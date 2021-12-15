Стефен Карри — лучший снайпер в истории НБА! Его рекорд будут считать «вечным»

Разыгрывающий «Уорриорз» шёл к заветному достижению немного дольше, чем ожидалось. Но в будущем он лишь упрочит его.

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри побил рекорд Рэя Аллена по точным трёхочковым в истории НБА. За 7,28 до конца первой четверти в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс» (105:96) Карри реализовал бросок, который стал для него 2974-м в карьере. До конца игры баскетболист упрочил достижение, забив ещё три трёхочоквых. Теперь Стефен официально — лучший снайпер в истории НБА.

Теперь список лучших выглядит так:

1. Стефен Карри – 2977

2. Рэй Аллен – 2973

3. Реджи Миллер – 2560

4. Джеймс Харден – 2509

5. Кайл Корвер – 2450

6. Винс Картер – 2290

7. Джейсон Терри – 2282

8. Джамал Кроуфорд – 2221

9. Пол Пирс – 2143

10. Дэмьен Лиллард – 2109

11. Леброн Джеймс – 2023

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Рэй Аллен и Реджи Миллер подарили Карри памятную майку с рекордной цифрой. Даже болельщики «Нью-Йорка» на «Мэдисон Сквер Гарден» порадовались за Стефена. Момент получился очень эмоциональным.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» NBA.

Стоит отметить, что Стефен превзошёл Аллена по попаданиям из-за дуги в регулярном чемпионате и плей-офф ещё 13 ноября, когда записал на свой счёт 9 дальних попаданий в матче с «Чикаго» и довел общий показатель до отметки 3 367, у завершившего карьеру Аллена — 3 358. Однако особенностью НБА является то, что все рекорды считаются по регулярке. В игре с «Никс» Карри реализовал 5 дальних бросков и наконец-то превысил отметку 2973, которая так долго позволяла Аллену находиться на первом месте в списке снайперов.

Последние две недели баскетбольная общественность только и говорила, что Карри вот-вот превзойдёт рекорд Аллена. Это сыграло злую шутку, как с самим Стефеном, так и со всей командой «Голден Стэйт».

Разыгрывающий сделал смелое заявление перед домашнем матчем с «Портлендом» (104:94) 9 декабря. Карри планировал забить 16 трёхочковых и уже тогда превзойти Аллена. Излишняя самоуверенность ни к чему хорошему не привела, так что порадовать публику в Сан-Франциско не удалось. Стефен бросил с нетипично плохим для себя процентом — 6/17 из-за дуги.

Рекорд переносился на выездное турне «Голден Стэйт» по Востоку. Первая игра с «Филадельфией Сиксерс» (93:102) была вчистую провалена. Матисс Тайбул просто «съел» Стефена в защите и стал первым игроком в истории, который поставил два блок-шота при трёхочковых попытках разыгрывающего «Уорриорз». Карри показал точность 3/14, «Голден Стэйт» проиграл и на время отдал «Финикс Санз» лидерство в Западной конференции.

Далее последовал выезд к «Индиане Пэйсерз» (102:100). «Голден Стэйт» с трудом вырвал победу. Карри бросал издали посредственно (5/15), до рекорда Аллена оставалось два попадания. После игры Стефен и главный тренер «Уорриорз» Стив Керр всё-таки признали, что вся эти шумиха с рекордом негативно сказалась на команде. 3-кратный чемпион НБА Карри испытывал чуть ли не большее давление, чем в решающих матчах плей-офф.

«Давайте будем честными, вокруг этого рекорда слишком много шумихи. Иногда это заставляет всех торопиться, играть немного не в своём стиле. Нам нужно вспомнить, как мы привыкли играть в нападении», — сказал Карри.

«Я думаю, что на Карри слишком сильно давил этот рекорд в последних нескольких играх. Он чрезмерно хотел забить трехочковые и превзойти Аллена», — добавил Керр.

Три подряд матча подряд с 10+ дальними промахами. Действительно нехарактерная ситуации для лучшего снайпера в истории. Это можно объяснить только давлением. Дрэймонд Грин, Эндрю Уиггинс, Джордан Пул и другие игроки «Голден Стэйт» тоже ему поддались, что вызвало дисбаланс в командной игре «Голден Стэйт». Хорошо, что при плохом качестве баскетбола хотя бы удалось обыграть слабые «Портленд» и «Индиану» и всё просто ограничилось переносом столь ожидаемого достижения.

Карри не суждено было стать рекордсменом на глазах публики в родном «Чейз Центре». С другой стороны, он вошёл в историю на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден», которую называют Меккой баскетбола. Всё-таки это лучше, чем стать лучшим снайпером всех времён в Индианаполисе и Филадельфии, при всём уважении к этим городам и фан-базам местных клубов.

Итак, наконец-то Карри сбросил с себя лишний груз и превзошёл Аллена. Стефену 33 года. Он вполне может пробить отметку 4000 дальних попаданий в регулярке и 5000 с учётом плей-офф до конца карьеры, если избежит травм.

Будут ли считать его рекорд «вечным»? Да, поскольку Стефен будет только укреплять его. Современная НБА делает явный акцент на трёхочковые. Карри сам этим пользуется, забивая в среднем по 5 дальних бросков в последние годы. Однако сразу после его прихода в лигу акцент не был так смещён на периметр. Стефен реализовывал в среднем 2-3 дальних броска за игру в первые 6 лет карьеры. Дальше пошёл резкий рост до 4-5 попаданий.

Сейчас в НБА нет снайпера уровня Карри. Самый близкий аналог — Трэй Янг из «Атланты Хоукс». Но он идёт в темпе Карри — 2,5 попадания из-за дуги за три с половиной сезона карьеры. Причём в этом сезоне Трэй забивает 2,7 трёхочковых за игру, что меньше пикового показателя двухлетней давности (3,4). Развитие Янга застопорилось. Он более чем добротный игрок по меркам НБА, но пока не суперзвезда первой величины уровня Карри. И не факт, что станет таковым.

Среди прочего, Янг подвержен травмам и пропускает примерно пару десятков матчей в год. «Атланта» — даже близко не династия вроде «Голден Стэйт» периода 2015-2019 годов. Карри до конца карьеры нарастит такую фору, что Янг её просто не отыграет, если только резко не начнёт попадать по 6 раз из-за дуги в среднем за матч. Это из области фантастики, так что рекорд Карри уже можно занести в разряд «вечных». И этот статус будет укрепляться, потому что разыгрывающий «Уорриорз» способен ещё как минимум три года провести на доминирующем уровне и упрочить своё достижение.