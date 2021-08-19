Мечта всей жизни разрушена. Янису Тимме не суждено покорить США

Латвийский форвард Янис Тимма наконец-то попробовал свои силы в НБА. В Летней лиге он отыграл пять матчей за «Орландо Мэджик» и сразу же сумел привлечь к себе внимание болельщиков, хоть и не стал главной звездой команды. Однако по завершении летнего турнира сам игрок намекнул, что на этом его американское приключение заканчивается, и контракт от клуба из США он всё-таки не получит. Да и показанная Тиммой статистикой тоже не подразумевает место в заявке на сезон НБА.

Латвиец решил всё-таки попробовать покорить США после того, как весной прекратил выступление в «Химках» после конфликта с главным тренером Андреем Мальцевым. До истечения его контракта с подмосковным клубом оставалось несколько месяцев, но Тимма стал свободным агентом раньше положенного срока и начал активно тренироваться в Майами с местным тренером. О том, что он попробует проявить себя в Летней лиге, стало известно в начале июля. Тимма всё-таки сделал выбор в пользу «Орландо».

В 2018 году клуб предлагал Янису контракт, но тот отказался, так как не был доволен потенциальным статусом 12-15-го игрока ротации. Сейчас же ситуация вынуждала. В России (а именно в Москве) Тимма продолжить карьеру не может. Лучший вариант – США. Эта страна фактически является вторым местом жительства для Яниса и его жены, популярной певицы Анны Седоковой.

Несмотря на то что сейчас Тимма на многое не претендует и с радостью стал бы малозначимым ролевиком в НБА, впечатляющим его выступление в Летней лиге не назовёшь. Янис набирал в среднем 7,0 очка, 3,4 подбора, 1,0 передачи, 0,6 перехвата и 0,6 блок-шота при точности трёхочковых 38,5%.

В первой игре с «Голден Стэйт Уорриорз» (91:89 ОТ) латвийский баскетболист набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 3/5 трёхочковых), 6 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 2 блок-шота за 16 минут на площадке. Во втором матче с «Кливленд Кавальерс» (84:94) Тимма записал себе в актив 8 очков (1/1 двухочковых, 2/8 трёхочковых), 4 подбора при 1 потере за 14 минут. В матче с «Бостон Селтикс» (71:108) Тимма за 6 минут на площадке не набирал очков (0/1 трёхочковых). В игре с «Хьюстон Рокетс» (89:76) за 17 минут на площадке Янис набрал 6 очков (2/8 трёхочковых), 3 подбора, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот при 1 потере и 1 фоле. В заключительном матче Летней лиги НБА с «Детройт Пистонс» (78:79) за 17 минут на площадке Тимма записал на свой счёт 10 очков (3/4 трёхочковых, 1/2 штрафных), 3 подбора, 1 передачу, 1 перехват при 1 потере и 1 фоле.

Свой козырь – поставленный дальний бросок – Тимма так или иначе продемонстрировал, хотя, как показывает вышеприведённая статистика, фактически отказался от проходов под кольцо и атак со средней дистанции. В среднем он забрасывал 2 из 5,2 трёхочковых, то есть 38,5%, что весьма солидно для баскетбола (особенно американского, где дуга немного дальше от кольца, чем в Европе). Хотя случались и неприятные инциденты – например, в третьей четверти с «Кливлендом» Янис не реализовал ни одной из шести попыток из-за дуги. Также стоит отметить, что Тимма был не так уж плох в защите. Статистика перехватов и блок-шотов это подтверждает.

В матчах с «Голден Стэйт» и «Детройтом» Тимма стал третьим по количеству набранных очков в «Орландо». Но, несмотря на это, по средней результативности на турнире он стал лишь девятым в команде (7 очков). Его обошли множество молодых ребят, в том числе 19-летний восьмой номер драфта-2021 Франц Вагнер (8,0) и 22-летний литовец Игнас Браздейкис (8,8). Да и особого рвения опередить партнёров по личной статистике за Тиммой замечено не было. Это, конечно, хорошо, но только не в той ситуации, когда игрок вынужден биться не за победы на протяжении целого сезона, а за контракт на семидневном летнем турнире. Тем более много игрового времени Янис не получал, в среднем проводя на площадке по 15 минут. Хотя здесь вряд ли вина игрока. В Летней лиге даже топ-проспектам драфта много минут не дают и используют широкую ротацию, чтобы просмотреть как можно больше игроков.

Вот что по поводу выступления Тиммы в Летней лиге НБА написали в Orlando Magic Daily:

«Тимма, безусловно, выступал с самообладанием и уверенностью в том, что у него есть будущее где-то в другом месте. Кажется, он играл не ради контракта в НБА. Это не повод для критики. Он играл хорошо и делал свою работу. Просто он не играл с той же настойчивостью, что и другие», — отмечает издание.

Возможно, в этих словах есть доля истины. Нельзя сказать, что у Тиммы нулевые шансы получить гарантированный контракт в НБА. Однако всё-таки изначально было ясно, что вероятность попадания Яниса в лучшую лигу миру низкая. Не исключено, что он просто попытал удачу без особых иллюзий, при этом ведя переговоры с клубами Евролиги. Тимма стал девятым в «Орландо» по набранным очкам за Летнюю лигу, седьмым по подборам, 11-м по передачам. Янису 29 лет, при том что в Летней лиге большинство исполнителей – сырая молодёжь.

Хотя шумиху в США Янис создал. Тимма запомнился болельщикам необычным цветом волос. В Сети многие обсуждали яркий образ татуированного суперблондина, а также его отношения с Седоковой. На площадке ситуация была не столь радужной. Но отчаиваться вряд ли стоит. В НБА всего 450 мест, на всех не хватит. Тимма может проявить себя во втором лучшем турнире мира – Евролиге.

Янис на своей странице в «Инстаграме» уже обратился к семье, друзьям и фанатам «Орландо» в своеобразном прощальном посте.

«Даже не знаю, как начать. Последние несколько месяцев были сущим сумасшествием и сложились очень непросто для меня. Но, как я и говорил раньше и как имеет обыкновение говорить моя жена, не нужно никогда сдаваться. Анна Седокова, ты самая лучшая жена на свете, о которой только можно мечтать.

Хотел бы сказать большое спасибо всей семье и друзьям. Без вашей поддержки у меня ничего бы не получилось. Отдельная благодарность тренерскому штабу. И, конечно, спасибо «Орландо Мэджик» и всем фанатам клуба. Вы меня так здорово поддерживали эти две недели — никогда не забуду это потрясающее время», — написал Янис.

Тимма не побоялся и рискнул, несмотря на возраст и откровенно не самые большие шансы на успех. И, какими бы ни были итоги его выступления, получил полезный опыт. Теперь латвийцу предстоит в срочном порядке искать новую команду. Вряд ли Тимма будет надолго оставаться в непривычном для себя статусе свободного агента, хотя о возможных вариантах продолжения его карьеры в Европе пока ничего неизвестно. Но, пускай с США и не сложилось, двери во многие сильные клубы Старого Света для Яниса по-прежнему открыты.