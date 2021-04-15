Российские клубы могут выиграть все 4 еврокубка за сезон. Это будет грандиозное событие

Как ни странно, меньше всего веры в ЦСКА. Хотя армейцы уже приучили постоянно разочаровывать скептиков.

УНИКС обыграл «Виртус» (107:100, 2-1 в серии) в третьем матче полуфинала Еврокубка. Грозный итальянский клуб выиграл 19 матчей подряд, пока не пал перед казанцами. Немало поигравшие в НБА и Евролиге Марко Белинелли и Милош Теодосич оказались бессильны перед американским десантом УНИКСа во главе с Джамаром Смитом и Айзеей Канааном.

Команда Димитриса Прифтиса завоевала право сыграть в следующем сезоне Евролиги. Осталось провести финальную серию с «Монако», где УНИКС будет абсолютным фаворитом. Приходится в очередной раз констатировать сожаление о том, что «Локомотив-Кубань» не попал во вторую часть сетки плей-офф. Краснодарцы уверенно обыгрывали тот же «Монако» на групповом этапе и сейчас могли бы занимать место французов в финале. «Локо» очень дорого стоили поражения от «Леваллуа» и «Тренто» на старте Топ-16, когда в команду ещё не влились новички Найджел Уильямс-Госс и Дрю Гордон. Первое место в группе занять не удалось, пришлось играть с УНИКСом уже в 1/4 финала.

Казанцы оказались сильнее и в конечном счёте завоевали заслуженную путёвку в Евролигу. Будет большим удивлением, если УНИКС не обыграет «Монако» в финальной серии. На стороне подопечных Прифтиса преимущество домашней площадки и общее превосходство в классе над соперником. При этом реальные шансы выиграть еврокубковый турнир светят не только УНИКСу, но и ещё трём российским клубам.

Начнём с Евролиги. ЦСКА и «Зенит» вышли в плей-офф под вторым и восьмым номерами посева, соответственно. В соперники армейцам достался «Фенербахче», сине-бело-голубых ждёт встреча с «Барселоной». ЦСКА остаётся одним из главных претендентов на победу в Евролиге, несмотря на все обстоятельства. Отстранение Майка Джеймса к катастрофе не привело. Тем более что к роли первой атакующей опции очень неплохо начал приспосабливаться Габриэль Лундберг. Майкл Эрик — не равноценная замена травмированному Николе Милутинову, но он вполне качественно делает свою работу, в старании ему точно не откажешь. Торнике Шенгелия и Дэниэл Хэкетт будут готовы к играм с «Фенером» после микротравм.

«Барселона» грамотно подставила ЦСКА. Коварности каталонцев можно только позавидовать «Барса» сделала всё, чтобы армейцам достался сложнейший соперник из возможных в плей-офф Евролиги. Пройти «Фенербахче» будет непросто.

«Фенер» действительно хорош. В декабре команда Игора Кокошкова шла с балансом 5-10 на предпоследнем месте в турнирной таблице. Завершила регулярку с результатом 20-14. Причём 2 из 4 проигрышей пришлись на последние туры, когда выход в плей-офф уже был обеспечен. Однако ЦСКА в любом случае — фаворит серии. Не только из-за фактора домашней площадки, но и по причине более качественной глубины состава. Рывок «Фенербахче» в 2021 году в значительной степени стал возможен благодаря резкой активизации Нандо Де Коло и Яна Веселы. Последний рискует пропустить серию с ЦСКА из-за травмы голеностопа. Но даже если Ян сыграет против ЦСКА в первых двух матчах в Москве, то расклад сил это кардинально не изменит.

ЦСКА должен выходить в «Финал четырёх», где будут реальные шансы взять титул. Практика показывает, что чемпионами часто становились команды, которые переживали потрясения во время регулярки. «Барселона» фаворит лишь на бумаге. Своего рода аналог вышеупомянутого еврокубкового «Виртуса», только из Евролиги. Итальянцев тоже заочно короновали, а в итоге всё закончилось провалом подопечных Саши Джорджевича в решающий момент серии с УНИКСом.

Пусть «Барселона» потешится. ЦСКА не выиграл регулярку Евролиги, но заберёт себе титул? История показывает, что первое место в регулярном чемпионате ничего хорошего не предвещает. Скорее наоборот.

