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«Бруклин Нетс» разгромил «Милуоки Бакс» в плей-офф НБА, Майк Джеймс получил место в ротации после травмы Джеймса Хардена

Спасение ЦСКА подкралось неожиданно. Майк Джеймс восстановил свою ценность в НБА
Арина Ершова
«Бруклин Нетс» разгромил «Милуоки Бакс»
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Травма Джеймса Хардена подарила возможность для отстранённого экс-армейца. Вероятность его возращения в Европу стала на порядок меньше.

В Нью-Йорке завершилась вторая встреча полуфинальной серии плей-офф НБА среди команд Восточной конференции. «Бруклин Нетс» с разницей «+39» (125:86) разгромил «Милуоки Бакс». «Нетс» удалось одержать уверенную победу даже без получившего травму Джеймса Хардена. Из-за потери звёздного защитника свои игровые минуты начал получать новичок «Бруклина» Майк Джеймс, которого весной отстранили из ЦСКА по решению главного тренера Димитриса Итудиса.

«Нетс» безоговорочного доминировали с первой минуты матча — уже к началу второй четверти им удалось обеспечить себе преимущество 17 очков (36:19). В третьем отрезке разница в счёте на табло составляла «+30» (96:65), а в заключительной двенадцатиминутке в какой-то момент — «+49».

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Лучшую результативность показали лидеры «Нетс» Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, записавшие в свой актив 32 и 22 очка соответственно. Эта победа стала самой крупной в истории «Бруклина» в матчах плей-офф, а также в сезоне-2020/2021. Кажется, «Милуоки» не удастся создать интригу в этой серии, несмотря на уверенную игру в первом раунде. Напомним, команда со счётом 4-0 одолела «Майами Хит», однако в первом полуфинальном матче также уступила «Нетс» (107:115).

Кажется, отсутствие Джеймса Хардена не создало «Бруклину» реальных сложностей. 31-летний баскетболист пропустил вторую игру с «Милуоки» после повреждения правого подколенного сухожилия, полученного на первой минуте первого матча серии. Точные сроки его восстановления неизвестны. Конечно, потеря Хардена — проблема для «Нетс», но сложившаяся ситуация очень помогла дебютанту команды Майку Джеймсу.

За два матча с «Милуоки» Майк в сумме отбегал 54 минуты, не совершив ни одной потери. Для сравнения, в первом раунде с «Бостон Селтикс» он получил всего лишь 9,5 минут «мусорного» игрового времени. Если бы не травма Хардена, Майк вообще вряд ли бы вышел на паркет против «Бакс» и забивал бы броски через действующего MVP Янниса Адетокунбо.

Яннис снова теряется в плей-офф против сильного соперника. На этот раз самый ценный игрок лиги позволил вколотить через себя данк Блэйку Гриффину, до перехода в «Нетс» не забивавшему сверху почти два года.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бруклин Нетс».

В первом матче с «Бакс» Джеймс набрал 12 очков (3/7 двухочковых, 2/4 трёхочковых), семь подборов и три результативных передачи, во втором — 10 очков (2/8 двухочковых, 2/3 трёхочковых), три подбора и три передачи. При этом в последнем случае стал лучшим среди обеих команд по показателю «плюс-минус» — +30. У ставшего лидером по результативности более звёздного Дюранта рейтинг составил +27.

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Благодаря столь успешному выступлению Майк, кажется, начал завоёвывать доверие главного тренера команды Стива Нэша.

«Мы сталкиваемся с подобными проблемами с составом на протяжении всего сезона, постоянно что-то происходит. Кто-то выбывает из строя, и тогда другой игрок должен выйти и проявить себя. И кто мог подумать до начала игры, что Майк проведёт на площадке 30 минут? Он набирал очки, хорошо подбирал, создал несколько ситуаций для бросков другим игрокам и в целом старался. Здорово видеть, как парни, которые выпали из ротации на определённое время, удачно пользуются своей возможностью и хорошо выступают», — сказал специалист после первого матча.

Сам Джеймс своим нынешним положением в команде вполне доволен.

«Стив Нэш хочет, чтобы я чувствовал себя свободно. Он хочет, чтобы я разгонял ритм, это здорово. У меня есть много свободы для того, чтобы проявлять креативность, идти в проходы, отдавать передачи, бросать самому, когда открыт. Выступление под руководством такого тренера очень полезно для меня. Я знаю, что мне доверяют и предоставляют определённую свободу», — отмечал защитник.

Джеймс был готов к тому, что потеряет игровое время в первой стадии плей-офф, но отлично справляется со своей задачей при так удачно подвернувшемся шансе выйти на площадку. Несмотря на то что ключевой фигурой в «Бруклине» Майку никак не стать, побороться за роль полноценного игрока ротации он вполне способен. Даже на стадии плей-офф.

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С такой уверенной игрой Джеймс того и гляди останется в НБА и в будущем сезоне. Контракт Джеймса с ЦСКА рассчитан до 2023 года, но его окончательный переезд в НБА — благоприятный сценарий для московского клуба. Сообщалось, что в ЦСКА хотят, чтобы Джеймс остался в США, так как в этом случае команда попытается договориться с игроком об урезании хотя бы части положенной ему зарплаты ($ 5 млн) или даже о «заморозке» контракта. Спасение ЦСКА подкралось неожиданно. Харден получил травму, Джеймс восстановил свою ценность в НБА. Армейцам выгодно оставить Майка в США, и пока для этого есть хорошие предпосылки. Интересно следить за дальнейшим развитием событий.

Возможно, после столь удачного выступления в двух матчах полуфинальной серии Джеймс станет полноценным игроком ротации «Бруклина» и продолжит получать игровое время и после возвращения Хардена. Команда сделала уверенный шаг навстречу выходу в финал Восточной конференции, и если Джеймс и дальше будет проявлять себя в решающей стадии сезона, то точно сможет получить предложение если не от «Бруклина», то от другой команды НБА. На данный момент он уверенно справляется со своей ролью в «Нетс» и, кажется, готов сделать всё, чтобы подольше задержаться в США.

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