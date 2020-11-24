Джон выставляет «Вашингтону» неадекватные требования, не имея на то оснований. Два года лечения привели к потере связи с реальностью.

Заработал $ 79,5 млн, не сыграв ни одного матча в НБА. Уолл ещё и недоволен!

Пока «Лос-Анджелес Лейкерс» укрепляют свою чемпионскую команду, заставляя конкурентов вытирать слюни и кусать локти, в нескольких клубах НБА идут большие мыслительные процессы. В лиге есть сразу несколько игроков со статусом звезды, соответствующим гигантским контрактом, точно таким же эго и ненужностью их нынешней франшизе.

Так уж получилось, что многие из них защитники. И двое из них даже играют (или играли?) в одной команде. Речь о Джеймсе Хардене и Расселе Уэстбруке. «Хьюстон Рокетс» пока владеет правами на обоих игроков, но, судя по новостям, готов избавиться от каждого из обладателей контрактов на $ 41 млн. Ситуация в команде понятная для окружающих: сменился тренер, генеральный менеджер и команда тоже будет меняться.

19-летний толстяк заработал сотни миллионов долларов. Зайону даже не пришлось напрягаться Молодому парню пророчат миллиардное состояние в скором будущем. Деньги буквально липнут к тинейджеру.

Куда более странная ситуация развернулась в «Вашингтон Уизардс», который ещё несколько лет назад считался чуть ли не образцом отношений двух суперзвёздных игроков. Джон Уолл и Брэдли Бил, несмотря на схожесть стилей и игровых позиций, стали лицами клуба. Именно вокруг них и строился «Вашингтон». Подтверждает это щедрые контракты, выписанные защитникам.

Несмотря на то, что Бил замыкает третий десяток в списке самых высокооплачиваемых игроков НБА, его $ 28 млн за следующий сезон смотрятся весьма солидно. Главное, что Брэдли вполне оправдывает свою зарплату, будучи вторым лучшим скорером прошлого сезона НБА с 30,5 очка в среднем за игру.

Куда сложнее обстоят дела с некогда первой скрипкой «волшебников». Джону Уоллу выписали супермаксимальный контракт, что когда-то казалось более-менее уместным. Другое дело, что вот уже два года господин Уолл на паркет не выходил из-за различных травм. При этом гарантированный контракт обеспечил ему $ 79,5 млн, но проблемы в отношениях с клубом начались совсем не из-за этого.

«Мы сделали это!» Игроки НБА рады победе Байдена. Их зарплаты урежут на сотни миллионов Леброн Джеймс и другие звёзды лиги не учли, что Джо закрутит им гайки похлеще Трампа. Как минимум в финансовом плане.

Если верить североамериканским инсайдерам, которые знают всё обо всех игроках лиги, то Уоллу очень не понравилась риторика менеджмента клуба в желании строить команду вокруг Била. О дружбе между игроками, судя по всему, можно забыть. Более того, Джон категорично потребовал обмена, давая понять, что больше не хочет быть частью столичной организации.

Фото: Jared Wickerham/Getty Images

Только вот баскетболист не учёл одну деталь. Обменять его куда-либо будет очень сложной задачей. Возможно, даже нереальной. Во-первых, Уолл не играл два года. Это очень много для профессионального спорта, особенно для такого динамичного вида, как баскетбол. Тем более защитник возвращается в игру после разрыва ахиллова сухожилия. А до этого была ещё операция на пятке. После таких травм баскетболисты обычно не могут показать и половины от того, что делали раньше. Уолл перенёс два года тяжёлого лечения и вообще выбился из игрового тонуса.

К Леброну едет топ-снайпер, «Майами» сорит деньгами. Мощный старт трансферного рынка НБА Ходы «Лейкерс» поистине впечатляют, и это только начало. В первый день заключено множество громких сделок.

Во-вторых, на всё, что написано выше, нужно наложить ещё один из самых больших контрактов в НБА. Уолл получает ровно столько же, сколько и Джеймс Харден — $ 41,255 млн. Для того чтобы обменять Уолла, придётся либо найти кого-то со схожими цифрами, либо отдать половину (а то и больше) игроков.

Кстати, о схожих контрактах. Поговаривали, что «Хьюстон» и «Вашингтон» обсуждали обмен Уолла на Расселла Уэстбрука, но пока далеко в этом процессе не зашли. Генеральный менеджер «Уизардс» Томми Шеппард пытается сгладить ситуацию и утверждает, что с Уоллом никаких проблем нет, но инсайдеры параллельно сообщают, что вероятность перехода Уолла в «Рокетс» составляет 50 на 50.

Распад топ-клуба НБА. «Хьюстон» зашёл в беспросветный тупик Именитую франшизу сгубили жадность владельца, а также чрезмерное потакание прихотям Уэстбрука и Хардена. Нужно начинать всё с чистого листа.

Куда ещё можно пойти несчастному миллионеру, если переговоры с «Хьюстоном» успехом не увенчаются?

Вариантов действительно не очень много. Первый с «Хьюстоном» всё ещё выглядит перспективнее остальных.

Вариант два. «Нью-Йорк Никс». Ну а что? В клубе запросто могут платить такие деньги, лишь бы фамилия была известная. В одной из самых дорогих спортивных франшиз мира давно возникло желание заполучить настоящую звезду и это их реальный шанс.

Вариант три. «Детройт Пистонс». Иначе зачем они собирали столько «больших» игроков? Кого-то из них точно можно отдать за разыгрывающего. Тем более на драфте под седьмым номером «Пистонс» взяли молодого защитника Киллиана Хэйса. Для 19-летнего парня было бы неплохо в первые сезоны поиграть рядом со столь опытным напарником. У «Детройта» тоже есть плохой дорогой контракт Блэйка Гриффина, который франшиза не против сбросить.

Обменять Уолла с такими проблемами со здоровьем и такой зарплатой очень сложно. Даже учитывая статус 5-кратного участника Матча звёзд НБА. Скорее всего, Джон останется в клубе, но будет ли играть и как его заявления отразятся на климате в раздевалке — большой вопрос.

Фото: Rob Carr/Getty Images

Майкл Джордан ликует, «Голден Стэйт» плачет. Итоги драфта НБА «Филадельфия» умело сбросила балласт. Очень насыщенный день в лучшей лиге мира.

Сложилась трагическая ситуация. Джон получил $ 79,5 млн за два года, не сыграв ни в одном матче. При этом он потерял связь с реальностью и выставляет «Вашингтону» совершенно неадекватные требования, не имея на то ни малейшего основания. Команда строится вокруг Била? Логично, учитывая игру Брэдли в прошлом сезоне и два пропущенных года Уолла. Пусть Джон сначала докажет свои претензии на роль первой опции после возвращения на площадку. Тогда и $ 132,9 млн, положенные ему за три следующих года, будут выглядеть не так уж плохо, а самого игрока начнут воспринимать как актив, подлежащий обмену.