«Я точно не сидел на печи». Тимофей Мозгов вернулся и настроен стремительно прибавлять

Центровой выдал хорошую статистику в первом матче за 1015 дней. Дальше — набор формы, чтобы ещё лучше проявить себя на площадке.

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов провёл первую официальную игру с 2018 года. В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея» Мозгов набрал 6 очков и собрал 6 подборов за 15 минут. Вполне себе неплохая статистика после длительного перерыва.

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» поделился впечатлениями от возвращения в большой баскетбол.

— Тимофей, с дебютом! Или это слово здесь не очень корректно использовать? Вы не играли 1015 дней. Как будто начали карьеру заново.

— Согласен на 100 процентов. Это хуже, чем заново начать.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

— Почему хуже? Болельщики на арене аплодировали вам. Уверены, у телевизоров тоже собралось немало ваших поклонников.

— Честно говоря, не видел, потому что немного занят был игрой. Но им большое спасибо за внимание и за то, что пришли на арену и поддержали команду. Да и вообще всем, кто верил, большое спасибо. Эти пять-шесть человек большую роль в моей жизни играют.

— Вы стали главным ньюсмейкером в европейском баскетболе. На ближайшую неделю-две уж точно.

— Хайпанул немножечко (улыбается).

Русский чемпион НБА снова в деле. Тимофей Мозгов возвращается в большой баскетбол! 12 апреля центровой сыграет против «Енисея» в Единой лиге ВТБ. Подошла к концу пауза без практики, длившаяся с 2018 года.

— Со стороны казалось, что это всё один большой пиар-ход и Тимофея Мозгова, если мы и увидим, то только на разминке. Сроки возвращения постоянно сдвигались, и всерьёз к новости о вашем возвращении мало кто относился.

— Честно говоря, я должен был сыграть против «Барселоны» (в Евролиге – прим. «Чемпионата») в прошлом сезоне. Но начался этот коронавирус, из-за него всё закрыли, и ничего не получилось.

— Матч против «Енисея» получился непростым. Довольны возвращением?

— Да, доволен. Кажется, все эмоции оставил на площадке. После игры был очень уставшим и не понимал, что происходит вокруг. Возвращение возвращением, но мне до нормальной формы — как до Луны. Примерно миллион километров. Был очень большой перерыв. Впереди игры, тренировки, готов набирать форму, работать. Иначе это возвращение ничего не значит.

— Вы даже данком отметились. Это была задача минимум на матч?

— Задача минимум была не свалиться посреди площадки (смеётся). Не назвал бы это данком, но кольца коснулся.

— Погодите, это был настоящий аллей-уп, как в старые времена! Антон Понкрашов отдаёт, вы разыгрываете пик-н-ролл, и где-то там под сводами химкинской арены Мозгов вылавливает мяч.

— Надо набрать форму хорошую. Необходимо, чтобы ноги вернулись и, может, мы увидим такое ещё несколько раз.

— Конкретно у вас какая цель была перед матчем? О чём думали?

— Как и у всех ребят — выйти и выиграть. Конечно, для меня это другая чуть история. Я к этому много эмоций приложил, чтобы вообще вернуться. Поэтому для меня сегодня большой день, на самом деле. Но игра остаётся игрой, чемпионат лиги ВТБ продолжается, эта победа позволила нам пробиться в плей-офф. Кто ещё может с первой игры сразу в плей-офф попасть (смеётся)? А мы вот смогли.

— Давайте перенесёмся в 2012 год, где в олимпийской сборной вместе играли Сергей Моня, Сергей Карасёв, Тимофей Мозгов, Антон Понкрашов, Евгений Воронов. Скажи вам тогда, что в 2021-м вы будете играть в одной команде, — поверили бы?

— Не знаю. А вы бы поверили?



— До сих пор верится с трудом. А ведь ещё есть Алексей Швед!

— Намекаете на то, что мы старики?



— И они идут в бой. Кстати, свободны Виктор Хряпа, Андрей Кириленко. Можно переманить Виталия Фридзона из той «бронзовой» олимпийской сборной.

— Сейчас я не удивлюсь, если Хряпа с Кириленко вернутся после моего примера (смеётся). Никто уже ничему не удивится. На самом деле, у нас сейчас отличная команда. Мы испытываем тяжёлые времена, но команда дружная, и все выходят и отдаются на 100 процентов. Думаю, нам никого не надо.

— Каково это не играть 1015 дней? Это как в сказках, когда будущий богатырь сидел на печи 30 лет и 3 года.

— Это с моей последней игры за сборную столько прошло? Я точно не сидел на печи. Тогда я бы вряд ли вернулся.

— Сколько раз за это время вы думали о завершении карьеры?

— Честно, приходила такая мысль. Но я чувствовал, что ещё могу поиграть. Самое главное, что ещё есть желание и сам хочу этого. Поэтому я много работал для возвращения. Спасибо моей семье за поддержку. Они терпели всё вместе со мной.

— Сколько времени на площадке Тимофей Мозгов готов быть самим собой?

— Если вас устраивает то, что я показал в матче с «Енисеем», то на 15 минут меня пока хватит. Но я надеюсь, что через пару недель буду намного лучше выглядеть. Сейчас я ещё под нагрузкой, и история эта пока очень сложная.

Чемпион Европы и призёр Олимпиады перезапускает карьеру. Антон Понкрашов поможет «Химкам» 34-летний разыгрывающий возвращается в большую игру после продолжительной паузы. Мотивации у него предостаточно.

— Ходят слухи, что Антон Понкрашов сейчас играет за еду, а в «Химках» не платят зарплату. Можете приоткрыть тайну условий вашего контракта с клубом?

— Не буду вдаваться в подробности. Не знаю, кто сколько получает, сколько платят и платят ли вообще. Но мы с Антоном сейчас примерно из одной тарелки едим (смеётся). Мы как в «Новых приключениях Шурика», когда они из одной тарелки кушали.