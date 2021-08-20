Вопиющий пример бесполезности. Суперзвезда получает $ 177 млн вообще ни за что

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс на данный момент является одним из самых обсуждаемых игроков НБА. После того как он вчистую провалил плей-офф минувшего сезона, в клубе всё-таки решили предпринять попытку обменять игрока. И даже несмотря на неудачное выступление в постсезоне, на Симмонса есть претенденты в лиге. Сам игрок отчётливо дал понять, что выступать за «Сиксерс» больше не хочет. Теперь дело за менеджментом «Филадельфии». Хотя сбросить контракт Бена не так просто, как кажется.

Причина, по которой Симмонс подвергся шквалу критики в ходе постсезона, а также главная его проблема, – полное отсутствие броска. В этом году он показал худший процент реализации штрафных в истории плей-офф НБА – 34,2% (25 из 73). Но сложности у австралийца, само собой, возникают не только со штрафными. В минувшем сезоне 79% реализованных им бросков с игры (и 70% от общего числа попыток) пришлись на дистанцию менее полутора метров от кольца. Всё, что дальше, – уже проблема. О трёхочковых речи и быть не может – их австралиец не умеет и даже не пытается исполнять, от греха подальше. Считанные разы залетали случайные дальние попытки, но всё это было очень редко и в ничего не значащих матчах регулярного чемпионата.

Ситуацию усугубляет то, как безобразно Симмонс проводит концовки матчей. В заключительной четверти он попросту перестаёт бросать. Посмотрим на минувшую «регулярку». За весь сезон – 222 попытки забросить в первой четверти против 83 в последней. То есть почти в три раза меньше. В плей-офф – всё то же самое. Кульминацией стал полуфинал Восточной конференции, где «Сиксерс» уступили «Атланте Хоукс» (3-4). В пяти из семи матчей серии Симмонс ни разу не бросил с игры в заключительной двенадцатиминутке. При этом в четырёх из этих встреч, включая седьмую решающую, он не набирал больше 8 очков. По уровню бесполезности в атаке австралиец превзошёл все мыслимые и немыслимые пределы.

При этом исправить ситуацию Симмонс обещал на протяжении последних нескольких сезонов, но всё безуспешно. Каждое лето он собирался работать и над броском, и над психологической составляющей. В этом году ради упорных индивидуальных тренировок он пропустил Олимпийские игры в Токио, где сборная Австралии завоевала третье место. «Сливался» Бен и с ОИ-2016 в Рио и чемпионата мира — 2019 в Китае. Сколько уже было таких обещаний помочь сборной с последующим отказом. Симмонсу больше нравится не вкалывать в тренировочном зале, а светиться на крупных мероприятиях. В этом году он посетил Уимблдон в компании своей новой девушки, 26-летней английской телеведущей Майи Ямы.

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При этом каждое межсезонье Симмонс говорит, что будет работать над броском. Начинается сезон, и мы видим всю ту же беспомощность и трусость Бена в нападении. Да, как плеймейкер и защитник он хорош, любит оформлять трипл-даблы, но только в неважных матчах регулярного чемпионата. В плей-офф даже сильные стороны Бена резко улетучиваются.

Симмонсу уже 24 года. И если к этому возрасту он так и не научился бросать… Очевидно, что статус «нового Леброна Джеймса» первый номер драфта НБА 2016 года уже не оправдает. Ситуация выглядит практически безвыходной. Дошло до крайностей – сообщалось, что в межсезонье он даже попробует поменять бросковую руку с левой на правую. Звучит абсурдно, но в «Филадельфии» какое-то время были готовы верить в баскетболиста до последнего. По крайней мере, так утверждал главный тренер команды Док Риверс. В «Сиксерс» даже разработали специальную программу, которая должна была помочь Симмонсу подтянуть игру в проблемном компоненте. Однако после его сокрушительного провала в плей-офф появилась информация о том, что клуб предпримет ещё одну попытку обменять игрока.

В 2019 году Симмонс получил пятилетний максимальный контракт на $ 177 млн, и своей теперешней игрой он эту сумму никак не оправдывает. Такие деньги платят игрокам, которые способны тащить в концовках. Симмонс не делает этого от слово совсем, его приходится убирать с площадки в решающим момент.

При этом не только зарплата, но и хайп вокруг Бена соответствуют уровню суперзвезды. Всё из-за бывших отношений с супермоделью Кендалл Дженнер. Кроме того, агентом Симмонса является Рич Пол, услугами которого пользуется Леброна Джеймс. Агентство Klutch Sports и сам Леброн сыграли огромную роль в раскрутке имени Симмонса. Вот только парень не оправдал шумиху, что в первую очередь вылазит боком клубу.

В ходе минувшего сезона «Филадельфия» уже пыталась его обменять – Бен мог оказаться в «Хьюстоне» как часть сделки по Джеймсу Хардену, но договорённости клубы так и не достигли. Этим летом интерес к австралийцу приписывали «Кливленду», «Индиане», «Торонто», «Сакраменто», «Голден Стэйт» и «Миннесоте», с которой в последние дни наиболее активно ведутся переговоры. Однако у президента «Филадельфии» Дэрила Мори очень высокие запросы, и для заключения сделки «Вулвз» придётся привлечь к ней ещё одну или даже две команды. Если сделка вообще состоится. Не исключено, что недовольный Симмонс со своей балластной зарплатой будет и дальше висеть в платёжке «Филадальфии».

Симмонс принял окончательное решение покинуть команду и уже порвал все контакты с «Сиксерс». Бен не отвечает на звонки и отказался приезжать в тренировочный лагерь. Он не выходит на связь ни с президентом клуба Дэрилом Мори, ни со звёздным одноклубником Джоэлом Эмбиидом, ни с тренером Доком Риверсом. Инсайдеры сообщают, что отношения игрока с наставником команды «испорчены настолько, что это едва ли можно исправить».

Учитывая все обстоятельства, обмен Симмонса – не только единственно верное, но и крайне необходимое для «Филадельфии» решение. Оставлять его в команде на таком контракте попросту нельзя. Пострадают и результаты клуба, и атмосфера в раздевалке, и отношения с болельщиками, демонстративно сжигавшими джерси с фамилией Симмонса после плей-офф. Другой вопрос в том, сможет ли клуб рассчитывать на достойную компенсацию. Желающие заполучить Симмонса есть, но за умеренную цену. Смогут ли они удовлетворить колоссальные требования «Сиксерс», неизвестно. Но вполне вероятно, что до начала сезона нам всё-таки доведётся увидеть ещё один громкий обмен.