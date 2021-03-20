Точно главный фаворит сезона? «Бруклин» совершил очень странную осечку

«Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик» находятся в диаметрально противоположных ситуациях. Первые борются за лидерство в конференции и всей лиге, собрав невероятно звёздный состав и продолжая его дополнять. Вторые проигрывают в два раза чаще, чем побеждают и ведут лишь борьбу за то, чтобы не оказаться худшей командой в конференции. Разные миры, разные силы, и даже выздоровление лидера Аарона Гордона не особо прибавляло оптимизма у болельщиков «волшебников».

Хотя волшебниками справедливо называть тех, кто приехал в гости. «Нетс» проиграли лишь один раз в последних 15 матчах, в то время как «Орландо» уступил во всех 9 последних матчах. Ужасная серия, которая длится почти месяц — с 22 февраля, когда «Мэджик» победили конкурента в борьбе за последнее места на Востоке «Детройт Пистонс» — 105:96.

Делают мощнейшее нападение в истории. Удивительная сила «Бруклина» Даже праймовый «Голден Стэйт» не был настолько хорош в атаке. Обмен Джеймса Хардена окупился на 100%.

«Бруклин» удивляет не только уверенностью в своём движении на самый верх, но и то, какими силами они этого добиваются. Команда Стива Нэша из-за травм периодически лишается Кайри Ирвинга, Кевин Дюрант по-прежнему вне игры, а недавно приобретённый Блэйк Гриффин всё никак не наберёт кондиции и пока непонятно когда именно ждать его официального дебюта за «Нетс».



Главная причина стабильности «сетей» — Джеймс Харден. Борода настолько комфортно чувствует себя после перехода из «Хьюстон Рокетс», что прямо сейчас его называют чуть ли не главным претендентом на звание самому ценному игроку регулярного чемпионата. Джоэл Эмбид травмировался, поэтому в гонке вместе с Харденом остались Никола Йокич из «Денвера» и Леброн Джеймс из «Лейкерс». С тем запредельным уровнем, который демонстрирует звезда «Бруклина», сейчас сложно тягаться. Он умеет на площадке абсолютно всё и именно его приход вывел команду на тот уровень, который уже называют чемпионским.



Но игра против «Орландо» для Хардена не задалась с самого начала. В первой четверти он привычно отошёл в тень Ирвинга, стараясь организовать и помогать партнёрам. Правда, ранние фолы ограничивали активность в защите. Проблемой это стало уже в начале второй четверти, когда Джеймс получил третий фол, за то, что оттолкнул соперника в нападении. Главный тренер Стив Нэш решил не менять своего лидера, оставив на паркете.

И полный комплект суперзвёзд не нужен. «Бруклин» раз за разом легко разбирает топ-клубы Ждём Кевина Дюранта и Блэйка Гриффина. Тогда «Нетс» вообще нереально будет остановить.

Главным же оружием «Бруклина» в этот вечер стал Кайри Ирвинг. Защитник вообще не замечал соперников, набирая очки абсолютно разными способами. Именно геройства защитника гостей позволили «Нетс» не развалиться ещё в начале игры, поскольку хозяева действительно применяли магические вещи. Аарон Гордон, Эван Фурнье, Чейссон Рэндл отказывались промахиваться, показывая запредельный процент реализации (особенно дальних бросков). Нет, нападение Стива Клиффорда не стало работать как-то по-особенному, просто его парни поймали кураж, который нёс их вперёд.

Отдельно стоит выделить Николу Вучевича. Центровой реализовал лишь один бросок из шести в первой четверти, смазал все три дальние попытки, но нашёл свою роль в поиске свободных партнёров. Только за стартовую четверть черногорский лидер «Орландо» раздал 5 результативных передач. В один из моментов Гордон и Фурнье забили пять очков подряд и смогли сделать преимущество своей команды двузначным «+11», что вызвало негодование Нэша и его тайм-аут.



Харден долго время никак не мог поразить кольцо с игры. Попадание в первой четверти так и оставалось для него единственным. И только после большого перерыва он набрал очки в проходе, но не без помощи соперника. Дело в том, что Никола Вучевич пытался смахнуть мяч с дужки, что разрешено европейскими правилами, но запрещено американскими.



Черногорец не просто так носит статус звезды своей команды. В третьей четверти и его пушка перестала стрелять холостыми и перешла на боевой комплект. Именно после его пары дальних попаданий разница в счёте достигла 15 очков. Отставание гостей могло быть гораздо больше, если бы не Ирвинг и его неугомонность. Он буквально в одиночку набирал очки для своей команды, а успокоенность остальных вызывала как минимум удивление. Дошло до того, что одна из худших команд лиги начала образцово двигать мяч в нападении, забив очередную свободную трёху с сиреной об окончании третьей четверти. Разница увеличилась до 19 очков и все постепенно шло к разгрому фаворита.

Крупнейший камбэк в истории организации. «Бруклин» вытащил матч, уступая 99% времени У «Нетс» закаляется чемпионский характер. С мощным «Финиксом» справились даже без Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.

Однако самолюбия у гостей хоть отбавляй. Харден наконец-то проснулся и начал набирать очки хотя бы с линии штрафных, куда регулярно вынуждал соперников ставить себя. Кайри попал несколько непростых бросков и после рывка 9:0 Клиффорду потребовался тайм-аут. Правда, с первого раза его игроки не поняли и после возобновления матча сразу пропустили ещё одну трёху.

Разница в счёте с почти 20-очковой отметки начала резко сокращаться. «Нетс» выдали невероятный рывок 16:1 за первые четыре минуты последней четверти. Команда Стива Нэша как будто ждала момента, когда можно будет активировать режим погони. После второй точной дальней попытки от Хардена отставание съёжилось до 6 очков.



И здесь гости почему-то остановились. К счастью «Орландо» их соперник снизил активность, а дальние попытки не достигали цели. За счёт этого удалось успокоиться и подумать над своим нападением. Когда Аарон Гордон забил дальний бросок с сопротивлением, а следом за ним Эван Фурнье реализовал проход под кольцо, разница стала 9-очковой, а играть оставалось всего минуту.



43 очка Кайри Ирвинга не спасли «Нетс» и прервали их победную серию. Харден и Ирвинг установили рекорд франшизы, это единственные игроки чёрно-белых, которым удалось набрать 40+ очков в двух подряд матчах.

Хотя 91 очко трио Фурнье-Гордон-Вучевич также достойно уважения. Супер матч в исполнении «Орландо» позволяет прервать серию поражений и вспомнить, что такое победа. В следующие две недели «волшебникам» придётся сыграть с «Бостоном», «Денвером», «Финиксом»,



«Портлендом», «Лейкерс» и «Клипперс». И если они добудут хоть один выигрыш в этих матчах, то это будет таким же праздником, как и сегодняшняя победа над «Нетс».



«Бруклин» совершил очень странную осечку с аутсайдером в разгар гонки за первое место на Востоке. «Нетс» только сравнялись очень долго лидировавшей «Филадельфией». «Бруклин» точно главный фаворит на титул? Увидим в плей-офф, но такие поражения как против «Орландо» настораживают. Даже если учесть, что это один мало что значащий матч регулярного чемпионата.