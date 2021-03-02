Есть долгожданная победа! «Химки» не по-королевски обошлись с «Реалом»

Сезон-2020/2021 получается для «Химок» крайне непростым. Подмосковная команда очень шумно провела межсезонье, набрав качественный состав. Многие в экспертной среде заочно включали их не только в плей-офф, но даже допускали вероятность попадания в «Финал четырёх». Но всё пошло не так. Здесь были травмы, вспышка коронавирус и, конечно, неудачи на площадке. Порой очень обидные когда для триумфа не хватало самую малость удачи.
От той команды с начала сезона мало что осталось. Главного тренера Римаса Куртинайтиса уволили в январе, временно исполняющим обязанности назначен Андрей Мальцев. Нет легионеров Грега Монро и Йонаса Жеребко, с которыми клуб досрочно расстался. Ещё одного иностранного баскетболиста Дайриса Бертанса «отписали» перед матчем с «Реалом».
Мало кто верил в успех химчан в матче с подмосковным клубом. За несколько дней до игры в Евролиге они достаточно обидно уступили на своей площадке середняку Единой лиги ВТБ «Зелена Гуре» (93:98). Да и 2 добытых победы в 25 сыгранных матчах красноречиво намекали на расклад сил в этой паре. «Реал» после ухода в НБА Факундо Кампаццо и травмы Энтони Рэндольфа не блещет, но на классе держится в зоне плей-офф.
Испанские СМИ предрекали лёгкую прогулку для своей команды. Журнал AS вышел с громким заголовком, что «Химки» превратились в руины. Слишком самоуверенно с их стороны. Да, в Евролиге последний раз жёлто-синие побеждали в ноябре 2020 года, когда в концовке добыли победу в гостевой игре с «Зенитом». Тогда ещё казалось, что «Химки» вернутся в гонку плей-офф.
Но любой серии рано или поздно приходит конец. Это хорошо понимал главный тренер «Реала» Пабло Ласо, который весьма дипломатично и с уважением высказался о «Химках», несмотря на пребывание команды на последнем месте в турнирной таблице.
«Когда команда уровня «Химок» находится в тяжёлой ситуации и проходит серию поражений, она приближается к победе. Нам обязательно нужно быть очень внимательными и сконцентрированными в этой игре. «Химки» потеряли некоторых исполнителей. Сейчас они испытывают больше проблем под кольцом, но у них есть хорошие атакующие игроки, которые представляют большую опасность. Алексей Швед — образцовый скорер. Есть и другие сильные игроки — Джордан Мики, Вячеслав Зайцев и Сергей Карасёв. Они с самого начала матча заставят нас прилагать усилия в защите», — цитирует Ласо Defensa Central.
Высказывание Ласо оказалось пророческим – с его клубом в Мытищах обошлись совсем не по-королевски. «Химкам» действительно было пора победить. Первые минуты в
исполнении хозяев показали, что они не будут ничего отдавать сопернику просто так. Вероятно, игроки российской команды тоже видели то, что про них писали испанцы, а исполняющий обязанности главного тренера Андрей Мальцев вполне мог использовать это для мотивации.
Гостям быстро дали понять, что победить просто не получится. Сергей Карасёв забил дважды издали, старался в защите, а главную атакующую силу «Химок» составило трио Алексей Швед — Эррик Макколум — Джордан Мики. Поражало и одновременно пугало то, с каким высоким процентом атакуют хозяева «Мытищи Арены». Именно 62,2% точности со средней позволяли команде Мальцева опережать соперника большую часть матча.
Во второй четверти «Химки» рванули, обеспечив себе пусть небольшое, но преимущество, окрылившие каждого. Бросалось в глаза, насколько больше потерь совершает соперник (23-12 по итогам матча), в то время как хозяева дорожили мячом, стараясь атаковать выверено.
После того, как «Химки» выстояли в третьей четверти, а «Реал» не смог задавить ослабленного соперника физической мощью, стало понятно, что подмосковный клуб может и должен заслужить концовку. Макколум забил пару важных и тяжёлых мячей, после чего знамя подхватил Мики, отвечая своему бывшему клубу, в котором в прошлом году у него не получилось заиграть. Ну а важнейшее попадание совершил Алексей Швед. Сначала защитник забил с нулевого угла трёхочковый, а после с передачи Мики завершил атаку из под кольца, находясь к тому спиной.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Попадание Шведа вывело «Химки» вперёд, но лишь минимально. У «Реала» и Ласо оставалось 17 секунд на ответ. Испанский коуч решил доверить мяч Фабьену Козёру, которого обокрал Макколум. Эта потеря стала фатальной для «сливочных». Есть долгожданная победа в Евролиге – 78:77! Серия из 16 поражений прервана. Наконец-то! Ждём что будет дальше. В пятницу в Мытищи пожалует «Альба». Может теперь-то подмосковный клуб прорвёт и одна победа превратится в серию?
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