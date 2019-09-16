Американцам нет смысла огорчаться из-за фиаско в Китае, Олимпиаду в Токио они проиграют и с реальной «дрим-тим».

У США больше не будет побед в баскетболе? Провал на чемпионате мира — это сигнал

Нет-нет, звание родины баскетбола у США не отнимет никто. Хотя бы потому что это исторический факт. И мы благодарны американцам за то, что они подарили нам лучшую игру с мячом. Но и отмахиваться от факта, что «звёздно-полосатые» встают на футбольный путь Англии, мы не можем. Английская Премьер-лига – сильнейший и самый денежный футбольный чемпионат в мире. А вот сборная этой державы… Да, боль.

Улавливаете параллель с НБА? Ребята в ассоциации не называют финал плей-офф Мировой серией, как это делается в главной бейсбольной лиге, но это подразумевалось изначально. Хотя и здесь всё далеко не так однозначно.



Чемпионом мира стала Испания. А ведь Россия громила её менее трёх недель назад! И всё-таки Луис Скола не двужильный. Испанцы камня на камне не оставили от обороны Аргентины.

Чемпион НБА

В составе сборной Испании, завоевавшей накануне золото чемпионата мира, есть две уважаемые персоны, которые приехали в Китай, имея на руках чемпионские перстни. Это наставник «красной фурии» Серджио Скариоло и лидер дружины – Марк Газоль. И завоевали они их в составе «Торонто Гриззлиз». Да, если кто-то не особо силён в географии, Торонто – канадский город. Канадский! И это не хоккей.

Кстати, легендарный хоккейный «Торонто Мэйпл Лифс» в последний раз брал Кубок Стэнли в 1940 году… После этого и бейсбольные их сограждане, и уже даже баскетбольные главные трофеи лиг добыли. И это тоже прекрасно укладывается в нашу логику. Гегемонов больше нет. Все научились играть во всё. Германия играет в хоккейном финале Олимпийских игр, Швейцария – в финале хоккейного чемпионата мира.

Лучший игрок НБА голодал и терпел оскорбления. История Янниса Адетокунбо До 18 лет он вообще был нелегалом, а сейчас зарабатывает 25 млн в год. Реальная сказка про гадкого утёнка.

Трофеи НБА

Ну и нельзя не вернуться на несколько месяцев назад, чтобы вспомнить, что MVP сезона стал греческий вундеркинд Яннис Адетокунбо, лучшим новичком – словенец Лука Дончич, лучшим защитником – француз Руди Гобер, а самым прогрессирующим баскетболистом – камерунец Паскаль Сиакам. Не лишне будет напомнить, что именно Гобер стал лучшим игроком четвертьфинала в составе французской дружины, которая отправила США бороться за 5-8-е места.

Грандиозный провал США! Американцы с 2002 года не уезжали с ЧМ без медалей Французы усилиями де Коло, Фурнье и Гобера обыграли звёздных американцев. Одно утешение для Штатов — завоевали путёвку на Олимпиаду.

НБА перестала быть закрытым клубом для американских баскетболистов. Её география расширяется, и расширяется она не за счёт средних игроков (таких и в США хватает), а благодаря талантам со всего мира. Они получают бесценный опыт, чем показывают пример и дают мотивацию молодёжи своих стран. И это идёт на пользу не «дрим-тим», а всему мировому баскетболу. Совсем скоро поклонники игры привыкнут, что звёзды НБА на Кубке мира — это не только про американцев.

У США были потери в составе

У сборной России они тоже были! Базаревич не мог рассчитывать на парня, который провёл в общей сложности восемь лет в НБА. Помимо Тимофея Мозгова на чемпионат мира не поехали далеко не последние люди в Евролиге: Алексей Швед, его тёзка Хвостов, Джоэл Боломбой и Дмитрий Кулагин. По факту, топ-4 и железная замена на позицию первого номера. Но билет на олимпийскую квалификацию парни Базаревича завоевали даже с ребятами, которых и в Европе мало кто знает. И напомним, что никто из россиян не сачковал, причиной были травмы.

Россия во втором раунде чемпионата мира. Да, с пацанами из Суперлиги! Сборная России по баскетболу обыграла Южную Корею. Залогом успеха стала блистательная игра второй российской пятёрки.

А уж если внимательно взглянуть на ростер сборной Аргентины, которая билась в финале с испанцами, то и в их составе действующих игроков НБА не найти. И если убрать за скобки 39-летнего Сколу (это кощунственно, но лишь ради статистики), то мы увидим, что это была одна из самых молодых команд Кубка мира. Да, им повезло с сеткой, но насколько вдохновенно они убрали с пути французов, напичканных игроками из НБА и поставивших на колени сборную США!

Аргентина в финале ЧМ. Месси не играл, но он в полном восторге! Великий Луис Скола вынес французов и доказал, что Кубок мира может быть шикарен и без американской дрим-тим.

Унижение от сербов

Сборная Сербии ехала на чемпионат мира, зная, что для их многолетнего наставника Саши Джорджевича это последний турнир во главе национальной дружины. И тренер не скрывал своих амбиций: «Мы непременно обыграем сборную США. В таком составе мы готовы решать любые задачи». В итоге команда, собранная из игроков НБА и Евролиги, которой прочили место в финале, уступила на предварительном этапе Испании, а в четвертьфинале – Аргентине. Да-да, той самой, без игроков НБА.

Фото: fiba.basketball

Джорджевич, конечно, имел в виду победу, имеющую медальные последствия. Но встретиться двум фаворитам Кубка мира довелось в утешительном турнире. И сербы сумели достать из себя чуть больше мотивации и нанесли американцам болезненное поражение. Болезненное тем, что именно в таких матчах проявляется характер классной команды. Достать из себя всё, когда на кону не трофей, а престиж… Американцы этого сделать не смогли. Седьмое место можно называть любыми эпитетами, только не положительными.

Баскетбол переезжает в Испанию?

Пока американцы не готовы принять факт того, что на международной арене эра их доминирования проходит. Оно и понятно, идут тренировочные лагеря в НБА, Кубок мира представляется второстепенным турниром, но… Давайте на секундочку вспомним, как в финале лондонской Олимпиады испанцы, почти в том же составе, что и в Китае, только с совсем молодыми братьями Эрнангомес, уступили лишь в концовке банде, за которую играли Коби Брайант, Леброн Джеймс, Крис Пол, Кевин Дюрант и Дуэйн Уэйд…

И опасаться в Японии американцам нужно будет не только испанцев, но и французов, сербов, аргентинцев, если Скола доведёт дело до конца. Не следует забывать и об австралийской сборной, которая достойно сражалась в полуфинале, и литовцах, которые пострадали от судейского произвола. Баскетбол, может, и не переезжает конкретно в Испанию, но то, что он больше не собственность США, сомнений не вызывает.