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Джеймсон Карри – игрок с самой короткой карьерой в истории НБА

Самая короткая карьера в истории. Джеймсон сыграл всего 3,9 секунды в НБА
Арина Ершова
Джеймсон Карри
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Карри даже близко не был так успешен, как его именитый однофамилец из «Голден Стэйт Уорриорз».

Ежегодно в НБА из студенческой лиги приходит множество талантливых игроков. Далеко не каждый из тех, кто был выбран командами на драфте, получает свой шанс раскрыться в лучшей лиге мира. В истории был один уникальный случай. Знакомьтесь с обладателем самой короткой карьеры в НБА – Джеймсоном Карри.

Впервые о Карри заговорили ещё тогда, когда он учился в старшей школе. Выступая за команду из Мебена в родной Северной Каролине, он был одним из самых перспективных игроков на уровне школьного баскетбола США. В свой последний год обучения Джеймсон в среднем набирал 40,3 очка, 7,3 подбора и 6 передач за игру. В феврале 2004-го он установил рекорд штата по результативности (недавно был побит защитником «Чикаго» Коби Уайтом). За четыре года Карри настрелял 3 307 очков. По этому показателю он обошёл Майкла Джордана, Дэвида Томпсона и Джеймса Уорти.

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Но на следующее утро случилось то, что в дальнейшем перевернёт всю его карьеру. Молодой талант отправился в школу на занятия, но был вызван в кабинет директора. Там его уже ждали – вот только не директор, а сотрудники полиции. Сам Карри признавался: сперва подумал, что будут просить автографы. Но правоохранители пришли совсем за другим – игрока арестовали, как и троих его товарищей по команде. Позже выяснилось, что Джеймсон четыре раза продавал марихуану полицейскому под прикрытием. На суде Карри признали виновным. Ему было назначено 36 месяцев испытательного срока и 200 часов общественных работ. Из старшей школы «Истерн Аламанс» игрока исключили. А университет Северной Каролины, где он должен был продолжить обучение, лишил его стипендии.

Карри крупно не повезло, но его карьера не была загублена на самом раннем этапе. Джеймсон поиграл в NCAA за университет Оклахомы, где провёл три выдающихся сезона и привлёк интерес со стороны клубов НБА.

В 2007-м Джеймсон выставил свою кандидатуру на драфт. Он был выбран «Чикаго» под 51-м пиком и сразу же отправлен в Лигу развития. Там он отыграл год, после чего был отчислен из «Буллз». Сам Карри считает, что причиной стали два неприятных инцидента. Первый произошёл после выставочного матча G-лиги в 2008-м. Полицейский поймал игрока возле отеля, когда тот справлял нужду на улице. Карри попытался убежать, но в итоге был задержан и обвинён в совершении двух мелких правонарушений. Кроме того, Карри опоздал на самолёт до Нью-Йорка, где его коллективу предстояла следующая игра. Он потерялся в Чикаго, пока ехал в аэропорт.

«Это не единственная, но весомая причина, по которой я не попал в НБА. Опоздание на тот самолёт всё испортило», — признавался Карри.

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После отчисления из «Буллз» Карри провёл два года в Европе, выступая в чемпионатах Франции и Кипра. Оттуда он вернулся в Лигу развития, где играл за «Спрингфилд Армор» из Массачусетса (нынешний «Гранд-Рапидс Голд»). Джеймсон был главной звездой команды, когда на него обратили внимание в «Клипперс». Карри подписал 10-дневное соглашение с клубом из Лос-Анджелеса и был готов к долгожданному дебюту в НБА.

Он впервые вышел на площадку спустя три дня после подписания контракта. Произошло это 25 января 2010 года, в конце третьей четверти в матче с «Бостон Селтикс». Но дебют Карри продлился буквально считанные секунды. Вот главный тренер Майк Данливи-старший выпускает его на площадку. Карри вступает в игру и бросается опекать Рэджона Рондо. Тот делает несколько шагов в сторону, чтобы освободить место под проход Рэя Аллена. Проходит всего пара секунд, и звучит сирена. Вот и всё. Атаковать кольцо до конца отрезка Аллен не успевает, Карри же покидает площадку. В начале четвёртой четверти вместо него выходит молодой Деандре Джордан.

В том матче Джеймсон отыграл всего 3,9 секунды. Он не то что не успел набрать ни одного очка, но даже не коснулся мяча. Для Карри это выступление стало первым и последним в НБА. Уже спустя 12 часов его отчислят из «Клипперс», чтобы подписать Бобби Брауна. В истории лиги было девять игроков, которые в итоге провели на площадке меньше минуты. Но ни один из них не отыграл меньше четырёх секунд, что делает Карри игроком с самой короткой карьерой в НБА.

«Если подумать, то я, наверное, самый высокооплачиваемый игрок в секунду в истории НБА. Это были самые быстрые четыре секунды в моей жизни. Я бы хотел, чтобы они продлились подольше. Находясь там, я просто чувствовал себя обычным человеком, обычным баскетболистом. Чувствовал, что я дома, что там моё место», — вспоминает Карри.

Впоследствии Карри вернулся в Лигу развития – туда же, в «Спрингфилд Армор». Выдав второй подряд успешный сезон (в среднем 17,3 очка и 6,3 ассиста) он ожидал, что получит предложение из НБА. Надежды на отъезд защитника возлагал и главный тренер команды Боб Маккиннон. Но этого так и не произошло. Карри решил ещё раз попробовать свои силы в Европе, но закончил всё равно в Лиге развития. И после очередного возвращения его результаты стали заметно хуже. Карри стал получать гораздо меньше игрового времени. Так из «Спрингфилда» он был обменян в «Бакерсфилд Джем» (нынешний «Мотор Сити Круиз»), откуда его отчислили спустя несколько месяцев. Всему виной – травма голеностопа, из-за которой защитник был вынужден пропустить остаток сезона. Так завершилась его баскетбольная карьера.

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Следующие пару лет Карри будут преследовать проблемы с законом. Причём обвинения всё те же – хранение и распространение наркотиков. Но его последние надежды на возвращение в баскетбол разрушит страшное ДТП. Джеймсон чудом остался жив и был вынужден перенести серьёзную операцию. С двумя винтами в позвоночнике о возвращении в большой спорт пришлось забыть.

Карри был по-настоящему талантлив. Высокий прыжок, ловкий дриблинг, поставленный бросок и удивительное чувство игры. Всё это делало его выдающимся скорером, выделявшимся на фоне остальных сверстников. И если бы не бесконечные неприятности, в которые он попадал за пределами площадки, его карьера могла бы сложиться совсем иначе. Сейчас это – один из ярких примеров, как можно загубить большой талант на корню. Фамилия у Джеймсона баскетбольная. Однако он даже близко не был так успешен, как его именитый однофамилец из «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри или хотя бы его младший брат Сет.

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