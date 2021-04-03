«Реал» на грани пролёта, «Зенит» сам вершит свою судьбу. Расклады гонки плей-офф Евролиги

На две вакантные позиции осталось четыре претендента. Российский клуб в самом привилегированном положении из всех.

В регулярном чемпионате Евролиги завершился 33-й тур. Определились 6 участников плей-офф: «Барселона», ЦСКА, «Анадолу Эфес», «Милан», «Фенербахче» и «Бавария». «Барса» (24-9) обеспечила себе первое место, остальные номера посева ещё предстоит узнать.

Можно не сомневаться, что ЦСКА (22-10) станет вторым. Вряд ли «армейцы» оступятся в оставшихся домашних матчах с немотивированными аутсайдерами АСВЕЛом и «Панатинаикосом», что теоретически позволит обойти их «Анадолу Эфесу». Команда Димитриса Итудиса вполне неплохо справляется даже без отстранённого Майка Джеймса. Как минимум с соперниками заведомо ниже классом.

Запредельная интрига наблюдается в борьбе за два оставшихся места в плей-офф. Есть 4 претендента: «Реал» (19-14) «Зенит» (18-14), «Баскония» (18-15) и «Валенсия» (18-15). Существует множество раскладов по формированию итоговой восьмёрки.

Ситуация «Зенита» предельно простая. Нужно выиграть оставшиеся домашние матчи против потерявших турнирную мотивацию «Панатинаикоса» и «Маккаби». Тогда место в топ-8 обеспечено. Можно даже не смотреть, как играют конкуренты. Миссия более чем выполнима, однако заниматься шапкозакидательством и заведомо записывать команду Хавьера Паскуаля в число участников плей-офф точно не стоит. Тем более, что такой расклад стал возможен не благодаря «Зениту», а вопреки. «Баскония» и «Валенсия» на этой неделе потерпели домашние поражения от «Анадолу Эфеса» и «Олимпиакоса». Тем самым команды Душко Ивановича и Жауме Понсарнау упустили возможность не зависеть от соперников.

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«Зенит» заметно сдал во втором круге. У команды Паскуаля в январе был баланс 14-6, сейчас – 18-14. Выход в плей-офф уже давно мог быть забронирован. Например, если бы клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Олимпиакос» и / или «Басконию». Однако подопечные Паскуаля теряли крупное преимущество +17, позволяли сопернику совершать мощные камбэки и тотально доминировать во второй половине. Из-за этого сине-бело-голубые вынуждены переживать до самого последнего тура.

Также стоит сказать, что немотивированные аутсайдеры только на первый взгляд кажутся лёгкой добычей. Тот же «Маккаби» на этой неделе обыграл ещё не обеспечившую себе первое место «Барселону» (99:94 ОТ), а на прошлой лишил надежд на плей-офф «Жальгирис» (88:81). Состав команды Янниса Сферопулоса достаточно качественный, чтобы создать «Зениту» проблемы. Естественно, при условии наличия настроя.

«Панатинаикосу» тоже вроде бы ничего не нужно было в игре с «Миланом» (86:83 ОТ), который борется за высокий номер посева. Однако подопечным Одеда Каташа это не помешало отыграть двузначную разницу в четвёртой четверти и вырвать победу в овертайме. Вернувшийся из НБА Марио Хезонья в удачный день очень опасен. «Зенит» обязан забирать игры с «Маккаби» и «Пао», но всё-таки, как уже говорилось выше, прямо сейчас нужно избегать шапкозакидательских настроений.

Сложное положение у «Реала». Команду Пабло Ласо в 34-м туре ждёт выезд в Стамбул к «Фенербахче», который выиграл 15 из последних 18 матчей в Евролиге. «Фенер» ещё борется за более высокий номер посева, так что мотивацию не потерял. Шансы «Реала» на победу в Турции откровенно низкие. Очень тяжёлый сезон для мадридского клуба, который затянул с перестройкой.

