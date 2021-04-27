«Зенит» творит историю, ЦСКА ждут трудности. Решающая неделя плей-офф Евролиги

«Милану» осталось дело техники, в четвёртой паре уже фактически всё ясно. Участников «Финала четырёх» можем узнать уже в пятницу.

В плей-офф Евролиги наступила решающая неделя. 27 апреля третий матч серии проведут «Реал» и «Анадолу Эфес», а через сутки на паркет выйдут сражаться «Зенит» с «Барселоной», «Фенербахче» с ЦСКА и «Бавария» с «Миланом».

Вполне вероятно, уже в пятницу станут известны все участники «Финала четырёх». Как минимум в двух парах доведение серий до пятого матча выглядит крайне маловероятным.

«Реал» — «Анадолу Эфес» (0-2 в серии)

«Эфес» дважды без шансов разгромил «Реал» (90:63, 91:68) в Стамбуле. Лидерам турецкого клуба Шейну Ларкину и Василие Мицичу даже не пришлось особо напрягаться и показывать космический уровень. Можно сказать, что подопечные Эргина Атамана спокойно обыграли «Реал» на классе.

Приходится констатировать, что сейчас турецкий клуб на порядок сильнее испанского. Нельзя обыграть команду с Ларкином, Мицичем, Родригом Бобуа, Крисом Синглтоном, Крунославом Симоном, Адрианом Моэрманом, Сертачем Шанлы и ещё несколькими сильными опциями составом, где значимые минуты получают постаревшие и регрессировавшие Серхио Льюль, Руди Фернандес, Джейси Кэрролл, Фабьен Козер, Джеффри Тэйлор. Главный тренер «Реала» Пабло Ласо в Стамбуле даже задействовал 41-летнего Фелипе Рейеса, что лишний раз подчеркнуло беспомощность «сливочных».

Мадрид — красивый город. Однако вряд ли «Анадолу Эфес» собирается дополнительно задерживаться здесь на двое суток. Вполне вероятно, команда Атамана выиграет серию всухую. Для «Реала» будет относительно неплохо, если удастся хотя бы навязать борьбу «Анадолу» в третьем матче.

Жадность сгубила титулованнейший клуб Европы. Как Флорентино Перес довёл «Реал» до упадка Звёзды бегут из Мадрида в разгар сезона, а новые не идут. У ЦСКА появляется отличный шанс стать самой титулованной командой континента.

«Зенит» — «Барселона» (1-1 в серии)

«Зенит» готовит исторический прорыв. Команда впервые вышла в плей-офф, а теперь находится на грани попадания в «Финал четырёх». В столице Каталонии соперники обменялись победами. Счёт вполне мог быть и 2-0 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля. Не хватило немного удачи. Также сказалась явно заметная лояльность судей к «Барселоне», которая во втором победном матче (81:78 ОТ) почти половину очков (37) набрала с линии штрафных.

«Зенит» был близок к сенсации с «Барсой» даже после потери из-за травм Матеуша Понитки и Артураса Гудайтиса. Главный вывод после первых двух игр — «Барселоне» не является несокрушимой. Николу Миротича, Кори Хиггинса, Ника Калатеса более чем реально закрыть. Жёсткая защита «Зенита» ввела звёзд «блауграны» в ступор.

Конечно, главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс за пять дней мог провести работу над ошибками и кардинально преобразить свою команду. Однако и от «Зенита» логично ожидать шаг вперёд в плане качества баскетбола на домашней площадке. «Барса» даже в своём лучшем виде вряд ли могла бы рассчитывать на лёгкую прогулку в Санкт-Петербурге.

По-прежнему есть какая-то степень неверия в «Зенит», «Барселона» считается фаворитом серии. Однако итог 3-1 в пользу команды Паскуаля большой сенсацией не станет. У нынешней «Барселоны» хватает уязвимых мест. Да и проваливаться в решающий момент эта команда привыкла уже в течение почти 10 лет подряд. Не факт, что Ясикявичюс с ходу избежит участи своих предшественников Светислава Пешича, Сито Алонсо и Георгиоса Барцокаса.

