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Финал Лиги наций по баскетболу 3х3 во Дворце парламента в Бухаресте — потрясающие фото

«Это потрясающе!» Финал Лиги наций провели в одном из самых роскошных дворцов мира
Арина Ершова
В одном из лучших дворцов мира сыграли в баскетбол
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Баскетбол 3х3 покоряет новые высоты. После игры на фоне Эйфелевой башни в Париже мы увидели ещё более шикарную картинку из Бухареста.

Минувшим летом баскетбол 3х3 был впервые включён в программу Олимпийских игр. После успеха российских спортсменов (серебро мужской и женской сборных) у дисциплины прибавилось болельщиков в нашей стране. Динамичный, скоростной вид спорта многим пришёлся по душе. Но 3х3, помимо прочего, всегда привлекал внимание ещё и особой атмосферой, которая складывается на матчах.

Недавно сборные по баскетболу 3х3 выступали на чемпионате Европы в Париже. Площадку установили рядом с Эйфелевой башней. Было очень красиво, но пределов совершенству нет. В Румынии сумели превзойти французов.

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На днях в Бухаресте прошёл финальный этап Лиги наций U23. И прошёл не где-то там, а в румынском Дворце парламента. Площадку развернули прямо в одном из залов исторического здания площадью 365 тыс. квадратных метров. Дворец парламента – третье самое большое административное здание мира после Пентагона (США) и Саппая-Сапасатхана (Таиланд). Свободного пространства предостаточно.

Фото: fiba.basketball

Фото: fiba.basketball

Фото: fiba.basketball

«Народный дом» начали строить в 1984 году по заказу президента Румынии Николае Чаушеску. Над проектом трудилась команда из 700 архитекторов и 20 тысяч рабочих. Спустя почти 25 лет после окончания строительства 70% роскошно убранного административного комплекса пустует. Но в Доме республики располагаются Сенат и Палата депутатов Румынии, а также несколько музеев и конференц-центр.

Интерьер здания, пускай и построенного относительно недавно, действительно впечатляет. А площадка для баскетбола 3х3 в таком антураже смотрится совсем необычно. И именно так, под сводами колонн с лепнинами и светом хрустальных люстр, определялся победитель молодёжной Лиги наций.

В финале мужского турнира сборная России в составе Михаила Ермилова, Андрея Киселёва, Никиты Падуна и Глеба Суворова провела четыре матча. В первый день наши спортсмены встретились со сборными Румынии и Литвы (U21) на групповом этапе. Обе игры завершились победой российской команды. И если литовцев наши игроки буквально стёрли с площадки (21:4), то с хозяевами турнира пришлось побороться. Румынская команда владела преимуществом на протяжении большей части матча, и его развязка произошла за минуту до финальной сирены. На табло был равный счёт – 16:16 и 9-9 по фолам. И именно благодаря командным нарушениям соперника нашим баскетболистам удалось вырвать победу. 1 очко набрали с игры, а ещё 3 – со штрафной линии. Как итог – победа 20:18.

Фото: fiba.basketball

Фото: fiba.basketball

Фото: fiba.basketball

Фото: fiba.basketball

В заключительном матче группового этапа наши баскетболисты встретились со сборной Египта. Для выхода в плей-офф россиянам было достаточно и поражения с разницей не больше «-7». То есть хватило бы и 15 набранных очков. С этой задачей команда справилась довольно быстро, но завершить матч досрочно всё-таки не удалось. Лишь в самой концовке Суворов и Падун реализовали два штрафных броска и установили на табло отметку в 21 очко. Победив Египет с итоговым счётом 21:16, сборная России стала единственной из восьми стран-участниц групповой стадии, выигравшей все три матча. С первого места в группе наши игроки вышли в плей-офф турнира.

Там россиян ждала сборная Польши. В ходе встречи ни той ни другой команде не удавалось оторваться от соперника. За полторы минуты до конца Россия лидировала с небольшим преимуществом – 17:16. Но вскоре соперники успешно атаковали из-за дуги и вырвались вперёд. В заключительные 45 секунд ни одна попытка наших игроков сравнять счёт не увенчалась успехом. В результате сборная России потерпела поражение со счётом 18:20. Но благодаря 3-0 на групповом этапе команде удалось опередить Литву и занять третье место на турнире. Поляки же вышли в финал и стали победителями турнира, одолев Румынию со счётом 21:17.

Фото: fiba.basketball

Фото: fiba.basketball

Фото: fiba.basketball

Женская сборная России в финальной стадии Лиги наций не выступала. Из-за многочисленных кадровых потерь команда не доиграла второй этап отбора и была вынуждена сняться с турнира. Параллельно в Бухаресте проходил заключительный этап Женской серии, но и там в плей-офф наши девушки выйти не смогли.

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Финальный этап Лиги наций получился по-настоящему необычным. Уникальная атмосфера вокруг площадки придала чемпионату особый шарм. Фотографии быстро разлетелись по интернету и заворожили множество любителей баскетбола. Болельщики по достоинству оценили идею проведения турнира в одном из самых роскошных дворцов мира. В «инстаграме» FIBA3x3 попросили поставить оригинальному месту игры оценку по 10-балльной шкале. Ответы были более чем ожидаемыми.

«11 из 10».
«1 миллион баллов».
«Что, если они попадут в одну из этих ламп?»
«Вы серьёзно? Это 10+. Безумная штука».
«Это потрясающе!»
«Проведите следующий турнир в Эрмитаже».

Некоторые сравнивали картинку с компьютерной игрой. Сходства действительно есть.

Фото: fiba.basketball

Фото: fiba.basketball

В мире 3х3 хорошо знают, как привлечь к турнирам дополнительное внимание. Чемпионаты по этому виду спорта неоднократно проводили как на открытых, так и закрытых площадках в самых необычных местах по всему миру. И для игроков, и для зрителей (пускай пока немногочисленных) это интересный новый опыт. Так наблюдать за матчем куда увлекательнее, чем на привычных баскетбольных аренах.

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