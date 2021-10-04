«Ну же, признайся». Майкл Джордан обманывал всех десятилетиями и создал фальшивую легенду?

11 июня 1997 года атакующий защитник «Чикаго Буллз» Майкл Джордан набрал 38 очков, 7 подборов, 5 передач и 3 перехвата в пятом матче серии финала НБА с «Юта Джаз» (90:88). Самочувствие Джордана перед матчем было ужасным, но он всё-таки вышел на паркет и фактически единолично принёс своей команде победу. Этот момент считается одним из самых знаковых в карьере Майкла и называется «гриппозной игрой».

Джордан совершил настоящий спортивный подвиг. 99% баскетболистов на его месте просто пропустили бы игру из-за очень плохого самочувствия. Конкурентный характер Майкла не позволял этого сделать. На кону стояло слишком многое. Счёт в серии мог стать 3:2 в пользу «Джаз», но Джордан поспособствовал тому, чтобы именно его команда вырвалась вперёд в противостоянии. Через пару дней «Чикаго» сломил «Юту» (90:86) на домашней площадке в шестой игре серии и завоевал чемпионский титул, пятый в карьере для Джордана.

Плохое самочувствие Джордана перед пятым матчем в Солт-Лейк-Сити не вызывает вопросов. Есть сомнения в том, что стало первопричиной этого состояния. Есть разные версии. Непосредственно кишечный грипп, умышленное пищевое отравление, раскуривание сигары на сквозняке или похмелье после бурной ночи. Джордан в документальном сериале «Последний танец» заявил, что страдал от последствий пищевого отравления. «Чемпионат» рассказывал о всех подробностях «гриппозной игры» в специальном материале.

Если вкратце, Джордан и его представители утверждают, что в 22:30 за день до игры Майкл сильно проголодался. Все рестораны в городе к тому моменту были закрыты. Оставался только вариант с доставкой пиццы. Менеджер Джордана сделал заказ, который почему-то доставили сразу 5 человек. Подозрений у легендарного игрока это не вызвало. Майкл съел пиццу, после чего проснулся ночью.

«Я испугался. Не знал, что со мной происходит. Будто меня частично парализовало. Мне казалось, что я умру. Организм был почти полностью обезвожен. Я не мог дышать. Чувствовал запредельную слабость. Мой рот был полностью пересохшим. Мне начали давать напиток Gatorade. А позже я начал думать о внутривенной терапии. Весь день провел в постели. Не мог есть. Не мог ничего удержать в руках. На самом деле это не было «гриппозной игрой». У меня было пищевое отравление», — рассказал Джордан.

Дальше был мучительный день, превозмогание себя и героическое выступление в матче с «Джаз», Опять же, по версии Джордана.

19 мая 2020 года, после выхода «Последнего танца», житель Солт-Лейк-Сити Крэйг Файт написал на своей странице в «Фейсбуке», что он — тот самый доставщик пиццы в номер легенды «Чикаго». Файт опроверг все слова лагеря Джордана.

Файт — единственный фанат «Чикаго» среди тогдашних сотрудников пиццерии. При поступлении заказа из отеля было предположение, что доставка может предназначаться кому-то из работников «Буллз». Однако не было совершенно никаких причин считать, что подобным может заниматься столь важная личность, как Майкл Джордан.

«Я помню, как говорил, что сам приготовлю эту пиццу, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь из работников что-то сделал с ней. Затем я сказал водителю, отвезти меня в отель. Заказ Майкла — большая пицца с добавлением пепперони. Все ингредиенты были свежими. Не было добавлено ничего, что могло бы привести к отравлению Джордана. Мы с водителем зашли в отель, зарегистрировались на ресепшне и поднялись на этаж «Буллз». Не было никаких пятерых парней, доставляющих пиццу в номер. Той ночью в ресторане вообще не находилось столько людей. Человек, который в последнее время нёс всю эту чушь (Тим Гровер — тренер Майкла Джордана, который рассказывал подробности «гриппозной игры»), открыл дверь и дал мне 20 долларов за пиццу плюс чаевые. Я увидел Джордана и попросил поздороваться с ним. Гровер открыл дверь достаточно широко, чтобы Майкл оторвался от карточной игры и сказал: «Спасибо, чувак».

Не думаю, что у Джордана вообще было пищевое отравление. По крайней мере, не от моей пиццы. Не было никаких других сообщений о пищевых отравлениях от пиццы, доставленной нашим заведением той ночью. Джордану поставили официальный диагноз? Он ходил к врачу? Всё это недосказанность с его стороны. Я хочу напомнить всем один факт: Майкл курил очень много сигар. В номере были открытые окна. Джордан сидел без рубашки. В это время в Солт-Лейк-Сити достаточно прохладно. Возможно, Джордан простудился, сидя у открытого окна без рубашки, когда курил сигару, и поэтому проснулся среди ночи с плохим самочувствием? Ну же, признайся. Или ему могли принести еду откуда-то ещё, если бы это действительно было пищевое отравление. Но моя пицца была сделана хорошо. Я следовал всем правилам», — сказал Файт.

Прошло почти полтора года после заявления Файта. Появилась новая теория. Журналистка ESPN Холли Роу тогда работала на финале НБА. Она считает, что Джордан отравился из-за того, что взял чужую еду со стола обслуживающего персонала.

«Создатели сериала пытались выяснить, почему Майкл Джордан заболел. Джордан схватил еду со стола работников телевидения, выходя из здания. Я тоже брала оттуда еду. Я смотрела «Последний танец». Знаю, что у Майкла Джордана есть теория об этой доставленной таинственной пицце. Однако я почти уверена, что он получил пищевое отравление после употребления еды со столика обслуживающего персонала арены «Дельта Центр», — заявила Роу.

Умышленное отравление доставленной пиццей, раскуривание сигары на сквозняке, «кража» непонятной еды обслуживающего персонала или банальный загул. Это возможные версии (среди публично названных), которые привели к ухудшению самочувствия Джордана и знаменитой «гриппозной игре». Лишь одна из них не выставляет Джордана в плохом свете, делая его пострадавшей стороной и однозначным героем. Это загадочное отравление доставленной ночью пиццей.



Остальные изображают Джордана как человека, который совершенно безответственно вёл себя перед решающей игрой финала НБА. Майкл решил, что миру следует донести первую версию. Но некоторые люди опровергают его историю. Джордан обманывал всех десятилетиями и создал фальшивую легенду? Всё может быть. Нельзя не восхищаться главным — выступлением лидера «Чикаго» в «гриппозной игре». Джордан и его представители могли не захотеть, чтобы что-то омрачало подвиг баскетболиста на площадке. Имели для этого основания. Бывают случаи, когда не все детали происшествия должны становиться достоянием общественности.