«Лейкерс» слишком уязвимы, «Бруклин» вынужден справляться с потерей. Расклады на сезон НБА

20 октября стартует сезон-2021/2022 в НБА. Лига вернулась к привычному расписанию после пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат из 82 матчей начинается во второй половине октября, а первый раунд плей-офф — в середине апреля. Из «коронавирусных» нововведений оставили лишь полюбившийся многим фанатам турнир плей-ин. Разбираем расклады на предстоящий сезон.

«Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — главные претенденты на титул

«Бруклин» — бесспорный фаворит сезона. 72% генеральных менеджеров НБА перед стартом тренировочного лагеря спрогнозировали чемпионство команды Стива Нэша, «Лейкерс» отдали предпочтение всего 17% опрошенных. Однако всё это было до отстранения разыгрывающего Кайри Ирвинга из-за отказа от вакцинации. «Бруклин» вынужден справляться с болезненной потерей, теперь у команды нет «Большого трио», Есть команда во главе с дуэтом суперзвёзд — Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом. Глубина состава солидная. Ламаркус Олдридж, Пол Миллсэп, Патрик Миллз, Джо Харрис и Блэйк Гриффин — ролевики с солидным послужным списком.

«Нетс» всё равно остаются фаворитами сезона, но после потери Ирвинга подопечные Нэша стали уязвимыми. Травма Дюранта или Хардена в плей-офф сделает вылет от условных «Милуоки» или «Филадельфи» весьма вероятным. Даже если удастся дойти до финала, будет непросто одолеть соперника с Западной конференции. Будь то «Лос-Анджелес Лейкерс» или кто-то другой.

Основным недостатком «Лейкерс» является возрастной состав. Кармело Энтони (37 лет), Тревор Ариза (36), Дуайт Ховард (35) и Рэджон Рондо (35) давно миновали пик карьеры, и больших свершений от них ждать не стоит. Леброн Джеймс поддерживает высокий уровень даже в 36 лет, но постепенно тоже сдаёт. 32-летний Расселл Уэстбрук тоже уже далеко не молодой. Кроме того, игроки «Лейкерс» подвержены травмам. В предсезонке из строя выбыли Тэйлен Хортон-Такер, Тревор Ариза, Малик Монк. Монк должен выйти на площадку уже в октябре, но Ариза и Хортон-Такер не помогут команде в течение как минимум месяца. Были проблемы со здоровьем у Уэйна Эллингтона, Кента Бэйзмора и Кендрика Нанна. Избежал попадания в лазарет Энтони Дэвис, но его склонность к травмам всем хорошо известна.

«Лейкерс» — очень хрупкая конструкция, и они слишком уязвимы. Команда Фрэнка Вогеля проиграла все 6 матчей в предсезонке. Значения эти встречи не имели, но сигнал тревожный. Несколько ключевых игроков ротации выбыли ещё перед стартом сезона. Потенциальный вылет Леброна, Дэвиса или Уэстбрука грозит провалом на долгом отрезке регулярного чемпионата с последующим получением низкого номера посева в плей-офф. Если кто-то из звёзд травмируется в разгар игр на выбывание, то «Лос-Анджелес» рискует вылететь уже на ранней стадии. Может повториться нечто похожее на разочаровывающее поражение от «Финикс Санз» (2-4) в первом раунде плей-офф прошлого сезона.

Как минимум пять команд могут составить «Нетс» и «Лейкерс» конкуренцию в борьбе за чемпионство

«Денвер Наггетс», «Финикс Санз», «Юта Джаз», «Милуоки Бакс», «Филадельфия Сиксерс» — сильные команды Западной и Восточной конференций с потенциалом обыграть фаворитов в плей-офф. «Денвер» начнёт сезон без разыгрывающего Джамала Мюррея, который вернется в строй после травмы «крестов» предположительно в начале 2022 года. Но подбор исполнителей и без того хорош, чтобы сразу бороться за лидирующие позиции на Западе. В составе «Наггетс» представлены действующий MVP НБА Никола Йокич, стремительно прогрессирующий Майкл Портер-младший и «большой» Аарон Гордон, уровень которого можно оценить как «близкий к звёздному». Вполне себе «Большое трио» для бедных, которое станет квартетом после восстановления Мюррея. Остин Риверс, Факундо Кампаццо, Уилл Бартон, Монте Моррис, Джефф Грин — качественные второплановые исполнители в распоряжении главного тренера Майка Мэлоуна. «Денвер» дошёл до финала Западной конференции в 2020 году и намерен выступить не хуже в предстоящем сезоне.

