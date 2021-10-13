Всё очень плохо. Суперкоманда «Лейкерс» безвольно рассыпается перед стартом сезона

До старта нового сезона НБА остаются считаные дни. Дела у одного из главных фаворитов предстоящего чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» складываются не лучшим образом. Обновлённый состав суперименитый, пускай и очень возрастной. Команда Леброна Джеймса всерьёз нацелена побороться за чемпионство. Но в предсезонке коллектив выступает далеко не так, как хотелось бы. Не по-чемпионски. Даже с учётом скидки на несерьёзность предсезонных матчей.

Первая проблема, которая подкосила «Лос-Анджелес» на старте сезона, – травмы. Тревор Ариза, которого планировали выпускать в стартовой пятёрке, пропустит два месяца после операции на голеностопе. Ключевой игрок ротации Тэйлен Хортон-Такер повредил палец на правой бросковой руке и выбыл минимум на месяц. «Лейкерс» также остались без Малика Монка. Он повредил паховые связки. Сроки восстановления неизвестны, но в команде надеются, что он успеет восстановиться к стартовому матчу сезона – игре с «Голден Стэйт» 19 октября.

Если уж разговор зашёл о травмах, то нельзя не упомянуть Энтони Дэвиса. Травматичная супервезда получает достаточно много времени в предсезонке. В двух матчах с «Финиксом» Дэвис играл по 25-30 минут. Да, нагружать его можно уже сейчас, но в пределах разумного. Стоит ли рисковать здоровьем одного из самых травматичных игроков лиги в незначимых играх? Он, того и гляди, рискует отправиться к Аризе, Хортону-Такеру и Монку. Но потеря Дэвиса всё-таки скажется на «Лейкерс» в разы серьёзнее. Учитывая масштаб амбиций, в предстоящем сезоне он нужен «озёрникам» здоровым.

В любом случае, с Дэвисом или без, все пять предсезонных матчей «Лейкерс» безвольно проиграли. В первой игре «Лос-Анджелес» потерпел разгромное поражение от «Бруклина» на своей площадке – 97:123. Можно списать на то, что звёзды Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Расселл Уэстбрук не играли. Хотя у «Бруклина» не вышли Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг, так что столь крупной разнице в домашней встрече сложно найти оправдание, кроме «это же предсезонка». На тот момент ещё работало.

Дальше было выездное поражение от «Финикс Санз» (105:117). Появился Дэвис, Леброна и Уэстбрука не было. Соперник сильный, так что в целом большого повода для беспокойства не было. Дальше был выезд к «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121), в котором приняли участие Леброн и Уэстбрук, но отдыхал Дэвис. Разница небольшая, в составе «Уорриорз» 30 очков набрал Стефен Карри. Три поражения подряд для чемпионской суперкоманды даже в предсезонке – так себе показатель, но всё-таки после матча с «Голден Стэйт» резко критиковать «Лейкерс» ещё не было оснований. Хотя Уэстбрук набрал 2 очка при 1/7 с игры и совершил 6 потерь, что настораживало. Не зря.

«Лейкерс» ещё раз уступили «Финиксу» (94:123), на этот раз дома. Леброн взял передышку, на этот раз играли Дэвис и Уэстбрук. К первому особых вопросов не было – 19 очков и 6 передач. Чего не скажешь про Уэстбрука. На счету Рассела 8 очков при 3/12 с игры и 9 (!) потерь. Разыгрывающий, который совершает больше потерь, чем набирает очков и передач, – что-то немыслимое. И при этом показывает просто ужасную точность с игры.

В пятом предсезонном матче на паркете наконец-то впервые появилось «Большое трио». Казалось, что Леброн, Дэвис и Уэстбрук наконец-то порадуют болельщиков победой и разберутся с «Голден Стэйт», который вышли играть без Стефена Карри и Дрэймонда Грина. Но нет. Очередной провал. Статистика звёзд не самая плохая для предсезонки. Дэвис (20 очков, 6 подборов), Джеймс (17 очков, 6 подборов) и Уэстбрук (10 очков, 10 подборов, 6 передач) на бумаге смотрелись неплохо, хотя каждый провёл на площадке примерно полчаса и мог бы проявить лучше. К тому же у Расселла снова было много потерь (5) и очередной неудачный бросковый день – 3/9 с игры.

Так почему же не удалось обыграть команду, где лучшим баскетболистом является Эндрю Уиггинс? Причин несколько. Во-первых, у «Лейкерс» нет глубины. Кармело Энтони, Деандре Джордан и Дуайт Ховард на двоих 18 раз участвовали в Матче звёзд НБА. Однако сейчас они способны показать достойную продуктивность в каждом четвёртом или пятом матче. В остальных играх пользы от них нет. Рэджон Рондо ещё реже радует качественным выступлением. Хортон-Такер, Ариза, Монк выбыли из строя, есть небольшие проблемы со здоровьем и у Кендрика Нанна, от Кента Бэйзмора ждут лишь среднюю полезность в защите. Остин Ривз, Чонди Браун, Тревелин Куин, Жоэль Ээи, Кэмерон Оливер и Мэк Маккланг просто числятся в заявке. Кого-то на дешёвой зарплате нужно было туда включать, учитывая расходы клуба на Леброна, Дэвиса и Уэстбрука.

Очень далёк от оптимальной формы Уэстбрук. И вообще непонятно, подходит ли он в качестве звёздного напарника для Леброна и Дэвиса. Среди лидеров «Лейкерс» нет топовых шутеров, да и в числе ролевиков таковых не видно после травм вышеупомянутых исполнителей. Средний возраст команды составляет 33,6 года, при том что по НБА в целом этот показатель равен 27 годам. В межсезонье велось много дискуссий, является ли возраст преимуществом «Лейкерс» или недостатком. С одной стороны, наличие большого количества ветеранов означает огромный опыт игры на высшем уровне. С другой — исполнители вроде Энтони, Ховарда и Рондо давно миновали свой пик. 36-летний Леброн уже не считается однозначно лучшим игроком НБА, хотя всё ещё смотрится достойно, подходя к 19-му сезону в карьере.

Уэстбрук говорит, что проблему с потерями легко исправить. Якобы партнёры по команде должны привыкнуть к его ритму. Дэвис убеждает, что «Лейкерс» вот-вот преобразятся и покажут доминирующий баскетбол. Леброн вообще утверждает, что предсезонка – это несерьёзно. Да, в значительной степени этот так. Но 0-5 и абсолютное безволие на паркете – не то, чего ждали от «Лос-Анджелеса». Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель словно вообще не контролирует ситуацию и отдал все управленческие фунции в команде на откуп Леброна. Нет никаких гарантий, что ситуация станет лучше с началом регулярного чемпионата. Наоборот, всё может быть ещё хуже.

В опросе официального сайта НБА 72% генеральных менеджеров лиги перед началом предсезонки назвали «Бруклин Нетс» главным претендентом на титул, «Лейкерс» отдавали предпочтение всего 17% функционеров. Сейчас число верящих в «Лос-Анджелес» определённо стало меньше. В стане «озёрных» действительно всё очень плохо. Суперкоманда «Лейкерс» безвольно рассыпается. В данный момент даже самые преданные фанаты «Лос-Анджелеса» вряд ли найдут хоть какие-то поводы для оптимизма.