Как бы «Барса» не повторила участь «Виртуса». Возможно, проблемы у команды Шарунаса Ясикявичюса начнутся уже на стадии плей-офф с «Зенитом». Хотя в «апсет» в этой паре верится в трудом, при всех достоинствах клуба из Санкт-Петербурга. Никола Миротич, Кори Хиггинс, Брэндон Дэвис, Ник Калатес, Алекс Абринес и вновь играющий 40-летний Пау Газоль, скорее всего, обеспечат «Барсе» первый выход в «Финал четырёх» с 2014 года. А дальше для них всё не так радужно. В одной отдельно взятой игре «блауграну» способен обыграть даже явный андердог вроде «Милана» или «Баварии» (возможные соперники в случае попадания в «Финал четырёх»).

Турниры под эгидой ФИБА пользуются меньшей популярностью у болельщиков и не так широко освещаются. Как бы то ни было, своя привлекательность в них есть. Для российских любителей баскетбола точно, поскольку «Нижний Новгород» и «Парма» способны стать победителями Лиги чемпионов и Кубка Европы.

Недавно было объявлено, что Нижний Новгород примет «Финал восьми» Лиги чемпионов. Это отличная основа для победы команды Зорана Лукича в турнире. Во-первых, в России разрешено присутствие болельщиков на трибунах, в отличие от Испании, Франции и других европейских стран. Во-вторых, «Нижний Новгород» сам по себе очень хорош и считался бы основным претендентом на титул вне зависимости от места проведения решающей стадии.

Команда Зорана Лукича досрочно и уверенно выиграла группу Топ-16, опередив далеко не последние по именам в Европе «Страсбург», АЕК и «Тюрк Телеком». В финале восьми также сыграют «Хапоэль» (Холон, Израиль), «Каршияка» (Турция), «Тенерифе», «Сан Пабло Бургос», «Сарагоса» (все — Испания), «Нимбурк» (Чехия) и «Страсбург» (Франция). По-настоящему опасаться стоит только испанские клубы, которые традиционно сильны во всех турнирах. «Бургос» — действующий победитель ЛЧ, не так давно выигрывал этот турнир и «Тенерифе». Однако дома «Нижний» испанцев точно обыграть способен. Опыт Андрея Воронцевича, кураж Кейси Шеперда, порядок главного тренера Зорана Лукича — одни из ключевых составляющих успеха «Нижнего Новгорода», который успешно играет на всех фронтах и досрочно вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Парма» в полуфинале Кубка Европы ФИБА сыграет против израильского «Ирони» (Нес-Циона). Подопечные Казиса Максвитиса выступают в роли абсолютного фаворита. Пермский клуб катком прошёлся по болгарским «Балкану» и «Рилски Спортист» на предыдущих стадиях плей-офф, а до этого легко разобрался с нидерландскими «Ден Босхом» и «Гронингеном». По сути, «Парма» является командой уровня Лиги чемпионов, которая вдруг оказалась в Кубке Европы. Пермяки выше классом, чем «Ирони», а также представители другой полуфинальной пары «Сталь» (Польша) — «Орадя» (Румыния). Будет большим сюрпризом, если «Парма» вдруг оступится и не станет победителем Кубка Европы.

ЦСКА узнал вероятного соперника, «Зенит» зажат в тиски. Картина плей-офф Евролиги ясна Осталось 8 возможных сценариев развития событий. Хорошая новость – российские клубы вряд ли пересекутся между собой.

Есть более чем реальная перспектива того, что в мае российские клубы заберут все 4 еврокубковых турнира. Вероятность триумфа УНИКСа в Еврокубке и «Пармы» в Кубке Европы очень высокая. Победа «Нижнего Новгорода» в ЛЧ тоже ожидаема после того, как ФИБА отдала право проведения «Финала восьми» российскому городу. Как ни странно, меньше всего веры в победу ЦСКА в Евролиге. Однако в 2019 году была аналогичная ситуация с неверием в армейцев. Тогда СМИ тоже заочно отправляли в отставку главного тренера Димитриса Итудиса и считали фаворитами «Фенербахче» и «Реал». Закончилось всё триумфом армейцев в испанской Витории. Сценарий вполне может повториться и в этом году в немецком Кёльне.