«Финикс» настроен взять реванш за поражение в финале-2021. Крис Пол, Девин Букер, Деандре Эйтон, Микал Бриджес — все ключевые игроки «Санз» остались на месте. Эйтон не получил желаемое максимальное продление контракта, но у него будет ещё год на то, чтобы доказать свою состоятельность. Руди Гобер, Донован Митчелл, Джордан Кларксон и Боян Богданович совершат очередную попытку привести «Юту» к успеху в плей-офф. Не исключено, что у команды Куина Снайдера наконец-то получится дойти хотя бы до финала Западной конференции.

«Милуоки» рассчитывает защитить титул. Яннис Адетокунбо, Крис Миддлтон, Джру Холидэй определённо прибавили в плане победной ментальности. Возможно, на бумаге состав «Бакс» слабее, чем у «Бруклина». Однако это не значит, что подопечные Майка Буденхольцера не способны ещё раз выбить «Нетс» в плей-офф. Особенно если кто-то из звёзд соперника получит травму. «Филадельфия» не решила вопрос с запросившим обмен Беном Симмонсом. Но у команды Дока Риверса не всё так уж плохо. Симмонс закончил свой бойкот и вернулся в расположение клуба, поскольку платить более $ 15 млн за пропуск всего сезона не готов. Отношения с Джоэлом Эмбиидом и другими одноклубниками разрушены, но Бен должен выкладываться по полной, если всё-таки выйдет на площадку. Иначе рыночная ценность обрушится и австралиец надолго застрянет в Филадельфии. Президент по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрил Мори дал понять, что просто так Симмонса не отпустит. Кажется, рано или поздно он всё-таки сумеет получить за Бена солидную компенсацию.

Группа конкурентоспособных середняков

«Лос-Анджелес Клипперс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс», «Атланта Хоукс», «Бостон Селтикс», «Чикаго Буллз», «Майами Хит» — крепкие команды, способные выбить кого-то из контендеров в плей-офф при удачном стечении обстоятельств. «Клипперс» могли бы рассматриваться как реальный претендент на титул, если бы не травма Кавая Леонарда. Кавай повредил крестообразные связки в июне во время серии плей-офф с «Юта Джаз». Срок восстановления в подобных случаях составляет 9-12 месяцев. Леонард если и сыграет в предстоящем сезоне, то в лучшем случае в концовке регулярного чемпионата. Владелец «Клипперс» Стив Баллмер всерьёз допустил, что форвард может пропустить весь сезон. Пол Джордж должен вывести «Лос-Анджелес» в плей-офф, хоть и не под высоким номером посева. Однако без Леонарда команде Тайрона Лю в играх на выбывание ничего не светит. Даже если Кавай вернётся ближе к старту постсезона, вряд ли его состояние будет идеальным. Чемпионские амбиции «Клипперс» переносятся на сезон-2022/2023. В клубе этот факт особо и не скрывают.

«Голден Стэйт» в какой-то момент сезона сможет рассчитывать на помощь Клэя Томпсона, который в последний раз выходил на площадку 2,5 года назад в финале НБА — 2019 против «Торонто Рэпторс». Случится это, скорее всего, в 2022 году. Клэй уже явно будет не тот, Дрэймонд Грин резко сдал, одного лишь доминирования Стефена Карри мало для борьбы за титул. Кевина Дюранта в «Голден Стэйт» больше нет, а значит подопечные Стива Керра не являются суперкомандой. Карри вытащил «Уорриорз» в турнир плей-ин в прошлом сезоне. Возвращение Томпсона, хотя бы минимальный вклад молодых лотерейных проспектов Джеймса Уайзмена, Джонатана Куминги и Мозеса Муди позволит «Голден Стэйт» попасть напрямую, но не более того. О борьбе за титул речь не идёт.

