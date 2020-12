Худший контракт НБА сброшен. «Вашингтон» празднует, «Хьюстон» терпит крах

«Хьюстон Рокетс» обменял защитника Рассела Уэстбрука в «Вашингтон Уизардс» на разыгрывающего Джона Уолла и пик первого раунда драфта НБА 2023 года.

Ещё несколько дней назад казалось, что Уэстбрук надолго застрял в «Рокетс» и начнёт сезон в техасском клубе. «Хьюстон» занял принципиальную позицию, не желая менять разыгрывающего за плохую компенсацию. В конечном счёте «Рокетс» приняли очень странное решение, обменяв Рассела на худший контракт НБА.

Три года Уолла с зарплатой $ 133,5 млн — эта сделка считается бесспорно худшей в лиге по версии The Score, Bleacher Report, ESPN, Yahoo Sports, New York Post, NBC Sports и многих других порталов. 3-летний контракт Уэстбрука на $ 132,5 млн — тоже плохой контракт, но далеко не худший в лиге. The Score ставит его на второе место после Уолла, а остальные упомянутые коллеги на места в диапазоне 3-10.

Заработал $ 79,5 млн, не сыграв ни одного матча в НБА. Уолл ещё и недоволен! Джон выставляет «Вашингтону» неадекватные требования, не имея на то оснований. Два года лечения привели к потере связи с реальностью.

С аналитиками спортивных СМИ сложно поспорить. Уолл не сыграл ни одного матча за два года из-за травмы пятки и ахилла, получив за этот период $ 79,5 млн. Аналогов подобной растраты средств впустую в НБА больше нет. Тот же Уэстбрук тоже получает завышенную зарплату, но он хотя бы выходит на паркет, набирает сильную статистику и завоёвывает право на участие в Матче звёзд. Конечно, стиль игры Расса эгоистичный и не особо заточен на интересы команды, но спорить с его суперзвёздным статусом нет причин. 4 года назад Уэстбрук признавался MVP НБА и покорил «вечный» рекорд Оскара Робертсона со средним трипл-даблом за сезон.

Проблема Уэстбрука в том, что с ним в составе крайне сложно бороться за титул чемпиона НБА. Но выход в плей-офф — фактически дело решённое, если в заявке числится Расс. Разыгрывающий выводил «Оклахома-Сити Тандер» в постсезон конкурентной Западной конференции даже в сезоне-2016/2017, когда его ради перехода в «Голден Стэйт Уорриорз» бросил Кевин Дюрант и в напарниках не осталось ни одного звёздного исполнителя. Не приходится сомневаться в том, что Уэстбрук в связке с Брэдли Билом вернёт «Вашингтон» в плей-офф в следующем сезоне. В слабой Восточной конференции у них не будет достаточно сильной конкуренции на этом пути. Возможно, даже удастся выстрелить в постсезоне. Всё-таки контендеры Востока не настолько хороши, как их коллеги с Запада.

Примечательно, что Уэстбрук предпочитал обмен именно в «Вашингтон». Расс хотел объединиться с Брэдли Билом (это желание взаимно) и снова поработать под руководством главного тренера Скотта Брукса, с которым ранее уже сотрудничал в «Тандер».

«Достижения и награды Уэстбрука говорят сами за себя, но что действительно выделяет его на фоне других, так это огонь и желание побеждать. Он уникальный игрок. Жду воссоединения с Расселлом», – заявил Брукс после обмена.

Короткий итог сделки для «Вашингтона» — худший контракт НБА сброшен, хотя многие аналитики прогнозировали, что сделать это невозможно. Вместо Уолла в платёжку добавлена пусть и раздутая, но куда более вразумительная зарплата Уэстбрука. Команда должна выходить в плей-офф и теоретически вполне способна сподобиться на апсет «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Майами Хит» и других топ-клубов Востока.

