ЦСКА совершенно не готов к решающей фазе сезона. У Итудиса уже сдают нервы?

Армейцы опустились на 4-е место в Лиге ВТБ после поражения от «Локо» и могут упасть ещё ниже. Главный тренер не удосужился дать объяснения.

Матч «Локомотива-Кубани» и ЦСКА изначально выходил за рамки обычного. Да, это пока всего лишь регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, но зато с какой интригой он накатывает на свой финиш!

Перед встречей в Краснодаре армейцы и железнодорожники имели одинаковое количество побед и поражений, деля третью и четвёртую строчки в турнирной таблице. Этот матч справедливо называли битвой за стратегическое второе место. Все дело в том, что у идущем на втором месте УНИКСа всего на одно поражение меньше, а ведь им ещё предстоит играть против кубанцев. Да и, в принципе, казанцам осталось провести ещё четыре игры. Учитывая эмоциональную и физическую нагрузку в Еврокубке, концовка апреля будет непростой для сохранения второго места.

«Локо» сосредоточился на Единой лиге после вылета из Еврокубка, в то время как ЦСКА продолжает свой путь ещё и в Евролиге, где завершил регулярный чемпионат на втором месте и теперь ждёт старта серии плей-офф против «Фенербахче». Фактор домашней арены и загруженность соперника — неплохое преимущество перед боем. Тем более, что красно-зелёные не побеждали москвичей аж с конца 2016 года.

Трудности с составом и решения обоих клубов по ходу сезона сейчас кажутся очень похожими. Краснодарцы из-за травмы потеряли центрового Алана Уильямса, а ЦСКА Николу Милутинова. На их место были удачно подписаны Дрю Гордон и Майкл Эрик соответственно. Проблемы с характером Майка Джеймса вынудили Димитриса Итудиса отстранить его от работы с командой, а «Локо» разорвал контракт с Джорданом Кроуфордом по схожим причинам и очень удачно подписал Найджела Уильямса-Госса.

Жизнь после Еврокубка. «Локо» нацелен выстрелить в концовке сезона Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» не прошёл УНИКС на евроарене, но может взять реванш во внутреннем первенстве.

О замене Джеймса стоит поговорить отдельно. Габриэля Лундберга армейцы подписали ещё в то время, когда Майк был в «рабочем» состоянии. Переход лидера «Зелена Гуры» получился непростым, защитнику понадобилось время на адаптацию к новому уровню конкуренции. Теперь же, после расставания с бунтарём Джеймсом (вероятно, окончательного – в СМИ появилась информация, что Майк перейдёт в клуб НБА «Нью-Йорк Никс» и расторгнет контракт с армейцами), датский талант расправил плечи. В последних матчах Лундберг выглядит уверенно и как минимум не хуже своего отбывшего в США партнёра.

Лундберг вышел в стартовой пятёрке, но активностью не выделялся. Его визави Уильямс-Госс был куда продуктивнее, наглее и, что важно, свежее. Собственно, свежестью веяло от каждого из бойцов Евгения Пашутина. Именно хозяева забрали себе лидерство и вынудили Итудиса брать тайм-аут в середине стартовой десятиминутки при счёте 10:15.

После профилактической беседы появился Уилл Клайберн. От форварда ждут былой прыти, которую самый ценный игрок «Финала четырёх» показывал до травмы колена. И выход американца позволил гостям выйти вперёд — это Иван Ухов набрал пять очков за две атаки.

Концовка четверти, правда, снова осталась за «Локо». Кузминскас и Госс не замечали сопротивления, набрав на двоих 19 очков из 27 командных. Армейцы пропустили мощный рывок и на перерыв отправились, уступая пять очков.

Не ЦСКА единым. «Локо» доказал, что два участника Ф4 Евролиги от России — реальность У «Зенита» перед глазами есть пример, как обыгрывать «Барселону» в плей-офф. Главный тренер Хавьер Паскуаль особенно хорошо его помнит.

Высокая результативность кубанцев неожиданно обернулась им боком. Соперник решил ответить симметрично, и у него это получилось. Хиллиард много времени пропустил из-за травмы и сейчас, судя по всему, обретает былые кондиции. Выйдя на паркет во второй четверти, он устроил расстрел кольца железнодорожников и именно его активность и несколько фирменных дальних попаданий позволили ЦСКА выйти за границы 30-очкового рубежа за 10 минут второй четверти.

