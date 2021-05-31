Турки много бахвалились, и не зря! «Эфес» впервые в истории стал лучшей командой Европы!

На «Ланксесс-Арене» в Кёльне завершился главный матч нынешнего сезона Евролиги. В последней встрече «Финала четырёх» «Барселона» проиграла «Анадолу Эфесу» со счётом 81:86.

Подопечным Эргина Атамана удалось выдержать натиск победителя регулярного чемпионата и завоевать трофей Евролиги впервые в истории клуба.

Начало встречи команды провели в равной борьбе – небольшим преимуществом владел то один, то другой коллектив. Но её концовке «Барселоне» удалось выйти вперёд и закончить отрезок с перевесом «+7» — 22:15. В начале второй десятиминутки каталонцы смогли довести преимущество до двузначного, но вскоре умудрились его растерять. Сначала «Барса» пропустила рывок 0:9, а потом и 0:12, благодаря чему «Эфесу» удалось захватить лидерство. К большому перерыву команды подошли со счётом 36:39.

В третьей четверти «Эфес» не уступал соперникам в счёте, перевес в пользу турецкого клуба держался в районе 9-11 очков. Перед стартом заключительного отрезка счёт на табло был 58:65. Хоть за четыре минуты до конца встречи «Барселоне» и удалось сравнять, отдавать инициативу турецкий клуб был явно не намерен.

На 40-й минуте матча «Эфес» опережал соперника на 6 очков, но за семь секунд до конца встречи сразу три штрафных реализовал защитник каталонцев Кайл Курич. Один удачный трёхочковый мог оставить сине-гранатовых в борьбе за титул, но Никола Миротич сфолил на MVP сезона-2020/2021 Василие Мициче, тот реализовал два штрафных и поставил точку в матче.

Мицич также стал самым результативным в составе «Эфеса», набрав 25 очков. И в придачу к этому получил ещё одну ценную индивидуальную награду – MVP «Финала четырёх» Евролиги. Теперь на мажорной ноте может уезжать в НБА, где будет выступать за «Оклахома-Сити Тандер». Шейн Ларкин в этом году сник на фоне Мицича и на возвращение в НБА. Возможно, Шейн наберёт форму и будет доминировать на уровне сезона-2019/2020. Команда Атамана вряд ли потеряет статус претендента на титул даже после ухода Василие.



В рядах каталонского клуба больше остальных в свой актив записал Кори Хиггинс (23 очка), «дабл-дабл» оформил центровой Брэндон Дэвис – на его счету 17 очков и 11 подборов. В составе «Барселоны» также можно отметить центрового Пау Газоля – но не за выступление в сегодняшнем матче. Он провёл на площадке всего 13 минут, в которых набрал 1 очко и сделал 3 подбора. Зато 40-летний ветеран стал самым возрастным игроком, выступавшим в «Финале четырёх» Евролиги. Для Газоля, чья карьера в каталонском клубе началась в далёком 1999-м, это второе попадание в топ-4 европейского турнира за 21 год. Тогда, в 2000 году, «Барселона» пробилась в Ф4, но всё же осталась без медалей. А уже спустя год Газоль уехал в НБА, где и провёл большую часть своей карьеры.

В этом году испанцу придётся довольствоваться лишь серебром европейского чемпионата. И это выступление в финале Евролиги может стать для него первым и последним. Ударный может быть сделан в составе сборной Испании на Олимпиаде. «Золото» Газолю вряд ли светит, учитывая вероятный приезд суперзвёзд НБА в сборную США. Но медали более низкого достоинства легендарный Пау завоевать может. А затем красиво уйти на заслуженный покой.

Несмотря на вылет ЦСКА в полуфинальной стадии, сегодня на площадке всё же находился один из чемпионов Евролиги 2019 года – Кори Хиггинс. С 2015 года защитник выступал в составе армейцев, с которыми четырежды стал победителем Единой лиги ВТБ, чемпионом и бронзовым призёром Евролиги. Но летом 2019 года, после победы москвичей над «Эфесом» в финале европейского турнира Хиггинс перебрался в «Барселону».

Повторить успех двухлетней давности в составе каталонского клуба игроку не удалось, несмотря на высокую результативность в сегодняшней встрече (23 очка) и победный бросок в полуфинале с «Миланом» (84:82). Здесь у Кори чистый не фарт. Никак ему не удаётся получить ценное индивидуальное отличие. Если бы «Барса» победила сегодня, то MVP Ф4 однозначно признали бы Хиггинса.

Главный тренер «Барсы» Шарунас Ясикявичюс не смог присоединиться к Этторе Мессине, Желько Обрадовичу, Душану Ивковичу, Божидару Малковичу и Георгиосу Барцокасу, выиграв Евролигу в первом сезоне во главе клуба. Но прогресс «Барсы» по сравнению с прошлыми мрачными годами заметен. Шарунас однозначно будет бороться за титул в следующем сезоне. Возможно, «Барсе» не стоило особо упираться в регулярке и отдать первое место в гонке ЦСКА. Тенденция продовжилась. Победитель регулярного чемпионата никогда не завоевывал титул.

Как и в полуфинальной встрече с ЦСКА (89:86), игроки «Эфеса» потрепали нервы турецких болельщиков в концовке матча, но на классе дожали соперника. И какого соперника – проводившую крайне успешный сезон «Барселону». Два года назад «Эфес» остановился в шаге от трофея, а уже сегодня подопечные Атамана окончательно зарекомендовали себя в Европе и подняли кубок над головами, вписав свои имена в историю.

Это всего второй трофей для Турции после триумфа «Фенербахче» в 2017-м. Турки много бахвалились перед Ф4. Оказалось, что не зря. Слова Атамана и местных экспертов не оказались пустыми. «Анадолу Эфес» действительно лучшая команда Европы в сезоне-2020/2021. По праву!