ЦСКА воспользовался подарком, «Зенит» блестяще выполнил миссию. Что творится в Евролиге «Реал» терпит крах, «Бавария» пострадала от своего главного недостатка. После двух первых матчей серий плей-офф многое стало ясно.

«Фенербахче» — ЦСКА (0-2 в серии)

Кажется, что ЦСКА осталось выполнить пустяковую задачу. Преимущество армейцев над «Фенербахче» в домашних матчах не вызывало сомнений. ЦСКА всегда включался в нужный момент и дожимал соперника на классе. У турецкого клуба было только две сильных опции — Нандо Де Коло и Марко Гудурич. Достойно сопротивляться хватало сил в течение 3-3,5 четвертей. Дальше Дэниэл Хэкетт, Уилл Клайберн и компания не оставляли оппонентам шансов.

В Стамбуле ЦСКА ждут трудности. У «Фенербахче» значительно увеличился запас прочности. Возвращается на паркет после травмы лодыжки суперзвёздный «большой» Ян Веселы. Должны выйти из карантина какие-то исполнители, перенёсшие коронавирус. В первую очередь опасаться стоит Али Мухаммеда (он же Бобби Диксон). 38-летний разыгрывающий уже несколько лет не доминирует на паркете, однако выстреливает в самый важный момент. Например, в последнем состоявшемся розыгрыше плей-офф в 2019 году Мухаммед стал реальным Х-фактором серии против «Жальгириса».

Кроме того, действиями турецкого клуба будет руководить главный тренер Игор Кокошков, который не полетел в Москву из-за ковидных ограничений. Его помощник Эрдем Джан запомнился своей эмоциональной манерой поведения. Вероятно, Джан действительно хорош как мотиватор, но вряд ли как тактик. В решающей фазе игры Эрдем был вчистую переигран Итудисом. Кокошков специалист на порядок выше уровнем. Он намного лучше понимает. как распределять силы и ресурс команды на протяжении всех 40 минут матча. Если дело дойдёт до нервной концовки, Кокошков примет более качественные решения, чем Джан.

И всё-таки «Фенербахче» вряд ли сподобится на общую победу в серии. Даже возвращение противостояния в Москву на пятый матч кажется очень маловероятным сценарием. Психологическое преимущество на стороне ЦСКА. Веселы и другие вернувшиеся в ротацию игроки в оптимальной форме сейчас не пребывают. Забрать один матч дома турки могут, два — сомнительно.

«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась Турецкая сторона не захотела соблюдать элементарные правила после прилёта в Россию. В итоге потерпела провал на всех фронтах.

«Бавария» — «Милан» (0-2 в серии)

Вероятно, ключевой момент в этой серии случился на последней секунде первого матча, когда «большой» «Милана» Зак Лэдей реализовал победный бросок и принёс итальянскому клубу победу. «Баварии» катастрофически не хватает опыта больших матчей.

Конечно, в Мюнхене команда Андреа Тринкьери способна обыграть «Милан» дважды и вернуть серию в Италию, но кто знает, как дела с нервами у баскетболистов немецкого клуба в решающий момент. У Кайла Хайнса, Серхио Родригеса и Луиджи Датоме с этим проблем нет. За их плечами огромнейшее количество баталий в плей-офф и «Финалах четырёх», чемпионские титулы. Как и у главного тренера «Милана» Этторе Мессины.

«Бавария», без сомнений, будет стараться. Но такую же картину довелось наблюдать в первой игре. Мюнхенский клуб вёл +19 в первой половине, +15 в третьей четверти, +11 в четвёртой. «Милан» выглядел абсолютно потерянным на паркете, но в самый нужный момент включился и вытащил игру, в которой многое не клеилось. «Милан» способен победить один раз в Германии и не доводить дело до пятого матча в Италии. Завершение серии со счётом 3-0 было бы явной несправедливостью по отношению к «Баварии», но и подобный сценарий исключать не стоит.