Нешуточные страсти в «Реале». Самый титулованный клуб Европы разваливается прямо на глазах Всё идёт к тому, что у ЦСКА станет на одного серьёзного конкурента меньше. Или Флорентино Перес сподобится на чудо?

Ветераны Руди Фернандес, Серхио Льюль, Фелипе Рейес пропускают много матчей, а когда выходят на паркет большую продуктивность не показывают. В значительной степени это же утверждение применимо к Джэйси Кэрроллу и Фабьену Козеру. Молодые Альберто Абальде, Карлос Алосен, Усман Гаруба ещё слишком сырые, хотя у последнего выдающиеся перспективы. Энтони Рэндольф вылетел из строя из-за разрыва крестообразных связок, 221-сантиметрвоому центровому Уолтеру Таварешу очень не хватает помощи сильных «маленьких» представителей задней линии.

В общем «Реал» если не попадёт под каток Нандо Де Коло и Яна Веселы, то как минимум вряд ли обыграет «Фенер» на «Уолкер Спорт Арена» в Стамбуле. Поражение чревато пролётом мимо плей-офф. У «Реала» нет преимущества по личным встречам над другими испанскими клубами «Валенсией» и «Басконией», которые встречаются между собой в 34-м туре. То есть кто-то из них в любом случае добудет 19-ю победу, и, с высокой степенью вероятности, сравняется с «Реалом». Как тут не вспомнить осечки «Реала» во втором круге с замыкающими турнирную таблицу «Црвеной Звездой» и «Химками». Вполне может сложиться так, что одна победа отделит подопечных Ласо от плей-офф.

Есть долгожданная победа! «Химки» не по-королевски обошлись с «Реалом» Подмосковный клуб прервал серию из 16 поражений подряд. Может, теперь-то попрёт?

Возможно, крупный провал сподвигнет «Реал» на более радикальные перемены в межсезонье. Пока на пенсию собираются отправить только Рейеса и Кэрролла. Те же Льюль и Фернандес вроде как должны продолжить карьеру в Мадриде, у Серхио и Руди на руках действующие контракты. Хотя не помешало бы с почестью проводить на покой и их — команде они уже ничего полезного дать не могут.

Настоящий хаос в гонку в плей-офф внесёт одно поражение «Зенита» в оставшихся матчах. Тогда три команды могут завершить регулярку с балансом 19-15. Как минимум две точно сделают это. Придётся определять итоговые позиции по личным встречам.

Расклады таковы:

«Реал» — «Баскония»: преимущество по «личкам» у «Басконии».

«Реал» — «Валенсия»: преимущество у «Валенсии».

«Реал» — «Зенит»: преимущество у «Реала».

«Зенит» — «Баскония»: преимущество у «Зенита»

«Зенит» — «Валенсия»: преимущество у «Валенсии»

«Зенит» в случае одного поражения может пройти дальше при единственном условии. Если «Баскония» обыграет «Валенсию», а «Реал» одержит верх над «Фенербахче». Над басками у подопечных Паскуаля есть преимущество по личным встречам, над «Реалом» и «Басконией» — нет. «Закрутка» из трёх клубов с результатом 19-15 оставит «Зенит» за бортом турнира. Дальше пройдут «Реал» и «Валенсия» / «Баскония» (смотря кто победит в личной встрече в последнем туре).

ЦСКА и «Зенит» в чётком пуле плей-офф, «Барса» ждёт великого Пау. Что творится в Евролиге За 6 туров до конца регулярки вверху сформировался топ-8, откуда вряд ли кто-то выпадет. И наконец-то мы увидим в деле 40-летнего Газоля.

В данный момент раскладов много и они кажутся сложными. Хотя проблемы испанских клубов нас мало волнуют. У «Зенита» есть роскошь самому вершить свою судьбу и ничего не усложнять. Нужно просто обыграть «Пао» и «Маккаби». Будем надеться, что команда Паскуаля справится с задачей и не станет подливать дополнительную интригу в гонку плей-офф.