Бесславное падение мощной франшизы НБА. Полнейшая безнадёга в «Хьюстоне»

«Хьюстон Рокетс» проиграли «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА.- 107:119 (22:35, 36:38, 34:20, 15:26).

В составе «Рокетс» лучшими стали Виктор Оладипо (34 очка), Джейшон Тэйт (25 очков, 6 передач), Кевин Портер (22 очка, 8 передач). У «Атланты» наибольший вклад в успех внесли Данило Галлинари (29 очка), Джон Коллинз (20 очков, 10 подборов, 4 блок-шота), Кевин Хертер (16 очков) и Трэй, Янг (13 очков, 14 передач).

Распад топ-клуба НБА. «Хьюстон» зашёл в беспросветный тупик Именитую франшизу сгубили жадность владельца, а также чрезмерное потакание прихотям Уэстбрука и Хардена. Нужно начинать всё с чистого листа.

«Атланта» одержала шестую победу подряд в шести матчах под руководством исполняющего обязанности главного тренера Нэйта Макмиллана. Его предшественник Ллойд Пирс почти за три года работы в «Хоукс» ни разу не удосужился выиграть более трёх раз кряду. «Атланта» вернулась в гонку плей-офф. У Макмиллана отличные шансы примирить молодых звёзд Янга и Коллинза, реализовать потенциал достаточно талантливого ростера и избавиться от приставки и. о. на следующий сезон.



«Хьюстон» потерпел 17-е поражение подряд. Это повторение антирекорда в истории клуба, который может быть обновлён уже в ближайшем матче против «Голден Стэйт Уорриорз». Того самого «Голден Стэйт», которому «Рокетс» единственные в Западной конференции (и во всей НБА в целом) навязывали достойное сопротивление, когда там выступали Кевин Дюрант, Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин. В финале Западной конференции только травма Криса Пола помешала «Хьюстону» выиграть седьмой матч серии и отправить на покой династию «Уорриорз».



Сейчас же «Рокетс» стали чуть ли не самой безнадёжной франшизой в НБА. Подопечные Стивена Сайласа не побеждали с 4 февраля. Команда занимает 14-е место в Западной конференции с результатом 11-27, уступая только «Миннесоте» (9-30). Такими темпами скоро состоится рокировка главных аутсайдеров на Западе. Те же «Тимбервулвз» начали подавать кое-какие признаки жизни после назначения Криса Финча на пост главного тренера.

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Самая длинная серия поражений в истории НБА – 28 проигранных матчей. Принадлежит это «достижение» «Филадельфии Сиксерс», которая в середине 2010-х была в самом разгаре знаменитого «Процесса» под предводительством генерального менеджера Сэма Хинки. «Сиксерс» откровенно «сливали», но их перспективы уже тогда выглядели светлыми. В организации многие «верили в Процесс», что помогло построить нынешнюю доминирующую команду во главе с Джоэлом Эмбиидом и Беном Симмонсом.



Про «Рокетс» ничего подобного сказать нельзя. Мощная франшиза НБА пережила бесславное падение за последние полгода. Перспектив подъема не видно от слова совсем. Всё началось с межсезонного ухода главного тренера Майка Д’Антони и генерального менеджера Дэрила Мори, которые сейчас успешно трудятся в контендерах. Д’Антони ассистирует главному тренеру «Бруклин Нетс» Стиву Нэшу, а Мори занял пост президента «Филадельфии» и старается вывести франшизу на новый уровень — как минимум добиться выхода в финал НБА.

После Д’Антони и Мори ушли звёздные исполнители Джеймса Харден и Расселл Уэстбрук. Причём «Рокетс» обменяли их невыгодно для себя. За Уэстбрука из «Вашингтона» взяли Джона Уолла, который получит $ 133 млн за три года. Уолл набирает 21,0 очка в этом сезоне, что не так уж круто для «сливного» клуба.

Худший контракт НБА сброшен. «Вашингтон» празднует, «Хьюстон» терпит крах Громкий обмен Расселла Уэстбрука на Джона Уолла выгоден только столичному клубу. Техасцы усугубили и без того плачевную ситуацию.

Джон только успел вернуться в строй, пропустив два года из-за травм ахилла и пятки. Сейчас он не может выходить на паркет. Джон пропустил последние 4 матча из-за проблем с коленом. Скорее всего, баскетболисту потребуется операция в самое ближайшее время. «Хьюстон» около трети платёжной ведомости тратит на игрока, которого без всякого преувеличения можно назвать балластом. Контракт Уэстбрука тоже был и остаётся очень плохим, но не до такой степени.



Виктор Оладипо — главный исполнитель, пополнивший «Рокетс» в сделке по Джеймсу Хардену. Он сразу дал понять, что в новом клубе задерживаться не собирается и летом уйдёт в статусе свободного агента. Можно обменять его перед дедлайном, но на ценную компенсаицю рассчитывать на стоит. Данте Экзам — хронический травматик, который в последние сезона практически всё время лечится. За «Хьюстон» он так и не сыграл. Мало пользы и от Родиона Куруца, ещё одного участника сделки по Хардену.



В лазарет угодил Эрик Гордон, один из немногих оставшихся ведущих игроков конкурентоспособной команды «Рокетс» последних лет. Также пока не может выходить на паркет Кристиан Вуд, очень достойно смотревшийся в начале сезона. Пи Джей Такер не заигрывается и ждёт обмена в состав контендера. От услуг ещё одного подверженного травмам исполнителя Демаркуса Казинса было принято отказаться, несмотря на его дружеские отношения с Уоллом. В целом внутри организации сложилась непрофессиональная и токсичная атмосфера. В таких обстоятельствах одним из ведущих игроков «Хьюстона» стал скандальный Кевин Портер. Прошлый клуб «Кливленд Кавальерс» избавился от него после неприятного инцидента в раздевалке. Также стоит отметить, что в ноябре 2020 года Портер был арестован по обвинению в неправильном обращении с огнестрельным оружием внутри автомобиля. Очень неоднозначная личность.

«Кливленд» избавится от игрока после громкого скандала в раздевалке

Сейчас в техасском клубе царит полнейшая безнадёга. Ещё год назад владелец «Хьюстона» Тилманн Фертитта грезил о чемпинстве, но теперь его клуб стал «сливным» аутсайдером. Жадность сгубила Фертитту. Он отказывался платить налог на роскошь, чтобы хотя бы немного усилить состав ролевых игроков и снять часть нагрузки с Хардена. В итоге Джеймсу это надоело и он решил уйти.



У«Рокетс» есть много драфт-пиков первого раунда на ближайшие годы. Однако далеко не факт, что все они будут успешно использованы. Перестройкой в «Хьюстоне» занимаются новички-дебютанты НБА: генеральный менеджер Рафаэль Стоун и главный тренер Стивен Сайлас. Пока у них есть проблемы с созданием хотя бы рабочей атмосферы внутри организации. Что уж говорить о создании конкурентоспособного клуба в обозримом будущем.



Дни «Хьюстона»-контендера закончились. Пора начинать воспринимать «Рокетс» как одну из худших организаций НБА, которая будет «сливать» (вполне вероятно, без особо проку) в ближайшие годы.