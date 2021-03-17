Бесславное падение мощной франшизы НБА. Полнейшая безнадёга в «Хьюстоне»

«Хьюстон Рокетс» проиграли «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА.- 107:119 (22:35, 36:38, 34:20, 15:26).
В составе «Рокетс» лучшими стали Виктор Оладипо (34 очка), Джейшон Тэйт (25 очков, 6 передач), Кевин Портер (22 очка, 8 передач). У «Атланты» наибольший вклад в успех внесли Данило Галлинари (29 очка), Джон Коллинз (20 очков, 10 подборов, 4 блок-шота), Кевин Хертер (16 очков) и Трэй, Янг (13 очков, 14 передач).
«Атланта» одержала шестую победу подряд в шести матчах под руководством исполняющего обязанности главного тренера Нэйта Макмиллана. Его предшественник Ллойд Пирс почти за три года работы в «Хоукс» ни разу не удосужился выиграть более трёх раз кряду. «Атланта» вернулась в гонку плей-офф. У Макмиллана отличные шансы примирить молодых звёзд Янга и Коллинза, реализовать потенциал достаточно талантливого ростера и избавиться от приставки и. о. на следующий сезон.
«Хьюстон» потерпел 17-е поражение подряд. Это повторение антирекорда в истории клуба, который может быть обновлён уже в ближайшем матче против «Голден Стэйт Уорриорз». Того самого «Голден Стэйт», которому «Рокетс» единственные в Западной конференции (и во всей НБА в целом) навязывали достойное сопротивление, когда там выступали Кевин Дюрант, Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин. В финале Западной конференции только травма Криса Пола помешала «Хьюстону» выиграть седьмой матч серии и отправить на покой династию «Уорриорз».
Сейчас же «Рокетс» стали чуть ли не самой безнадёжной франшизой в НБА. Подопечные Стивена Сайласа не побеждали с 4 февраля. Команда занимает 14-е место в Западной конференции с результатом 11-27, уступая только «Миннесоте» (9-30). Такими темпами скоро состоится рокировка главных аутсайдеров на Западе. Те же «Тимбервулвз» начали подавать кое-какие признаки жизни после назначения Криса Финча на пост главного тренера.
Самая длинная серия поражений в истории НБА – 28 проигранных матчей. Принадлежит это «достижение» «Филадельфии Сиксерс», которая в середине 2010-х была в самом разгаре знаменитого «Процесса» под предводительством генерального менеджера Сэма Хинки. «Сиксерс» откровенно «сливали», но их перспективы уже тогда выглядели светлыми. В организации многие «верили в Процесс», что помогло построить нынешнюю доминирующую команду во главе с Джоэлом Эмбиидом и Беном Симмонсом.
Про «Рокетс» ничего подобного сказать нельзя. Мощная франшиза НБА пережила бесславное падение за последние полгода. Перспектив подъема не видно от слова совсем. Всё началось с межсезонного ухода главного тренера Майка Д’Антони и генерального менеджера Дэрила Мори, которые сейчас успешно трудятся в контендерах. Д’Антони ассистирует главному тренеру «Бруклин Нетс» Стиву Нэшу, а Мори занял пост президента «Филадельфии» и старается вывести франшизу на новый уровень — как минимум добиться выхода в финал НБА.
После Д’Антони и Мори ушли звёздные исполнители Джеймса Харден и Расселл Уэстбрук. Причём «Рокетс» обменяли их невыгодно для себя. За Уэстбрука из «Вашингтона» взяли Джона Уолла, который получит $ 133 млн за три года. Уолл набирает 21,0 очка в этом сезоне, что не так уж круто для «сливного» клуба.
Джон только успел вернуться в строй, пропустив два года из-за травм ахилла и пятки. Сейчас он не может выходить на паркет. Джон пропустил последние 4 матча из-за проблем с коленом. Скорее всего, баскетболисту потребуется операция в самое ближайшее время. «Хьюстон» около трети платёжной ведомости тратит на игрока, которого без всякого преувеличения можно назвать балластом. Контракт Уэстбрука тоже был и остаётся очень плохим, но не до такой степени.
Виктор Оладипо — главный исполнитель, пополнивший «Рокетс» в сделке по Джеймсу Хардену. Он сразу дал понять, что в новом клубе задерживаться не собирается и летом уйдёт в статусе свободного агента. Можно обменять его перед дедлайном, но на ценную компенсаицю рассчитывать на стоит. Данте Экзам — хронический травматик, который в последние сезона практически всё время лечится. За «Хьюстон» он так и не сыграл. Мало пользы и от Родиона Куруца, ещё одного участника сделки по Хардену.
В лазарет угодил Эрик Гордон, один из немногих оставшихся ведущих игроков конкурентоспособной команды «Рокетс» последних лет. Также пока не может выходить на паркет Кристиан Вуд, очень достойно смотревшийся в начале сезона. Пи Джей Такер не заигрывается и ждёт обмена в состав контендера. От услуг ещё одного подверженного травмам исполнителя Демаркуса Казинса было принято отказаться, несмотря на его дружеские отношения с Уоллом. В целом внутри организации сложилась непрофессиональная и токсичная атмосфера. В таких обстоятельствах одним из ведущих игроков «Хьюстона» стал скандальный Кевин Портер. Прошлый клуб «Кливленд Кавальерс» избавился от него после неприятного инцидента в раздевалке. Также стоит отметить, что в ноябре 2020 года Портер был арестован по обвинению в неправильном обращении с огнестрельным оружием внутри автомобиля. Очень неоднозначная личность.
Сейчас в техасском клубе царит полнейшая безнадёга. Ещё год назад владелец «Хьюстона» Тилманн Фертитта грезил о чемпинстве, но теперь его клуб стал «сливным» аутсайдером. Жадность сгубила Фертитту. Он отказывался платить налог на роскошь, чтобы хотя бы немного усилить состав ролевых игроков и снять часть нагрузки с Хардена. В итоге Джеймсу это надоело и он решил уйти.
У«Рокетс» есть много драфт-пиков первого раунда на ближайшие годы. Однако далеко не факт, что все они будут успешно использованы. Перестройкой в «Хьюстоне» занимаются новички-дебютанты НБА: генеральный менеджер Рафаэль Стоун и главный тренер Стивен Сайлас. Пока у них есть проблемы с созданием хотя бы рабочей атмосферы внутри организации. Что уж говорить о создании конкурентоспособного клуба в обозримом будущем.
Дни «Хьюстона»-контендера закончились. Пора начинать воспринимать «Рокетс» как одну из худших организаций НБА, которая будет «сливать» (вполне вероятно, без особо проку) в ближайшие годы.
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