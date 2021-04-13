Не ЦСКА единым. «Локо» доказал, что два участника Ф4 Евролиги от России — реальность

У «Зенита» перед глазами есть пример, как обыгрывать «Барселону» в плей-офф. Главный тренер Хавьер Паскуаль особенно хорошо его помнит.

ЦСКА приучил к тому, что постоянно выходит в плей-офф и «Финал четырёх» Евролиги. С 2003 года армейцы пропустили эти стадии всего один раз — в 2011-м. Другие российские клубы являются редкими гостями в плей-офф. Не говоря уже про Ф4.

«Зенит» в сезоне-2020/2021 — лишь пятый участник игр на выбывание от России, не считая ЦСКА. Подопечных Хавьера Паскуаля ждёт сложная серия с «Барселоной». Предшественники «Зенита» имели преимущественно неудачный опыт игры в плей-офф.

В 2007 году московское «Динамо» проиграло серию будущему чемпиону «Панатинаикосу» (0-2). В 2012-м УНИКС пал перед «Барселоной» (0-3), в 2018-м «Химки» уступили ЦСКА (1-3). Был лишь один единственный случай выхода в «Финал четырёх» российского клуба, не именуемого ЦСКА. «Локомотив-Кубань» в 2016 году переписал историю, выиграв серию у «Барселоны» (3-2). Предлагаем вспомнить, как это было.

«Локо» начал доказывать свою состоятельность уже в регулярном чемпионате, где занял первое место в «группе смерти». Краснодарский клуб опередил «Барселону», «Панатинаикос» и «Жальгирис». На стадии Топ-16 команда Георгиоса Барцокаса стала второй, уступив «Фенербахче» под руководством самого титулованного тренера Евролиги Желько Обрадовича. При этом «Локо» обошёл «Панатинаикос», «Црвену Звезду», «Анадолу Эфес» Душана Ивковича, «Дарушафаку», «Уникаху» и «Цедевиту».

В плей-офф довелось вновь пересечься с «Барселоной», которая стала третьей в своей группе Топ-16 после ЦСКА и «Лабораль Кутча» (ныне «Баскония»), а также опередила «Реал», «Химки», «Бамберг», «Олимпиакос» и «Жальгирис».

«Зенит» впервые вышел в плей-офф Евролиги. Рождение нового топ-клуба Старого Света? Команда из Санкт-Петербурга показала впечатляющий прогресс всего на второй год выступления в турнире. Достойно постоянной лицензии?

«Локомотив-Кубань» получил преимущество домашней площадки в серии, но всё-таки фаворитом считалась «Барселона». На стороне каталонцев опыт и статус постоянного участника Евролиги, а «Локо» воспринимали как Золушку, которая уже и так превзошла все ожидания самим фактом попадания в плей-офф. Как оказалось, напрасно.

Краснодарский клуб собрал отличный состав на сезон-2015/2016. Энтони Рэндольф, Малькольм Дилэйни, Виктор Клавер, Крис Синглтон — лидеры тогдашнего «Локо», которые в данный момент продолжают выступать в видных клубах Евролиги «Реале», «Милане», «Барселоне» и «Анадолу Эфесе», соответственно. Среди легионеров также выделялись снайперы Райан Брокхофф и Мэтт Дженнинг, часто выстреливал резервный разыгрывающий Донтей Дрэйпер. Был и мощный российский костяк во главе с Андреем Зубковым, Евгением Вороновым и Сергеем Быковым.

«Барселона» всё ещё оставалась командой Хуана Карлоса Наварро. Легендарный «Ла Бомба» даже в 35 лет продолжал оказывать значимое влияние на паркете, хотя его прайм-тайм уже миновал. Хуан Карлос мог рассчитывать на помощь Карлоса Арройо, Анте Томича, Алекса Абринеса, Пау Рибаса, Томаша Саторански, Самардо Сэмюэлса, Джо Дорси, Стратоса Перпероглу, Брэда Олесона, Джастина Доллмана. Руководил каталонцами Хавьер Паскуаль, один из самых побеждающих тренеров Евролиги, который выиграл титул сезона-2009/2010 с «Барсой» в 37-летнем возрасте.

Хуан Карлос Наварро Фото: vk.com/lokobasket

«Локо» на нервах забрал первый матч серии до трёх побед против «Барсы» (66:61) в Краснодаре. Типичная игра плей-офф, где в решающий момент хозяева дожимают гостей. Вторая игра завершилась полнейшим разочарованием для краснодарцев. «Барса» тотально доминировала на паркете и победила со счётом 92:66. Наварро, Саторански, Перпероглу, Томич перебросали Дилэйни и Рэндольфа, которым двузначной результативностью помог только Быков.

Казалось, что «Барса» захватила контроль над серией. Команда Паскуаля выполнила главную задачу — забрала одну игру на выезде. Оставалось довершить начатое на домашней арене «Палау Блауграна», где каталонцы традиционно смотрятся мощно. Третий матч «Барса» выиграла со счётом 82:70. Многие подумали, что это конец. Но характер тогдашнего «Локо» ни в коем случае не стоило недооценивать.

