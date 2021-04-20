«Голден Стэйт» выдаст Карри гигантский контракт на $ 217 млн. Это будет роковая ошибка

Уже этим летом разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри должен вновь стать самым высокооплачиваемым игроком НБА. По данным The Athletic, клуб выдаст ему новое четырёхлетнее соглашение на $ 217 млн. Стефен отказываться от гигантского контракта не собирается. Игрок, скорее всего, проведёт в форме «Уорриорз» как минимум 17 сезонов карьеры. Напомним, разыгрывающий присоединился к команде в далёком 2009 году.

На данный момент Карри является самым высокооплачиваемым игроком НБА – его зарплата составляет чуть больше $ 43 млн. Однако уже в 2022 году его должны были обойти Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Дэмьен Лиллард и даже Джон Уолл, чьи зарплаты перевалят за $ 47 млн, а также Леброн Джеймс, который будет получать около $ 44,5 млн. Но в случае если «Голден Стэйт» действительно предложит Карри новый контракт на вышеупомянутых условиях, в год он будет зарабатывать феноменальные $ 54 млн.

«Можно проиграть, но не таким образом». Карри морально сломлен после разгрома от Леброна? Джеймс получает компенсацию за проигрыши «Уорриорз» в финалах НБА. Стефен сам признаёт, что команда терпит позор.

Отрицать индивидуальное мастерство Стефена бессмысленно. Только в апреле ему удалось установить более десятка исторических рекордов в НБА. В нынешнем сезоне Стеф провёл на площадке 50 матчей, в которых в среднем набирал 31,4 очка, отдавал 5,9 передачи и собирал 5,5 подбора. В последней игре против «Филадельфии Сиксерс» (107:96) Карри буквально единолично вытащил «Голден Стэйт», набрав 49 очков. Этот перфоманс помог Стефену (31,4 очка) обойти защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била (31,1 очка) в гонке лучших скореров НБА.

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Карри чрезвычайно результативен, но в одиночку вытащить «Уорриорз» легенде клуба не под силу. На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с нейтральным балансом побед и поражений – 29-29. Регулярный чемпионат подходит к концу, но удастся ли клубу попасть в плей-ин – пока неизвестно. А если и получится, то выход в плей-офф вызывает большие сомнения. «Голден Стэйт» будет явным андердогом в короткой серии с условными «Мемфисом», «Далласом» или «Портлендом», да и защита против Карри станет на порядок жёстче.

18 апреля «Голден Стэйт» уступил «Бостон Селтикс» — 114:119. Карри настрелял 47 очков, но вырвать победу команде не удалось. И в нынешнем сезоне подобное случалось не один раз. Если даже с присутствием Карри на площадке команде не всегда удаётся избежать болезненных поражений, то без него попросту случается катастрофа. Когда в конце марта Стеф пропустил пять матчей из-за травмы, «Уорриорз» проиграли четыре из них. Без своего лидера команда буквально проваливается с точки зрения атаки, и это установленный факт. Когда Карри не присутствует на площадке, нападение «Голден Стэйт» становится худшим среди всех команд НБА за последние пять лет.

«Голден Стэйт» зависим от Карри, и в этом его главная проблема. Безусловно, сейчас руководство клуба намерено удержать лидера любыми возможными способами, тем более на фоне слухов о его возможном переходе в «Лос-Анджелес Лейкерс». Но трата баснословных денег на его зарплату может сыграть с командой злую шутку в будущем. Карри, само собой, не молодеет. Если он всё-таки подпишет новое соглашение с командой, в 2026 году уже 38-летний Стефен будет довольствоваться полусотней миллионов долларов в год. Число 38 говорит само за себя – с возрастом Карри перестанет блистать на площадке. Но что в этом случае будет делать «Голден Стэйт», учитывая, что у команды прямо сейчас и так самая большая платёжная ведомость, забитая бесполезными контрактами?

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По размеру платёжки «Уорриорз» опережает даже «Бруклин Нетс» — $ 170,6 млн против $ 168,9 млн. Если разобраться, откуда взялись такие цифры, ситуация выглядит весьма плачевно. Клэй Томпсон пропускает уже второй сезон подряд из-за травм и за этот год заработает $ 35,7 млн. При этом его контракт рассчитан до 2024-го. Сумеет ли Томпсон вернуться на прежний уровень после серьёзных травм и перенесённых операций – большой вопрос, но к 2024 году ему обязаны заплатить $ 122 млн.

Следующий на очереди – Эндрю Уиггинс, который зарабатывает почти $ 30 млн — больше, чем Брэндон Ингрэм, Джейсон Тейтум и другие лёгкие форварды, которые в нынешнем сезоне выступают на этой позиции на порядок успешнее него. Ещё $ 22,2 млн получает Дрэймонд Грин, а к сезону-2023/2024 его зарплата вырастет до $ 27,6 млн. Это больше, чем у Джулиуса Рэндла, Зайона Уильямсона, Домантаса Сабониса… Грин может покинуть команду уже по окончании нынешнего сезона – как сообщает журналист Эван Месси, «Уорриорз» рассмотрят предложения по его обмену. Если таковые вообще будут (далеко не факт). В любом случае ситуация в команде особо не изменится – платёжка всё также забита мусорными контрактами. А в клубе хотят выложить ещё 200 миллионов только за Карри. На одном Стефене далеко не уедешь – утверждение будет в два раза актуальнее с каждым годом старения игрока.

Стефен не намерен покидать команду, что вполне резонно. Больше денег ему никто не предложит. «Уорриорз» — родная организация разыгрывающего. Потенциальное объединение с Леброном Джеймсом в «Лейкерс» может принести ещё один титул, но придётся мириться с ролью второй или даже третьей скрипки после Леброна и Энтони Дэвиса.

«Оставаться в «Уорриорз» всегда было для меня приоритетной задачей. Я играл против Коби Брайанта и Дирка Новицки, они много говорили о том, насколько важно им было провести всю карьеру в одном клубе. И это были не пустые слова, а способ отдать должное клубу. Конечно, никогда не знаешь, что может случиться, но я чувствую, что игра за одну команду на протяжении всей карьеры многое для меня значит», — цитирует Стефена NBC Bay Area.

Неблагополучный и бесперспективный середняк. Печальная реальность «Голден Стэйт» О доминировании времён династии можно даже не вспоминать, как бы ни старался Стефен Карри. Хотя бы в плей-офф выйти, в чём есть сомнения.

Карри – одна из главных звёзд НБА, обладатель множества исторических достижений, двукратный MVP лиги, легенда «Уорриорз», но баскетбол остаётся командным видом спорта. Имея в составе лишь одного игрока высочайшего класса, команда не может рассчитывать на то, чтобы держаться на одном уровне с реальными претендентом на титул. «Голден Стэйт» должен стать независимым от Карри. Или избавиться от мусорных контрактов Грина, Уиггинса и Томпсона (неприятно применять к Клэю такую характеристику, но таковы реалии). Второй вариант из разряда «миссия невыполнима». Взамен можно получить только другие плохие контракты.

Долгосрочное соглашение на сотни миллионов с подходящим к закату своей карьеры Стефеном явно не поможет «Голден Стэйт» снова стать контендером. А лишь забьёт платёжную ведомость и погрузит команду в стагнацию на долгие годы. Продление с Карри выглядит правильным с морально-этической, человеческой точки зрения. Однако НБА – это бизнес, прежде всего, ничего личного. Функционеры и даже сами игроки не перестают об этом повторять. Именно с точки зрения бизнеса продление с Карри – роковая ошибка для «Голден Стэйт».