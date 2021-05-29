«Горжусь своей семьёй». ЦСКА получит сверхмощное усиление на следующий сезон?

Майк Джеймс до сих пор причисляет себя к армейской организации. Возможно, всё не так уж плохо и он ещё наденет форму команды.

ЦСКА уступил «Анадолу Эфес» (86:89) в полуфинале Евролиги. В решающем матче турецкий клуб встретится с «Барселоной», армейцев ждет игра за третье место в «Миланом».

Поражение ЦСКА получилось очень обидным. Да, три четверти «Анадолу» полностью контролировал ситуацию на площадке, но в четвёртой четверти откровенно посыпался. ЦСКА мог вырвать победу, однако Уилл Клайберн не попал из-за дуги.

Главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман после матча заявил, что его подопечные заслуживали более лёгкую победу над ЦСКА. Лучше бы думал над тем, как избежать повторяющейся абсолютной беспомощности команды в четвёртых четвертях (в особенности в течение 5 последних минут матча).

«Эфес» уже неоднократно теряется в атаке разбазаривает огромное двузначное преимущество за считанные минуты. В плей-офф на тоненького удалось пройти проблемный «Реал» (3-2), с армейцами в полуфинале тоже не обошлось без везения на стороне турок. «Барселона» за такую безалаберность может уже и не простить Атамана и его игроков.

К ЦСКА есть вопросы по качеству баскетбола в первых трёх четвертях. Но не может быть никаких поводов для критики за отсутствие характера. Об этом достаточно неожиданно упомянул защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс, который решил отреагировать на выступление армейцев в «Финале четырёх».

«За такую игру не может быть стыдно. Вы боролись изо всех сил. Горжусь своей семьёй», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Майк также вступил в спор с болельщиком, который раскритиковал Уилла Клайберна за трёхочковый бросок на победу в концовке.

«В этом отличие американских игроков. Много таланта, но хотят стать героем дня. Любой хороший европейский баскетболист пошёл бы набирать 2 очка или на фол», – написал фанат.

«Зачем идти в толпу, где на тебя выйдет много игроков. В итоге придется делать скидку, потому что сомневаюсь, что вы заработаете фол в решающей атаке в «Финале четырех». Лучше создать пространство, выйти на позицию, выпрыгнуть и бросить. Вы, не баскетболисты, поражаете меня», – ответил Джеймс.

Джеймс отсранён от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Он получил разрешение от клуба на выступление в НБА до конца сезона. При этом у Майка действующий контракт с армейцами до 2023 года. Как видно по публикации в соцсети, Джеймс по-прежнему считает себя частью организации ЦСКА. Причисляет себя к армейской семье.

«Бруклин» вышел на третий матч плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» через несколько часов после поражения ЦСКА от «Эфеса». «Нетс» неожиданно уступили «Селтикс» (119:125), у которых лучший матч в карьере выдал Джейсон Тейтум (50 очков).

Джеймс к этой неудаче непричастен. поскольку главный тренер Стив Нэш не доверил ему минуты. Уже второй раз в постсезоне. Майк может рассчитывать только на «мусорное» время при крупной разнице в счёте, когда интрига на паркете умерла. Хотя во втором раунде и позже, возможно, даже это не светит.



Президент ЦСКА Андрей Ватутин после недавнего двухлетнего продления контракта с Итудисом заявил, что Джеймса в команде при греческом главном тренере не будет. А что если не всё так категорично? Как известно, время лечит раны. После завершения сезона Джеймс и Итудис могут «остыть» и если не полностью забыть былые конфликты, то как минимум смягчить отношение друг к другу.

Джеймс — топ-игрок. Но не для НБА. Майк привык быть первой опцией команды и сейчас, по собственному признанию, испытывает дискомфорт с новой малозначимой ролью в «Нетс», Возвращение в Европу — один из реальных вариантов для Джеймса в межсезонье, поскольку в НБА выше ролевика-скамеечника на минимальном контракте он не прыгнет.



Очень не хотелось бы, чтобы Джеймс усилил одного из конкурентов ЦСКА по Евролиге. Особенно если при этом ещё и придётся платить ему $ 5 млн за разрыв контракта. Как упоминалось выше, время — лучшее средство для разрешения конфликтов.

Почему бы Джеймсу и Итудису не переуступить через своё эго и не пойти на примирение? Тогда ЦСКА получит сверхмощное усиление на следующий сезон. И избавит себя от необходимости разрешать сложную ситуацию с контрактом Джеймса. Майк уже сделал первый шаг навстречу поддержал ЦСКА в трудный момент и дал понять, что всё ещё считает себя частью армейской семьи.