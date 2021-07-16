США впервые останутся без медалей Олимпиады? Американская сборная рассыпается на глазах

Сборную США настигла очередная неприятность незадолго до поездки на Олимпийские игры в Токио. Из-за положительного результата теста на коронавирус стан американской команды был вынужден покинуть один из ключевых игроков – Брэдли Бил. На карантин также был отправлен Джереми Грант, товарищеский матч с Австралией пришлось отменить. Олимпиада стартует на следующей неделе, и теперь перед руководством сборной США стоит насущный вопрос – кого везти на Игры 12-м вместо Била. А возможно, и вместо Гранта и ещё кого-то. Коронавирусная история только началась.

Для американской сборной, которую на Олимпиаде будет представлять далеко не самый сильный состав из возможных, Бил – потеря серьёзная. Брэдли стал вторым лучшим скорером сезона НБА – в среднем он набирал 31,3 очка за игру. В плей-офф Брэдли вместе с «Вашингтон Уизардс» провёл всего 5 матчей, но и в них в среднем настреливал по 30 очков. И вместо него в сборную, судя по всему, планируют привезти не другого защитника, а ещё одного форварда.

Одним из главных кандидатов на замену Била в сборной называют Джулиуса Рэндла из «Нью-Йорк Никс». Он отлично провёл минувший сезон — в 71 матче в среднем набирал 24,1 очка, 10,2 подбора и 6 передач. По итогам розыгрыша Рэндл, фактически выведший «Никс» в плей-офф чемпионата, попал во вторую символическую пятёрку лиги, а также был назван самым прогрессирующим игроком НБА. При этом Джулиус был готов поехать на Игры, однако руководство команды предпочло ему более опытного Кевина Лава.

На место Била также претендует Данкан Робинсон из «Майами Хит». В минувшем сезоне игрок в среднем набирал 13,1 очка, 3,6 подбора и 1,8 передачи в 72 матчах. Статистика не самая выдающаяся, но Робинсон – чистый снайпер, при этом довольно качественный. В прошедшем сезоне он установил рекорд НБА, достигнув отметки в 500 реализованных трёхочковых всего за 152 матча. Робинсон стал четвёртым в лиге по количеству заброшенных «трёшек» (250) с процентом реализации 40,8.

Ещё один кандидат на освободившееся место в сборной – Кристиан Вуд из «Хьюстон Рокетс». В США его имя было на слуху в начале года. Вуд достаточно подвижен, универсален в нападении, способен как забросить из-за дуги (реализация 37,4%), так и, например, качественно поставить заслон. Но не стоит забывать, что «Рокетс» стали худшей командой регулярного чемпионата, а Вуд пропустил много матчей из-за травм. В минувшем сезоне он провёл 41 матч, в которых среднем набирал 21 очко, 9,6 подбора и 1,7 передачи.

С предложением отправиться на Игры также связывались с Тобайасом Харрисом из «Филадельфии Сиксерс». Однако игрок буквально вчера отметил свой день рождения за границей, где отдыхает уже больше двух недель, и его физическая готовность остаётся под вопросом. По этой причине в команде решили отказаться от его кандидатуры.

Все вышеупомянутые игроки были в расширенном списке из 57 баскетболистов, которых в сборной США рассматривали для поездки в Токио. Но у руководства команды на карандаше есть и три неожиданных варианта – 21-летние Келдон Джонсон («Сан-Антонио Спёрс»), Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс») и 22-летний Саддик Бей («Детройт Пистонс»). Все они присоединились к сборной перед товарищескими матчами как раз на тот случай, если будет необходимо найти замену кому-то из заявленных игроков. Но до уровня Била им, конечно, ещё очень далеко. И к вызову молодёжи наверняка прибегнут только в том случае, если получат отказ от других претендентов.

При этом Бил может стать не единственной потерей американской сборной перед Играми. Вместе с ним на карантин в Лас-Вегасе, где проходят товарищеские матчи сборной США, отправился Джереми Грант. Он был включён в протоколы безопасности после отслеживания контактов, но, в отличие от Била, не получал положительный результат теста. На данный момент участие Гранта в олимпийском турнире остаётся под вопросом.

Единственным, кто реально может усилить сборную США в отсутствие одного из ключевых игроков, пожалуй, остаётся Рэндл. Но в случае его отказа и без того ослабленный состав американцев гарантированно потеряет в плане атакующей мощи. Весьма странно то, что в команде не рассматривают вариант с приглашением другого игрока задней линии. Например, Трея Янга, которого, судя по сообщениям в его «твиттере», в сборной по-прежнему игнорируют. Баскетбольный турнир на Играх стартует 25 июля, и времени на принятие решения у тренерского штаба остаётся всё меньше и меньше. И пока ситуация не выглядит обнадёживающе.

Впервые в истории олимпийских циклов с игроками НБА, то есть с 1992 года, американская команда сенсационно проиграла два матча подряд – «товарняки» с Нигерией и Австралией. При этом у команды попросту не было игры, не спасали даже Кевин Дюрант и Дэмьен Лиллард. На турнире в Лас-Вегасе у США будет шанс реабилитироваться в контрольном матче с Испанией, запланированном на 19 июля. Однако, учитывая потерю Била, ситуация, кажется, становится только хуже с каждым днём. Чего ожидать от нынешней сборной США на Играх – неизвестно. Но пока всё выглядит так, что американцы близки к своему первому в истории олимпийскому провалу.

Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016). Рано или поздно любая серия заканчивается. Американская команда рассыпается прямо на глазах. Отсутствие «химии» на площадке, неорганизованная и беспорядочная игра, неактуальность идей главного тренера Грега Поповича – известные проблемы США. К ним добавился коронавирус. Есть более чем реальная вероятность, что Игры в Токио ознаменуются для «звёздно-полосатых» историческим провалом и они впервые в истории останутся без медалей Олимпиады.