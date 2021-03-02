Есть долгожданная победа! «Химки» не по-королевски обошлись с «Реалом»

Сезон-2020/2021 получается для «Химок» крайне непростым. Подмосковная команда очень шумно провела межсезонье, набрав качественный состав. Многие в экспертной среде заочно включали их не только в плей-офф, но даже допускали вероятность попадания в «Финал четырёх». Но всё пошло не так. Здесь были травмы, вспышка коронавирус и, конечно, неудачи на площадке. Порой очень обидные когда для триумфа не хватало самую малость удачи.

Бились с именитым «Реалом» ввосьмером и с тремя дебютантами. «Химки» проявили доблесть «Зенит» получил два «технаря», у ЦСКА нехватка кадров. Старт Евролиги — полный сумбур, а российские клубы одни из самых пострадавших сторон.

От той команды с начала сезона мало что осталось. Главного тренера Римаса Куртинайтиса уволили в январе, временно исполняющим обязанности назначен Андрей Мальцев. Нет легионеров Грега Монро и Йонаса Жеребко, с которыми клуб досрочно расстался. Ещё одного иностранного баскетболиста Дайриса Бертанса «отписали» перед матчем с «Реалом».



Мало кто верил в успех химчан в матче с подмосковным клубом. За несколько дней до игры в Евролиге они достаточно обидно уступили на своей площадке середняку Единой лиги ВТБ «Зелена Гуре» (93:98). Да и 2 добытых победы в 25 сыгранных матчах красноречиво намекали на расклад сил в этой паре. «Реал» после ухода в НБА Факундо Кампаццо и травмы Энтони Рэндольфа не блещет, но на классе держится в зоне плей-офф.



Испанские СМИ предрекали лёгкую прогулку для своей команды. Журнал AS вышел с громким заголовком, что «Химки» превратились в руины. Слишком самоуверенно с их стороны. Да, в Евролиге последний раз жёлто-синие побеждали в ноябре 2020 года, когда в концовке добыли победу в гостевой игре с «Зенитом». Тогда ещё казалось, что «Химки» вернутся в гонку плей-офф.

Возвращение в гонку плей-офф. «Химки» вытащили важнейший матч с «Зенитом» Подмосковный клуб начинает подъём вверх. Нынешний «Зенит» сломить непросто. Особенно в гостях.

Но любой серии рано или поздно приходит конец. Это хорошо понимал главный тренер «Реала» Пабло Ласо, который весьма дипломатично и с уважением высказался о «Химках», несмотря на пребывание команды на последнем месте в турнирной таблице.



«Когда команда уровня «Химок» находится в тяжёлой ситуации и проходит серию поражений, она приближается к победе. Нам обязательно нужно быть очень внимательными и сконцентрированными в этой игре. «Химки» потеряли некоторых исполнителей. Сейчас они испытывают больше проблем под кольцом, но у них есть хорошие атакующие игроки, которые представляют большую опасность. Алексей Швед — образцовый скорер. Есть и другие сильные игроки — Джордан Мики, Вячеслав Зайцев и Сергей Карасёв. Они с самого начала матча заставят нас прилагать усилия в защите», — цитирует Ласо Defensa Central.



Высказывание Ласо оказалось пророческим – с его клубом в Мытищах обошлись совсем не по-королевски. «Химкам» действительно было пора победить. Первые минуты в



исполнении хозяев показали, что они не будут ничего отдавать сопернику просто так. Вероятно, игроки российской команды тоже видели то, что про них писали испанцы, а исполняющий обязанности главного тренера Андрей Мальцев вполне мог использовать это для мотивации.



Гостям быстро дали понять, что победить просто не получится. Сергей Карасёв забил дважды издали, старался в защите, а главную атакующую силу «Химок» составило трио Алексей Швед — Эррик Макколум — Джордан Мики. Поражало и одновременно пугало то, с каким высоким процентом атакуют хозяева «Мытищи Арены». Именно 62,2% точности со средней позволяли команде Мальцева опережать соперника большую часть матча.

Во второй четверти «Химки» рванули, обеспечив себе пусть небольшое, но преимущество, окрылившие каждого. Бросалось в глаза, насколько больше потерь совершает соперник (23-12 по итогам матча), в то время как хозяева дорожили мячом, стараясь атаковать выверено.

«Химки» потеряли 5 ведущих игроков ротации. И всё равно справились с «Пармой» Подмосковный клуб впервые победил под руководством Андрея Мальцева, хотя в концовке без напряжения не обошлось.

После того, как «Химки» выстояли в третьей четверти, а «Реал» не смог задавить ослабленного соперника физической мощью, стало понятно, что подмосковный клуб может и должен заслужить концовку. Макколум забил пару важных и тяжёлых мячей, после чего знамя подхватил Мики, отвечая своему бывшему клубу, в котором в прошлом году у него не получилось заиграть. Ну а важнейшее попадание совершил Алексей Швед. Сначала защитник забил с нулевого угла трёхочковый, а после с передачи Мики завершил атаку из под кольца, находясь к тому спиной.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Попадание Шведа вывело «Химки» вперёд, но лишь минимально. У «Реала» и Ласо оставалось 17 секунд на ответ. Испанский коуч решил доверить мяч Фабьену Козёру, которого обокрал Макколум. Эта потеря стала фатальной для «сливочных». Есть долгожданная победа в Евролиге – 78:77! Серия из 16 поражений прервана. Наконец-то! Ждём что будет дальше. В пятницу в Мытищи пожалует «Альба». Может теперь-то подмосковный клуб прорвёт и одна победа превратится в серию?