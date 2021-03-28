«Всё для победы над 36-летним Леброном». У «Нетс» 41 участие в Матче звёзд на всех игроков

Жизнь на рынке в НБА даже после закрытия окна переходов продолжает бить ключом. Да, переходы между командами в нынешнем сезоне уже невозможны, но зато остались ещё лакомые кусочки в лицах тех баскетболистов, контракты которых были выкуплены. Большое внимание было привлечено к двум персонажам — Андре Драммонду и Ламаркусу Олдриджу.

Фамилия первого сейчас активно упоминается в контексте подписания соглашения с «Лос-Анджелес Лейкерс», которым очень нужен центровой. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис травмированы, а без них действующий чемпион оказался неспособен побеждать.

Второй же пошёл на серьёзные уступки при выкупе контракта, оставив 7,25 миллиона долларов «Сан-Антонио Спёрс» с которыми так ничего и не выиграл. Олдридж стал игроком «шпор» в 2015, когда покинул «Портленд Трэйл Блэйзерс», но добиться значительного прогресса в игре в новом клубе не получилось. Что же до денег, то сумма в 7,25 миллиона действительно большая, но только за пять лет в «Спёрс» Ламаркус получил больше 120 миллионов долларов и явно финансово был готов столь щедро отблагодарить бывшую команду.

«Лейкерс» мастерски обставили конкуренты, Леброн молча наблюдал. Итоги дедлайна НБА Действующие чемпионы не сделали совершенно ничего. В Лос-Анджелесе вообще думают защищать титул?

Понятно, что после выкупа контракта на Олдриджа свалилось огромное количество предложений. Агент игрока сразу очертил список команд, которые участвовали в гонке за право подписать 7-кратного участника Матчей всех звёзд. Перечень, кстати, был весьма серьёзный: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит» и «Бруклин Нетс». До последнего, если верить слухам западных журналистов, лидером считался финалист прошлого сезона из Майами, но победить в этом соревновании Пэту Райли не удалось.

Знакомьтесь, Ламаркус Олджридж — новый игрок «Бруклина»! Что?!

Фантастическая история разворачивается у нас на глазах. Менеджмент «Нетс» создаёт настоящего терминатора. Того самого из второго фильма, который превращался во всё что пожелает и практически не имел слабых мест. Контракт Ламаркуса будет минимальным, но все же понимают, что это история не про деньги, а про желание выиграть чемпионский перстень.

Ещё до начала сезона «Бруклин» мало кто считал реальным претендентом на чемпионство. Сомнения были даже в их способности бороться за плей-офф. В команде были две реальные звёзды Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг и оба этих игрока только возвращались в большую игру после травм.

Делают мощнейшее нападение в истории. Удивительная сила «Бруклина» Даже праймовый «Голден Стэйт» не был настолько хорош в атаке. Обмен Джеймса Хардена окупился на 100%.

Даже после сделки по обмену Джеймса Хардена сомнения были. За Бороду отдали почти половину команды, а физические кондиции новичка оставляли желать лучшего. Но по ходу сезона выяснилось, что Харден в полнейшем порядке и абсолютно по делу называет себя лучшим игроком НБА на данный момент. А ещё новое большое трио способно играть и побеждать одним мячом, который прекрасно двигается.



Главной проблемой «Нетс» была большая дыра под кольцом. Нет, речь не о Деандре Джордане. Точнее, о том, как тому тяжело было закрывать позицию в одиночку. «Бруклину» часто приходилось выпускать маленькую пятёрку и в это время почти каждый соперник имел большое преимущество в трёхсекундной зоне.

Проблема с высокорослыми игроками решилась благодаря привлекательности команды. Менеджменту сначала удалось договориться о переходе Блэйка Гриффина, а сейчас игроком команды стал Ламаркус Олдридж.

Не стоит сразу отдавать «Нетс» перстни. Во-первых, сезон НБА достаточно длинный и этот путь надо пройти до конца, а во время большого похода может случиться всё что угодно. Болельщики «Голден Стэйт Уорриорз» могут рассказать, как можно потерять Клэя Томпсона и Кевина Дюранта, а вместе с ними и шансы на чемпионский титул в разгар плей-офф.

Во-вторых, не стоит поддаваться магии звёздных фамилий. На календаре 2021 год. Лучшие годы Деандре Джордана, Блэйка Гриффина и Ламаркуса Олдриджа уже прошли. Они уже не играют на уровне Матча звёзд и не способны вытворять всё то, что мы видели несколько лет назад, когда каждый из этой троицы был движущей силой в своём клубе.

Но лидерами им быть и не надо. «Бруклину» нужны были опытные игроки, способные качественно выполнить вспомогательную роль. Звёздное трио «сетей» Дюрант-Харден-Ирвинг практически неудержимо. Прямо сейчас вряд ли кто-то в НБА может их остановить. Именно поэтому команде нужны те, кто поможет в защите, подстрахует, поставит спину на подборе, будет знать, что делать с мячом, когда ему всё-таки доверят бросок.

Нагрузили себя балластом. «Бруклин» совершил большую ошибку Блэйк Гриффин не может дать ничего полезного «Нетс». Он только навредит и займёт ценное место в заявке.

«Нетс» не скрывают, что планируют пользоваться только габаритами Олдриджа и будут выпускать его на пятом номере. Ламаркусу придётся забыть про большое количество бросков со средней. В этой команде уже есть кому этим заниматься. Такое резкое изменение статуса вряд ли станет чем-то обидным, если на финише всё закончится долгожданным перстнем.

41 участие в Матчах звёзд НБА – столько приходится на всех игроков «Нетс» после трансфера Ламаркуса Олдриджа.

«Всё для победы над 36-летним Леброном Джеймсом», — написал поклонник НБА Оззи Мартинес в «Инстаграме» под новостью о том, что количество участий в All-Star в «Нетс» перевалило за четыре десятка.

Достаточно ёмкое высказывание. Пока у «Нетс» несокрушимая суперкоманда лишь на бумаге. В плей-офф увидим, что каковой она является на деле. Ждать осталось недолго – менее двух месяцев.