«Локо» героически вытащил четвёртый матч — вырвал победу в овертайме 92:80. Могли решать все вопросы с основное время, но Наварро забил спасительный двухочковый за 3 секунды до сирены. Как оказалось, Хуан Карлос лишь отсрочил фиаско своей команды. В дополнительной пятиминутке «Барса» была сметена — набрала лишь 4 очка, пропустив 16. Рэндольф выдал оин из лучших матчей в карьере — 28 очков, 7 подборов, 28 баллов эффективности. Клавер оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов. Дилэйни (15 очков, 7 передач) немного ушёл в тень, но в целом ниже своей планки не опустился.

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

По сути, в четвёртой игре случился переломный момент. «Барса» была подавлена. «Локомотив-Кубань» без особых проблемы забрал пятый матч (81:67) и вышел в «Финал четырёх».

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

«Сегодня, Наварро, уедешь без навара», — баннер краснодарского болельщика оказался пророческим.

Фото: vk.com/lokobasket

Впервые в истории в «Финал четырёх» вышли два российских клуба. К сожалению, сетка свела их в полуфинале. ЦСКА благодаря 30 очкам Нандо Де Коло дожал достойно сражавшийся «Локо» (88:81). В финале армейцы в овертайме вырвали победу в игре с «Фенербахче» (101:96), спасшись в основное время после броска Виктора Хряпы. «Локо» же в игре за третье место справился с «Басконией» (85:75).

ЦСКА узнал вероятного соперника, «Зенит» зажат в тиски. Картина плей-офф Евролиги ясна Осталось 8 возможных сценариев развития событий. Хорошая новость – российские клубы вряд ли пересекутся между собой.

Попадание в «Финал четырёх» «Локомотива-Кубань» и третье место — историческое событие не только для клуба, но и для всего европейского баскетбола. Нужно учесть, что «Локо» добился огромного успеха, не имея постоянной лицензии Евролиги. Это достижение в конечном счёте дорого обошлось краснодарцам. Команде не хватило сил на плей-офф Единой лиги ВТБ, поскольку была сделана явная ставка на Ф4. Руководство Евролиги успех краснодарцев не оценило и уайлд-кард на следующий сезон предоставило турецкой «Дарушафаке». Причина предельно простая. Спонсор «Дарушафаки» «Догуш Групп» также являлся партнёром Евролиги.

«Локо» ждали крутые перемены в межсезонье. Барцокас не захотел руководить командой в Еврокубке и ушёл в «Барселону», которая решила уволить Паскуаля. Успеха там грек не добился — «Барса» под руководством Георгиоса вообще пролетела мимо плей-офф и потерпела ряд унизительных поражений. По данным СМИ, Баркоцас хотел досрочно отправить на пенсию Наварро, но авторитет «Ла Бомбы» в «блаугране» запредельный, и тренер его не перебил. За что поплатился должностью в конце сезона. Позже грек вернулся в Россию, где работал во главе «Химок». Именно под его руководством команда вышла в плей-офф и сражалась в вышеупомянутой серии против ЦСКА (1-3) в 2018-м. Сейчас Георгиос руководит родным «Олимпиакосом», который приводил к титулу в 2013-м.

Георгиос Барцокас Фото: vk.com/lokobasket

В «Барсе» начались разброд и шатание длиной практически пять лет. Только трансферы Николы Миротича, Кори Хиггинса и Брэндона Дэвиса в межсезонье-2019 и назначение Шарунаса Ясикявичюса на пост главного тренера годом позже помогли наконец-то привести «Барселону» в норму.

Что касается «Локо», Дилэйни, Рэндольф, Клавер, Синглтон ожидаемо ушли и не стали играть в Еврокубке. В частности, Малькольм несколько лет выступал в НБА, после чего снова вернулся в Евролигу. Энтони, Виктор и Крис с радаров любителей европейского баскетбола фактически не исчезали. Остальной легионерский и российский состав тоже постепенно разбежался. Сейчас в «Локо» нет ни одного игрока из команды сезона-2015/2016. В Евролиге краснодарский клуб с тех пор больше не участвовал — Еврокубок и Единую лигу ВТБ железнодорожникам выиграть не удалось, а уайлд-кард руководство сильнейшего турнира Старого Света так и не предоставило.

«Барселона» грамотно подставила ЦСКА. Коварности каталонцев можно только позавидовать «Барса» сделала всё, чтобы армейцам достался сложнейший соперник из возможных в плей-офф Евролиги. Пройти «Фенербахче» будет непросто.

В «Барселоне» тоже произошло много перемен. Наварро завершил карьеру в 2018 году. Из участников серии против «Локо» в команде остался только Алекс Абринес, на несколько лет уезжавший НБА и вернувшийся в 2019-м. Также помнит те баталии Виктор Клавер, перебравшийся из Краснодара в Каталонию сразу после «Финала четырёх». Сейчас Клавер не является лидером «Барсы» и много времени пропускает из-за травм, но всё-таки Ясикявичюс рассматривает его как важного игрока ротации.

«Барселона» снова стала соперником российского клуба в плей-офф в 2021-м — на этот раз «Зенита». Возглавляет сине-бело-голубых Хавьер Паскуаль, который постарается огорчить свой бывший клуб. «Локо» в 2016-м показал Паскуалю и всему европейскому баскетбольному сообществу — чудеса случаются и можно обыгрывать клуб уровня «Барсы» в статусе андердога и без постоянной лицензии Евролиги.