко не один год. Из «Валенсии» за € 1,5 млн был выкуплен форвард Альберто Абальде. «Реал» заплатил рекордную сумму за минувшее десятилетие ради 24-летнего испанского форварда. Из аренды в «Сарагосе» вернулся 19-летний разыгрывающий Карлос Алосен, который был признан лучшим молодым игроком чемпионата Испании сезона-2019/2020. «Реал» также расстался с непродуктивным центровым Салахом Межри и решил отпустить центрового Джордана Микки в «Химки», а атакующего защитника Клемена Препелича — в «Валенсию».
Не сказать, что трансферная кампания была ударной, но столпы мадридского клуба Факундо Кампаццо, Габриэль Дек, Энтони Рэндольф, Вальтер Таварес оставались на контракте и вроде как никуда не должны были деться. Кроме того, на замену Микки после завершения сезона НБА приходил центровой «Кливленд Кавальерс» Анте Жижич. Однако около недели назад в «Реале» разгорелись нешуточные страсти. Фундаментально образующий игрок мадридского клуба Факундо Кампаццо решил продолжить карьеру в НБА. При этом у аргентинца действующий контракт с «Реалом» до 2024 года, в котором прописана сумма выкупа € 6 млн.
Факундо настолько решительно хочет уехать за океан, что готов заплатить очень большую по меркам европейского баскетбола сумму. Вопрос лишь в том, будет ли выплата единовременной или «Реал» разрешит Кампаццо погашать задолженность в рассрочку с потенциальной скидкой в обмен на сохранение прав на игрока в случае возвращения в Европу.
Решение Кампаццо стало настоящим шоком для «Реала», который упустил возможность усилиться топовыми разыгрывающими Евролиги. Трансферная кампания уже фактически подошла к концу. Костас Слукас перешёл из «Фенербахче» в «Олимпиакос», Ник Калатес перебрался из «Панатинаикоса» в «Барселону». Другие топ-исполнители продлили соглашения со своими клубами или просто находились на контрактах. Самое худшее в сложившихся обстоятельствах для «Реала»: решение Кампаццо спровоцировало цепочку событий, по итогам которых мадридский клуб рискует на порядок ослабнуть не только на позиции разыгрывающего.
Переход Анте Жижича оказался на грани срыва после вмешательства «Маккаби». «Реал» готов выдать Жижичу контракт с зарплатой € 1,8 млн в год, при этом предложение «Маккаби» хорвату составляет € 0,77 млн за первый сезон и € 1,1 млн за второй. Выгода перехода в «Реал» очевидна, но проблема в том, что мадридский клуб занят вопросом Кампаццо. Только после решения способа расставания с Факундо (рассрочка по выкупу или единовременная выплата всей суммы) команда может расходовать крупные средства величиной в миллионы евро.
Кроме того, «Реал» не может договориться по новому контракту с форвардом Габриэлем Деком. Соглашение с аргентинцем истекает в 2021 году. «Реал» намерен продлить договор сейчас, но Дек не хочет этого делать, поскольку раздумывает над продолжением карьеры в НБА. Не исключено, что он попытается уехать в лигу в межсезонье-2020, заплатив «Реалу» выкуп за расторжение контракта. Прямо по аналогии с ситуацией Кампаццо. Время — самый драгоценный ресурс. «Реал» попросту его теряет, застряв в неопределённом положении. Самая титулованная команда разваливается прямо на глазах.
Кампаццо однозначно уходит. Экс-игрок «Реала» Андрес Ночиони и главный тренер сборной Аргентины Серхио Эрнандес подтвердили, что Факундо не желает оставаться в Мадриде. Воспитанник «Реала», ныне звезда «Даллас Маверикс» Лука Дончич также говорит о переезде Кампаццо в НБА чуть ли не как о свершившемся факте.
«Здорово, что Кампаццо переходит в НБА. Он заслуживает играть в этой лиге. Надеюсь, что у него получится», – заявил словенец.
Кем заменить элитного разыгрывающего Евролиги, который в минувшем сезоне стал вторым лучшим ассистентом турнира (7,1 передач) и лидером по количеству результативных пасов с расчётом на 40 минут (11,9 против 11,3 у Ника Калатеса)? Равноценно никто не сможет покрыть продуктивность Кампаццо, идеально подходившего под схемы Ласо. Есть варианты с выкупом Скотти Уилбекина из «Маккаби», а также Василие Мицича («Анадолу Эфес»). Однако Мицич не хочет переезжать из Стамбула в Мадрид, а по Уилбекину пока вообще ничего неясно. «Маккаби» вряд ли согласится просто так опустить лидера, несмотря на определённые финансовые трудности после пандемии коронавируса. Вариант с переманиванием из «Эфеса» Шейна Ларкина европейские СМИ называют совсем фантастическим.