Армейцы в последней атаке в первой половине довели мяч до «горячего» Хиллиарда, и рабочая левая снова не подвела снайпера в дальней попытке. На полноценный ответ «Локомотива» оставалась целая атака, и она была разыграна идеально. Уильямс-Госс нашёл передачей Мантаса Калниетиса, заткнувшего сирену со средней — 53:53.

После перерыва ЦСКА устремился в атаку. Шенгелия набрал пять очков подряд, обеспечив красно-синим лидерство. На какой-то миг показалось, что сценарий сегодняшней игры будет похож на тот, что был разыгран в Москве в начале сезона. Тогда во второй половине армейцы не оставили шансов оппонентам. Но это был не тот случай.

Литовского разыгрывающего «Локомотива» Мантаса Калниетиса не назовёшь молодым игроком. Но плеймейкер переживает вторую молодость и явно комфортно чувствует себя рядом с соотечественником Миндаугасом Кузминскасом. Последний сегодня снова исполнял роль двигателя, порой набирая очки в сложнейших моментах.

К литовскому дуэту с удовольствием присоединился Дрю Гордон, с которым игроки ЦСКА никак не могли справиться. Хозяева доставляли ЦСКА проблемы на каждом сантиметре площадки, но именитые гости не собирались сдаваться.

Набранные очки гостям доставались невероятно сложно. Шенгелия буквально заталкивал мяч в кольцо вместе с двумя, а иногда и тремя, защитниками. Проблема дружины Итудиса была ещё и в том, что они неважно били штрафные, промахнувшись шесть раз в 17 попытках. Но даже в такой ситуации столичная команда подобралась к «Локо» на расстояние одного среднего попадания к середине заключительной четверти. Без концовки не обошлось!

И тут же случился ключевой момент матча. Команды разменялись набранными попаданиями, после чего Кузминскас остался один под кольцом, а Хиллиард ударил его по рукам, получив неспортивный. Точные два броска с линии штрафного, плюс 2 + 1 от Гордона в бонусной атаке, дали краснодарцам лятиочковый рывок. Отрыв увеличился до семи очков, и отыграться ЦСКА в матче против такого «Локомотива» было не суждено.

ЦСКА провалил по-настоящему серьёзный тест. Срочно возвращать из США Майка Джеймса? «Зенит» выставил напоказ слабости армейцев, в отличие от прошлых соперников. И впервые в истории выиграл регулярку Единой лиги ВТБ.

Несмотря на активность Шенгелии и Майкла Эрика «Локо» довёл матч до победы — 103:94. Это поражение отправляет ЦСКА на четвёртое место. Удивителен не сам факт нахождения гранда на столь низкой для себя позиции, сколько интригует потенциальная встреча его с «Зенитом» за выход в финал Единой лиги ВТБ. Хотя даже четвёртое место ЦСКА ещё официально не гарантировал. Всё придётся решать в матче с «Нижним Новгородом», который втискается в промежуток между матчами серии плей-офф Евролиги против «Фенербахче»?



ЦСКА впервые не стал первым в регулярном чемпионате с момента введения этого формата в 2014 году. Теперь же вообще наблюдается нечто невиданное. Армейцы чуть ли не до самого конца регулярки должны биться за то, чтобы не упасть на пятую (!) строчку. У Димитриса Итудиса сдали нервы? По крайней мере, такое предположение можно сделать после короткой пресс-конференции главного тренера ЦСКА в Краснодаре. Хотя от тренера хотелось услышать более внятные объяснения – всё-таки проигран крайне важный матч.



«Поздравляю «Локомотив» с победой. Соперники сегодня играли лучше и заслуженно победили», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА — всё, что сказал Итудис в конференц-зале «Баскет-Холла».



Пока всё выглядит так, что ЦСКА совершенно не готов к решающей фазе сезона. В концовке регулярки Евролиги были добыты победы, но в основном над слабыми немотивированными соперниками. По-настоящему важные матчи в Единой лиге ВТБ против «Зенита» и «Локо» провалены. Дальше плей-офф Евролиги с «Фенербахче», у которого пять игроком заражены коронавирусом и под вопросом участие лидера Яна Веселы. Всё-таки хотелось бы, чтобы турки предстали в как можно более боевом составе. Возможно, тогда ЦСКА проснётся и перестанет усыплять бдительность выигрышами над проблемными оппонентами.