Что же получает «Хьюстон»? Худший контракт НБА в лице Уолла и драфт-пик, который не несёт никакой ценности, поскольку защищён в лотерейном диапазоне. При этом логику «Рокетс» трудно уловить. Не так давно клуб дал понять, что не собирается обменивать Уэстбрука за любую попавшуюся компенсацию. В том числе отказал «Вашингтону», пытавшемуся сбросить контракт Уолла. «Нью-Йорк Никс» и «Шарлотт Хорнетс» предлагали им более вразумительные активы. Например, «Хорнетс» не против были отдать плохие контракты Николя Батюма, Коди Зеллера и Терри Розира. Разница с Уоллом? Они более дешёвые, а в случае с Батюмом и Зеллером даже истекающие и подлежащие списанию с платёжки через год.

В послужном списке Уолла есть пять вызовов на Матч звёзд НБА. Но было всё это до травмы ахилла и двух лет простоя без игровой практики. Есть большие сомнения, что Джон снова начнёт играть на уровне All-Star. Можно посмотреть на пример его нынешнего одноклубника Демаркуса Казинса, который после травмы ахилла крайне невнятно сыграл небольшой отрезок за «Голден Стэйт», после чего с трудом получил «минималку» в «Лейкерс», вылетел из строя на год с травмой крестообразных связок и перед стартом сезона-2020/2021 получил ещё худшее соглашение в «Рокетс». Контракт Казинса в «Хьюстоне» — минимальный негарантированный, клуб может отчислить игрока сразу после тренировочного лагеря и в любой момент до 27 февраля (только тогда минимальная зарплата становится гарантированной).

Скорее всего, «Хьюстон» оставит Демаркуса в составе на сезон. Казинс уже успел порадоваться обмену Уолла, опубликовав радостный эмоджи в «Твиттере», Казинс и Уолл ранее вместе играли за университет Кентукки в NCAA. Игроков связывают дружеские отношения. Вряд ли «Рокетс» станут отчислять близкого товарища Уолла, который призван стать второй звездой команды после Джеймса Хардена.

И здесь заключается самый главный подводный камень сделки. Годится ли Уолл в качестве напарника Хардена? Даже если вынести за скобки вероятный регресс Уолла после травмы. Харден не смог поладить и построить долгосрочное сотрудничество с Крисом Полом и своим близким другом Расселлом Уэстбруком. С чего вдруг у него сложится гармония с Уоллом? Уолл — один из самых «токсичных» игроков НБА. Даже после двух пропущенных лет он выражал недовольством тем фактом, что «Уизардс» хотели сделать Била первой опцией команды. Такая же проблема может возникнуть и в «Рокетс».

Конфликт Уолла и Хардена в какой-то момент сезона скорее случится, чем нет. Казинс — ещё один «токсичный» баскетболист. Куда сложнее ужиться с Казинсом и Уоллом одновременно, чем с Полом и Уэстбруком по отдельности. Можно вспомнить ещё и Дуайта Ховарда, с которым Хардену также не удалось поладить, хотя было это уже достаточно давно. На этот раз Бороде будет противостоять «банда из Кентукки» в лице двух характерных личностей. Всё это будет происходить под надзором дебютантов главного тренера Стивена Сайласа и генерального менеджера Рафаэля Стоуна, а не опытных Майка Д’Антони и Дэрила Мори, уволенных в межсезонье. Владелец «Рокетс» Тилман Фертитта точно знает, что делает?

Харден уже может не рассчитывать на желаемый обмен в «Бруклин Нетс» к Кевину Дюранту и Кайри Ирвингу. «Рокетс» не собираются отпускать Джеймса, если только в качестве компенсации не получат Дюранта и Ирвинга (чего не случится — «Бруклин» их не отдаст). Борода застрял в Техасе как минимум до 2022 года, когда сможет отклонить опцию игрока и выйти на рынок свободных агентов, решая свою судьбу самостоятельно. К тому моменту титул чемпиона НБА ему не светит в связке с Уоллом и Казинсом. Есть большие сомнения даже по выходу в плей-офф в следующем сезоне. «Вашингтон» может праздновать обмен Уолла, а вот «Хьюстон» этой сделкой терпит крах и ещё сильнее усугубляет и без того незавидное положение.