Ещё одна дыра рискует образоваться на позиции центрового. Вопрос по Кампаццо может остаться нерешённым вплоть до завершения сезона НБА в октябре. Жижич не будет ждать вечно и вполне может уйти в «Маккаби». Один Вальтер Таварес не вытащит «Реал» на позиции центрового. На рынке просто нет других достойных вариантов, кроме как платить кому-то большую сумму выкупа без уверенности, что игрока отпустят. Что если Дек захочет перебраться в НБА именно сейчас? Образуется ещё и огромная брешь на позициях лёгкого и тяжёлого форварда, которые уверенно закрывал аргентинец.
Нужно начать с того, что состав «Реала» и без того был ненадёжной конструкцией. Просто Кампаццо помогал поддерживать её в рабочем состоянии. «Реал» давно нуждался в перестройке. Это стало отчётливо ясно после раннего вылета команды на групповом этапе рестарта чемпионата Испании, когда мадридский клуб позволил опередить себя скромному «Сан Пабло Бургос» и не пробился в плей-офф. Капитану «Реала» Фелипе Рейесу по ходу следующего сезона исполнится 41 год, Руди Фернандесу — 35 лет, Серхио Льюлю — 32, Джейси Кэрроллу — 37, Фабьену Козеру — 33 Они давно миновали пик спортивной карьеры.
Льюль показал ужасную продуктивность в прошлом сезоне — 7,5 очка, 3,5 передачи при рейтинге полезности 4,9 балла и абсолютно худшей в карьере точности 28% с игры и из-за дуги. После разрыва крестообразных связок Серхио уже далеко не тот игрок, который стал MVP Евролиги в 2017 году. При этом Льюль получает $ 2 млн и съедает финансовую гибкость «Реала». Ещё один разыгрывающий Николас Лапровиттола провёл ужасный сезон с эффективностью 5,5 балла.
Лапровиттола открыто заявил, что не хочет играть в «Реале» из-за отсутствия доверия со стороны тренера, но клуб буквально принудительно оставляет его на следующий сезон, не позволяя перейти в «Панатинаикос», с которым аргентинец уже согласовал контракт. Вряд ли от этого игрока следует ждать высокую мотивацию и прогресс при таких обстоятельствах.
35-летний Фернандес уже давно не играет на уровне представителя сборной сезона Евролиги. Кэроллу 37 лет, Рейесу — 41, и этим всё сказано. Козер регрессирует с возрастом, хотя он и ранее был не более чем ролевиком в «Реале». Абальде, Тэйлор и Томпкинс — средние игроки по меркам Евролиги. С натяжкой тянут на топ-уровень «большие» Вальтер Таварес и Энтони Рэндольф. Однако первый представляет собой классического центрового-столба, через которых уже никто не строит игру. Второй не тянет на роль лидера претендующего на чемпионство клуба при всех своих достоинствах. 18-летний Усман Гаруба и 19-летний Карлос Алосен слишком сырые, чтобы оказывать влияние на уровне Евролиги.
Президент «Реала» Флорентино Перес уделяет внимание баскетбольному отделу, но далеко не такое пристальное, как футбольному. Сейчас ситуация немного изменилась с учётом экстренных обстоятельств. Не так давно Перес выразил желание, чтобы «Реал» приняли в НБА, но по экономическим и, прежде всего, логистическим причинам этому не суждено было сбыться. В 2020 году мадридский клуб пострадал от пандемии коронавируса. «Реал» не готов разбрасываться деньгами даже в футбольном отделе, что уж говорить о баскетболе.
Перес зарекомендовал себя прагматичным управленцем, который готов совершать решительные ходы. Президент активно мониторит ситуацию с Кампаццо и ждёт, чем всё закончится. «Реал» рассчитывает окончательно определить условия расставания с Факундо в ближайшее две недели, до начала предсезонных сборов большинства европейских клубов. В таком случае Перес ещё может провернуть какие-то ходы для спасения критического положение, но, похоже, «Реал» ждёт очень сложный сезон, в котором вряд ли стоит рассчитывать на победу в Евролиге. Этим летом из-за экономических проблем сильно сдал и потерял статус гранда «Фенербахче». Всё идёт к тому, что у ЦСКА станет ещё на одного серьёзного конкурента меньше. У «Реала» действительно серьёзные проблемы.
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