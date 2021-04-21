«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась

Турецкая сторона не захотела соблюдать элементарные правила после прилёта в Россию. В итоге потерпела провал на всех фронтах.

Серия ЦСКА — «Фенербахче» уже в плей-офф. Кто-то из грандов европейского баскетбола весной 2021 точно остаётся без «Финала четырёх». Обе команды прошли сезон как по волнам: неудачные отрезки сменялись победными сериями.

Об армейцах «Чемпионат» рассказывал подробнейшим образом. Казалось, что после травмы Николы Милутинова и отстранения Майка Джеймса действующий чемпион подойдёт к плей-офф пускай и с преимуществом своей площадки, но вряд ли однозначным фаворитом.

Собственно, после того, как «Фенер» узнал соперника по плей-офф, капитан турецкой команды Мелих Махмутоглу выпалил журналистам следующее:

«После неудачного старта сезона мы много говорили, общались в раздевалке. Со временем все смело начали говорить друг другу правду. Это стало поворотным моментом. С тех пор многое изменилось. Я объяснил партнёрам, насколько велик наш клуб и как не красят нас эти поражения.

Мы исправили ошибки, внесли коррективы, начали делиться мячом. Стали больше говорить о защите и прикладывали усилия. Должны стать ещё лучше в плей-офф. ЦСКА именно тот соперник, которого мы хотели получить. Нужно будет сыграть в правильный командный баскетбол», — приводит слова Махмутоглу Basketfaul.

ЦСКА крупно повезло, «Зенит» получил тревожные новости. Расклады на плей-офф Евролиги «Реалу» грозит полный провал, а «Бавария» нацелена на исторический успех. Самая интересная часть сезона начинается.

Можно не верить в судьбу, но через несколько дней Махмутоглу подвергся жесточайшей критике своих болельщиков. Всё дело во вспышке коронавируса в стане турок. Горячие фанаты сразу нашли виновного: капитан праздновал свадьбу со своими одноклубниками и родственниками в разгар пандемии. Итог для стамбульцев получился печальным — пять игроков и главный тренер Игор Кокошков сдали положительные тесты и в соответствии с протоколом были изолированы. Вдобавок от травмы к старту серии с ЦСКА ещё не оправился лидер Ян Веселы.

«Фенербахче» всё-таки прибыл в Москву. Соперник ЦСКА не мог обойтись без скандала. Армейцев даже пытались сделать виновниками всех проблем жёлто-синих. «Фенербахче» почему-то счёл неправильным тот факт, что представителей клуба заставили сдать дополнительный тест на коронавирус по приезде в Россию. Даже опубликовали гневную запись на официальном сайте и отправили ноту недовольства в Евролигу. Понятно, что в свете тотальной полосы неудач менеджмент «Фенера» пытался найти хоть какие-то оправдания на будущее.

А вот кому оправдываться не перед кем, так это Нандо Де Коло. Многолетний бывший лидер ЦСКА теперь в противоположной команде, но по-прежнему в статусе звезды европейского баскетбола. Именно француз тащил на себе команду в первой четверти, выдержав мощное давление хозяев «Мегаспорта». Де Коло набрал невероятные 14 очков только за первые 10 минут игрового времени, реализовав шесть из шести бросков с линии штрафного.



Красно-синие продолжили действовать с позиции силы во второй четверти. Их затяжной рывок был разделён перерывом между четвертями, но две минуты отдыха не помогли гостям. 17:4 постепенно трансформировались в 22:6 после красивейшего данка Уилла Клайберна и циркового броска Йоханнеса Фойгтмана от щита. Наконец-то зрители смогли выдохнуть — 37:27.

«Фенербахче» нашёл деньги и преобразился. ЦСКА сполна прочувствовал это на себе Легенда «армейцев» Нандо Де Коло провёл лучшую игру сезона именно против бывшего клуба. Лидерство в Евролиге под вопросом.

Гости никак не могли попасть издали, в то время как ЦСКА в свои кольца попал аж пять из восьми дальних попыток. Неудивительно, что как только дальнобойная артиллерия заработала, гости тотчас расправили плечи и понеслись отыгрываться. Их ответный рывок 10:2 пусть не был столь внушительным, но зато позволил вернуться в игру.

Обретённая уверенность и большой перерыв добавили решительности Де Коло и его партнёрам. Француз за две четверти набрал 22 очка, словно не замечая отсутствия поддержки. В самом начале третьей десятиминутки он попал издали, после чего упал на паркет, повалив за собой Дэниэла Хэкетта. Словесная перепалка закончилась быстро, но градус эмоций повысился серьёзно.

Попытки вывести игроков ЦСКА из эмоционального равновесия работали. Турки позволили сопернику набрать всего 11 очков за третью четверть, выиграв её со счётом 22:11. Перед последней четвертью они и вовсе снова вышли вперёд и вряд ли такое развитие событий хотел видеть Димитрис Итудис в борьбе с обескровленным «Фенербахче».

Пусть «Барселона» потешится. ЦСКА не выиграл регулярку Евролиги, но заберёт себе титул? История показывает, что первое место в регулярном чемпионате ничего хорошего не предвещает. Скорее наоборот.

К счастью, «Фенер» дал слабину. Гостей хватило лишь на 30 минут игрового времени. Снова у хозяев полетело издали, наконец заработала защита и подстраховка. Действующий чемпион выдал финальный спурт 17:2, вынудив оппонентов выбросить белый флаг. За полторы минуты до конца лидеры стамбульцев отправились на скамейку. Этот бой они проиграли, но показали, что сдаваться просто так на милость ЦСКА не будут.

Итоговый счёт 92:76. ЦСКА предсказуемо сильнее такого «Фенербахче». Армейцы сделали первый шаг на пути к очередному «Финалу четырёх». «Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА, отказавшись соблюдать элементарные правила в связи с пандемией. В игре вся прыть турок улетучилась. Хороший урок для «Фенербахче». Нужно было сосредотачиваться исключительно на баскетболе. Возможно, хватило бы сил и концентрации для более достойного отпора ЦСКА в течение всех четырёх четвертей. А пока провал на всех фронтах – околоспортивном и баскетбольном. Нормы безопасности пришлось выполнить, а на паркете результата всё равно нет.