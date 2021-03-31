«Локо» сошёл с дистанции. Бороться за представительство России в Евролиге будет УНИКС

УНИКС и «Локомотив-Кубань» в третьем матче четвертьфинала Еврокубка определяли, кто продолжит бороться за представительство России в Евролиге. Победитель пары в случае прохода «Виртуса» в полуфинале гарантировал бы себе путёвку в самый сильный турнир Старого Света на следующий сезон.
В очередной раз приходится сожалеть, что по сетке УНИКС и «Локо» сошлись так рано. Оба клуба могли бы дойти как минимум до полуфинала, если бы встречались с другими соперниками. По большому счёту только упомянутый «Виртус» может тягаться с российскими клубами по мощи. Во второй половине сетки представлены «Монако», «Будучность» и «Гран Канария» — клубы, которые вряд ли бы что-то противопоставили казанцам и краснодарцам в серии.
Как бы то ни было, против системы не попрёшь. В третьем матче серии на паркете ожидалась битва. Можно было практически не сомневаться, что интрига сохранится до последних секунд.
«Локомотив-Кубань» достаточно уверенно забрал первую четверть — 24:18. Подопечные Евгения Пашутина во второй десятиминутке сумели оформить двузначный отрыв (37:27). Затем возникло ощущение дежавю. УНИКС не просто быстро отыграл отставание, но и вышел вперёд. Нечто подобное довелось видеть в первом матче в Казани. Сценарий практически идентичный. «Локо» забрал первую четверть +7, лидировал +11 по ходу второй четверти, а затем позволял УНИКСу совершать мощный рывок.
Разница лишь в том, что в первом матче серии УНИКС ушёл на перерыв с преимуществом +9. Сегодня рывок команды Димитриса Прифтиса был скромнее, как и превосходство по итогам половины (+4).
Опять же тяжело уйти от упоминаний первого матча. Тогда после перерыва «Локо» активизировался, но в конечном счёте фора в 9 очков оказалась слишком серьёзной. Краснодарский клуб уступил со счётом 88:94, всё время пытаясь угнаться за УНИКСом. +4 — куда более скромное преимущество, можно отыграть буквально за полминуты. Интрига на вторую половину была на порядок выше, чем в противостоянии 22 марта.
В третьей четверти «Локо» минимально сократил разницу — 56:59. Хотя в какой-то момент УНИКС вёл +11 и, казалось бы, перехватил инициативу. Но нет. В дуэли равных сильных команд качели неизбежны. В конечном счёте подобные серии очень часто заходят в клатч — когда разница между соперниками в последние пять минут составляет не более пяти очков. Так и случилось в третьем матче УНИКС — «Локомотив-Кубань».
Пик напряжения настиг чуть более чем за минуту до сирены. Защитник «Локо» Найджел Уильямс-Госс забил двухочковый, счёт на табло стал 77:76 в пользу УНИКСа за 1:06 до конца. «Большой» УНИКС Джордан Морган ответил двумя очками с фолом, хотя с линии дополнительные баллы набрать не смог — 79:76 за 48 секунд до сирены.
Уиляьмс-Госс и Миндаугас Кузминскас пытались спасти «Локо» трёхочковыми бросками, но не попали. Пришлось дважды фолить на Моргане, который с линии откровенно не блистает. Джордан оставил гостям шанс на спасение, реализовав всего один штрафный из четырёх попыток – 80:76.
Кевин Херви смазал трёхочковый. Кузминскас забрал подбор в нападении и заработал фолы. Оба раза с линии литовец был точен – 80:78 в пользу УНИКСа за шесть секунд до сирены. «Локо» сфолил на Окаро Уайте. Американец тоже не относится к числу элитных исполнителей штрафных, но собрался с нервами и реализовал обе попытки. По большому счёту интрига на этом умерла. Кузминскас успел выбросить из-за дуги, Айзея Канаан забрал подбор и на этом всё. УНИКС обыграл «Локо» со счётом 82:78 и вышел в полуфинал на итальянский «Виртус».
Соперник у казанцев непростой. Итальянский клуб выиграл все 18 матчей Еврокубка в нынешнем сезоне. Однако подопечные Саши Джорджевича непобедимыми не являются. Как бы затяжная серия побед не сыграла злую шутку с «Виртусом» в самый решающий момент года. В любом случае УНИКСу есть что противопоставить итальянцам.
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