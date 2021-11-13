«Голден Стэйт» вновь абсолютно лучшая команда НБА. Время словно вернулось на 5 лет назад

«Уорриорз» сметают соперников на своём пути, Стефен Карри доминирует на историческом уровне. И это ещё в строй не вернулся Клэй Томпсон.

Не прошло и месяца со старта нового сезона в НБА, а в лиге уже сформировался абсолютный лидер. «Голден Стэйт Уорриорз» выдал сумасшедший старт и продолжает громить всех и вся на своём пути. Пока «Лейкерс», которых в межсезонье называли главным претендентом на победу в Западной конференции, болтаются в зоне плей-ин, «воины» выглядят всё лучше и лучше с каждой игрой. Впереди у них большое событие – долгожданное возвращение второй звезды.

Подопечные Стива Керра показали лучший старт среди всех команд лиги – 11-1. Единственное поражение с начала сезона «Голден Стэйт» потерпел от «Мемфиса» (101:104 в овертайме). Сегодня «воины» разгромили очередного соперника – со счётом 119:103 был повержен лидер Восточной конференции «Чикаго Буллз». Теперь команда из Сан-Франциско уверенно лидирует в чемпионате с серией из семи побед кряду.

При этом все семь встреч «Уорриорз» выиграли с двузначной разницей в счёте. Команда показывает лучший в лиге результат по чистому рейтингу, защитному рейтингу, а также среднему количеству набранных очков, передач, перехватов и трёхочковых за игру.

И всё это – без Клэя Томпсона. Защитник, полностью пропустивший два последних сезона из-за травм (разрыв крестообразной связки и разрыв ахилла), пока не вернулся в строй. Но только пока. Ожидается, что свою первую за два года игру он проведёт незадолго до рождественского матча – 20 или 23 декабря. Чего ожидать от Томпсона после столь продолжительной паузы, неизвестно. Наверняка известно одно – связка Клэя со Стефеном Карри была одной из сильнейших в современной НБА. Совсем скоро мы увидим их воссоединение.

Пока Карри неплохо справляется и сам. 33-летний защитник занимает второе место в лиге (после Кевина Дюранта) по результативности с 28,4 очками за игру. И продолжает ставить удивительные рекорды один за одним.

В матче с «Атлантой Хоукс» (127:113) 33-летний разыгрывающий стал самым возрастным игроком за всю историю НБА, который набрал 50 очков и сделал 10 передач в одном матче. Стеф побил рекорд Уилта Чемберлена, который набрал 53 очка, сделал 32 подбора и 14 передач в возрасте 31 года в 1968-м.

В матче с «Чикаго» Карри достиг отметки в 3359 трёхочковых попаданий за всю карьеру, что стало лучшим результатом в истории НБА. По этому показателю он обошёл Рэя Аллена, сыграв на 585 матчей (7 сезонов) меньше. Помимо этого, встреча с «Чикаго» стала 36-м в карьере Стефа матчем, в котором он реализовал 9 бросков из-за дуги. Защитник обновил собственный рекорд – помимо него никому не удавалось провести хотя бы 10 таких игр. У пяти ближайших преследователей в сумме их всего 34.

Но успех нынешних «Уорриорз» – это не только про Карри. Дрэймонд Грин весьма неплох в роли ассистента с 7,2 передачами в среднем за игру. Джордан Пул, показавший хороший уровень ещё во время «предсезонки», продолжает прогрессировать. И в последних семи матчах набирает в среднем по 20 очков за игру, что делает его вторым скорером команды после Карри. Третья атакующая опция «Уорриорз» – Эндрю Уиггинс. Два дня назад он установил личный рекорд по результативности в сезоне, набрав 35 очков в матче со своей бывшей командой – «Миннесотой».

Хорошо себя показывают и ролевики. Гэри Пэйтон-младший, который провёл всего 10 матчей в минувшем сезоне, демонстрирует невероятный атлетизм и чуть ли не в каждом матче кладёт эффектные данки. Неманья Бьелица отлично вписался в новую команду, уже успел оформить свой первый дабл-дабл в джерси «Уорриорз» и стабильно получает по 15 минут игрового времени. Как и другой новичок «воинов» Отто Портер, выступающий на «минималке». Нет весомого вклада от молодых Мозеса Муди, Джеймса Уайзмена и Джонатана Куминги, которых Карри был бы не против обменять в другой клуб на состоявшегося исполнителя. Возможно, руководство «Уорриорз» прислушается к нему, чтобы максимизировать потенциал и без того мощной команды.

В целом, нынешний «Голден Стэйт» – сплочённый и сбалансированный коллектив с отличным командным взаимодействием. Имея неплохую скамейку и одной ногой вернувшегося в строй Клэя Томпсона, у Стива Керра ещё есть варианты для усиления игры.

Нмногие списывают нынешние успехи «Уорриорз» на лёгкий календарь (хотя разбитый «Чикаго» к числу простых соперников точно не относится), на площадке они смотрятся великолепно. Благодаря чему и выдают столь убедительный результат на старте сезона. Пока всё только начинается – впереди ещё как минимум 70 матчей «регулярки». Но прямой сейчас «Голден Стэйт» — абсолютно лучшая команда НБА. Время словно вернулось на 5 лет назад, когда династия «Уорриорз» тотально доминировала в лиге.