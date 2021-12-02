ЦСКА легко разобрался с бессильными греками. Даже после потери лидера

ЦСКА столкнулся с серьёзной кадровой проблемой перед матчем 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». Торнике Шенгелия выбыл из-за травмы колена. Произошло это не в расположении армейского клуба.

Шенгелия получил повреждение в составе сборной Грузии в матче с Украиной в прошлую пятницу, выйдя на игру через день после встречи с «Баварией» (77:74) в Евролиге. Изначально в контракте Шенгелии был прописан пункт о разрешении выступать за сборную во время «окон» ФИБА, так что ЦСКА стал заложником обстоятельств и не мог запретить баскетболисту играть за национальную команду.

«Панатинаикос» приехал в Москву тоже далеко не идеальным составом. Один из лидеров греческого клуба Яннис Папапетру из-за гриппа остался в Афинах. Кроме того, под вопросом было участие центрового Георгиоса Папаянниса, который в предыдущем матче с «Зенитом» (79:74) стал главным творцом победы своей команды, оформив дабл-дабл из 18 очков и 13 подборов. Папаяннис всё-таки вышел на площадку против ЦСКА и был достаточно эффективным (14 очков, 9 подборов, 20 баллов индекса полезности), но на шансы команды с победой уехать из Москвы никак не повлиял.

В любом случае «Панатинаикос» — не тот соперник, которого ЦСКА должен бояться даже с учётом потери Шенгелии, а также не игравших из-за температуры Йоханнеса Фогтманна и Дэниэла Хэкетта. Греки прочно обосновались на дне турнирной таблицы с балансом 3-12, победа над «Зенитом» ситуацию особо не изменила. Команда Димитриса Прифтиса уже после трети сезона расписалась в собственной неконкурентоспособности. Особенно ужасен «Пао» на выезде, где проиграл все 7 матчей регулярки. Порой делал это с унизительной разницей, как, например, в Белграде во встрече с ничем не примечательной «Црвеной Звездой» (48:81).

Совершенно ясно, что за плей-офф некогда грозный «Панатинаикос» бороться не будет. Разве что защитник Дэрил Мэйкон (16,4 очка) постарается включиться за награду Альфонсо Форда лучшему скореру Евролиги, а Папаяннис (8,8 очка, 7,9 подбора) поборется за статус лучшего подбирающего турнира.

Победа «Панатинаикоса» в Москве была бы чем-то из разряда фантастики, Чуда не произошло. Армейцы уже с самого старта матча обозначили своё преимущество, выиграв первую четверть со счётом 31:22. Алексей Швед реализовал три трёхочковых ещё до истечения четвёртой минуты на секундомере, Семён Антонов за этот период попал из-за дуги дважды. В дальнейшем подключились Марюс Григонис, Иван Ухов, Габриэль Лундберг, Джоэл Боломбой и Уилл Клайберн, отметившиеся результативными действиями уже в первой десятиминутке.

К перерыву ЦСКА увеличил своё преимущество — 53:38. Третья четверть потенциально могла бы внести интригу в противостояние на паркете, если бы греки немного сократили отставание. Однако «Панатинаикос» был беспомощен в защите и нападении. Как итог ЦСКА вёл +21 перед заключительным игровым отрезком — 75:64.

Четвёртая четверть превратилась в пустую формальность. Единственный вопрос заключался лишь в том, с какой разницей в итоге выиграет ЦСКА. Команда Димитриса Итудиса немного сбавила обороты, минуты получили зачастую не играющие Александр Хоменко и Владимир Ивлев, но глобально это ни на что не повлияло — 97:77 победа ЦСКА. Алексей Швед оформил ассистентский дабл-дабл (17 очков, 13 передач). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Панатинаикоса» Окаро Уайт, на счету которого 19 очков.

ЦСКА (8-5) легко разобрался с бессильными греками и вплотную приблизился к топ-4 турнирной таблицы. Дальше у команды Итудиса по расписанию воскресный выездной матч с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ. Армейцы не должны витать в облаках после победы над «Панатинаикосом». В Краснодаре их наверняка не ждёт такая лёгкая прогулка.