«Даллас» во главе с Лукой Дончичем дважды подряд вылетал от «Клипперс» в плей-офф. Этот соперник подопечным Джейсона Кидда вряд ли достанется в следующем розыгрыше, но успех техасского клуба в играх на выбывание маловероятен. Кристапс Порзингис не показывает ожидаемое качество баскетбола на паркете. Недовольный латыш ранее запрашивал обмен из «Маверикс», но изменил позицию после увольнения Рика Карлайла и прихода Кидда. Всё равно с трудом верится, что Кристапс выступит на уровне участника Матча звёзд. «Химия» Порзингиса с Дончичем если не нарушена, то как минимум не идеальна. Третью звезду «Даллас» так и не приобрёл, хотя возможность для этого была с учётом всё ещё действующего дешёвого контракта новичка у Луки. Решили потратить свободные средства в платёжной ведомости на хорошо знакомого исполнителя. На феерию в исполнении Тима Хардуэя рассчитывать не приходится, несмотря на новый контракт на 4 года и $ 75 млн. Ещё один год карьеры Дончича будет ознаменован неспособностью «Далласа» претендовать на чемпионство.

«Атланта» приятно удивила в прошлом сезоне, когда дошла до финала Восточной конференции. Трей Янг, Джон Коллинз и компания надеются выступить как минимум не хуже. Не факт, что получится, но с молодой командой «Хоукс» нужно считаться.

«Бостон» избавился от Кембы Уокера, но принял плохой контракт Эла Хорфорда. Име Удока сменил Брэда Стивенса на посту главного тренера, хотя особых улучшений ждать не стоит. Стивенс взял на себя роль главы фронт-офиса. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун — отличные молодые игроки, однако они не дотягивают до уровня лидеров чемпионской команды. Подписанный на скамейку Деннис Шрёдер ситуацию не меняет. «Селтикс» ещё не готовы бороться за титул. «Майами» в межсезонье подписал Кайла Лоури и Пи Джей Такера. Неплохая помощь для Джимми Батлера и Бэма Адебайо, но этого недостаточно для для статуса реального контендера. «Чикаго» с Николой Вучевичем, Заком Лавином, Демаром Дерозаном и Лонзо Боллом должен наконец-то выйти в плей-офф и вполне может огорчить кого-то из фаворитов, но всё таки потолок у подопечных Билли Донована ограниченный, и на фоне топ-клубов «Буллз» смотрятся очень скромно.

Клубы с туманными перспективами и «сливные» аутсайдеры

Из неупомянутых выше клубов относительно конкурентоспособными являются «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Индиана Пэйсерз» и «Нью-Йорк Никс». Однако их потолок — выход в плей-офф и ранний вылет. «Портленд» рискует потерять Дэмьена Лилларда, который в межсезонье не выставлял обменный запрос и решил дать шанс новому главному тренеру Чонси Биллапсу. Если «Блэйзерс» неудачно начнут регулярный чемпионат, терпение Дэмиана наверняка закончится. И тогда наготове будет Дэрил Мори, мечтающий обменять Симмонса именно на Лилларда. «Индиана» вернула Рика Карлайла на пост главного тренера, уволив не оправдавшего надежд дебютанта Нэйта Бьоркгрена. В любом случае команда, где лучшими игроками являются Домантас Сабонис и Майлз Тернер, не может претендовать на что-то серьёзное, при всём к уважении к данным исполнителям. «Никс» сенсационно вышли в плей-офф в прошлом сезоне, Джулиус Рэндл стал самым прогрессирующим игроком НБА. Команда Тома Тибодо рискует сделать шаг назад. Рэндл вряд ли повторит прошлогоднюю продуктивность. Деррик Роуз, Эван Фурнье, Ар Джей Барретт и Кемба Уокер — неплохая группа поддержки, но не годящаяся для больших свершений в плей-офф.

«Мемфис Гриззлиз», «Сан-Антонио Спёрс»», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Сакраменто Кингз» — команды Западной конференции, которые на словах декларируют цель попасть в плей-офф. Кто-то из них вполне может выполнить задачу, но особых ожиданий от этих клубов нет. Грег Попович должен одержать 26 побед, чтобы выйти на первое место в истории НБА по количеству выигрышей в качестве главного тренера. Это наверняка случится, но дальний забег в постсезоне на закате карьеры легендарному тренеру не под силу. «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс» — аналоги «Мемфиса», «Миннесоты», «Сан-Антонио», «Нью-Орлеана» и «Сакраменто» с Востока. В равной степени вероятен как полный провал этих клубов, так и попадание в плей-офф под низким номером посева.

«Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Детройт Пистонс», «Кливленд Кавальерс», «Орландо Мэджик» — команды, намерения которых предельно ясны. Все они будут «сливать» ради борьбы за высокий пик на лотерее драфта. Сложно предсказать, кто из них будет «самым успешным» в этом деле.