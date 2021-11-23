У ЦСКА проблемы не только на евроарене. Два топ-клуба могут свергнуть армейцев в Лиге ВТБ

Новый сезон начался не так давно, а уже преподносит сюрпризы. Московский ЦСКА, переживающий непростой период, показывает худшее выступление среди российских клубов в Евролиге. И даже в Единой лиге ВТБ занимает лишь четвёртое место, пока УНИКС и «Зенит» пожинают плоды успешной селекционной работы и добывают победу за победой. Возможно, мы наблюдаем, как в российском баскетболе наконец-то зарождается интрига.

У армейцев старт сезона, мягко говоря, не задался. В Евролиге они проиграли четыре матча из шести последних и располагаются лишь на девятом месте. В Лиге ВТБ дела обстоят лучше, но ненамного – ведь в обоих чемпионатах подопечные Димитриса Итудиса находятся ниже «Зенита» и УНИКСа в турнирной таблице. Череда травм и тренерских ошибок, отсутствие чистого разыгрывающего и должной физической подготовки подкосили ЦСКА.

Всё это привело к серии из пяти поражений подряд – худшего для ЦСКА отрезка за два десятилетия. И хотя серия эта уже прервалась, говорить о возвращении армейцев на доминирующий уровень пока не приходится. На днях команда Итудиса обыграла «Басконию» (80:74), но, растеряв двузначное преимущество, едва не упустила победу в концовке. Впереди ещё два матча Евролиги, и только потом после «окна» ФИБА на матчи национальных сборных возобновится Лига ВТБ. Но и тут ЦСКА может не рассчитывать на лёгкую прогулку. У армейцев реальные проблемы не только на евроарене.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги уверенно занимает УНИКС (с разницей «+60» и балансом побед и поражений 6-1). Обыграть подопечных Велимира Перасовича удалось только неожиданно выстрелившему в начале сезона «Автодору» (5-1), который идёт на втором месте.

В целом казанский клуб, неплохо усилившийся в межсезонье, стремительно набирает обороты. Новички отлично вписались в команду: Марио Хезонья сейчас является самым результативным в УНИКСе, а Лоренцо Браун был признан MVP минувшего тура Евролиги. Потихоньку на новом месте осваивается Андрей Воронцевич. Хороши и проводящие свой второй сезон в Казани Джон Браун с Айзеей Канааном. Появились вспышки яркой игры у третьего номера драфта НБА 2008 года О Джей Мэйо, теоретически может выстрелить подписанный на месячный контракт Янис Тимма. В общем, Перасовичу есть на кого рассчитывать.

В Евролиге у казанцев всё достаточно неплохо. Во всяком случае, немного лучше, чем у ЦСКА. В двух последних матчах УНИКС выдал сенсацию: сначала был разгром «Милана» (97:61), потом – камбэк с «-18» в победном матче с «Альбой» (85:71). Как итог – баланс 6-5 с разницей «+20» и седьмое место. То есть зона плей-офф. Учитывая не самое удачное выступление на старте регулярки, результат приличный. Особенно для команды, которая не играла в Евролиге с 2017 года.

Шаг за шагом идёт к получению постоянной лицензии Евролиги «Зенит». Пускай петербуржцы и не показывают сверхъяркой игры, зато стабильно выдают результат. И с балансом 8-3 находятся в шаге от третьего места, уступая «Милану» лишь по разнице очков. До лидирующих «Реала» и «Барселоны» (9-2) тоже рукой подать. В Единой лиге всё складывается не менее благополучно, даже с учётом неожиданного поражения от «Астаны» (пока единственного для подопечных Хавьера Паскуаля).

Не стоит забывать, что в строй до сих пор не вернулся разыгрывающий Шабазз Напьер. В сентябре защитник, выдавший ошеломительный старт в предсезонке, получил травму голеностопа в матче Суперкубка. И больше не выходил на площадку. Впрочем, сейчас сине-бело-голубые неплохо справляются и без него. Но у команды по-прежнему сохраняется мощный потенциал для улучшения игры. Пока же следует отметить, что Джордан Лойд, Артурас Гудайтис, Билли Бэрон и другие игроки «Зенита» достойно справляются и без Напьера.

Сезон только начал приближаться к экватору. В дальнейшем всё может перевернуться с ног на голову. Спешить с выводами спустя два месяца не стоит, но уже сейчас можно наверняка сказать одно – у ЦСКА появились достойные конкуренты. В последние годы разрыв между армейцами и другими клубами лиги (речь не только про грандов) стремительно сокращается. Это хорошо – вместе с увеличением интриги в борьбе за титул растёт и уровень нашего баскетбола. Сейчас УНИКС и «Зенит» медленно, но верно приближаются к соперникам из Москвы. И, возможно, уже в ближайшем будущем сместят их с трона. Если не в этом сезоне, то уж точно в одном из следующих.