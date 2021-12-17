«Альба» затянула армейцев в нервную концовку и имела шансы победить. На этот раз обошлось.

ЦСКА едва спасся в матче с одной из худших команд Евролиги. До реабилитации ещё далеко

В Берлине завершился матч 16-го тура Евролиги – «Альба» принимала московский ЦСКА. Армейцы два дня назад в Москве потерпели разгромное поражение от казанского УНИКСа (67:88. Сегодня подопечные Димитриса Итудиса приехали в столицу Германии, чтобы реабилитироваться.

«В матче с УНИКСом у нас получилось очень разочаровывающее выступление, особенно в первой половине. Оно разочаровало прежде всего тем, как мы отнеслись к игре. Так что нам необходимо реабилитироваться, быть готовыми к следующему матчу психологически и физически», – заявил греческий специалист.

В составе ЦСКА с первых минут вышли Никита Курбанов, Никола Милутинов, Дэниел Хэккетт, Торнике Шенгелия и Алексей Швед. В стартовую пятёрку «Альбы» попали Маодо Ло, Мальте Делов, Маркус Пер Эрикссон, Йоханнес Тиман и Бен Ламмерс.

Изначально казалось, что о какой-то «реабилитации» говорить пока рано. «Альба» вырвалась вперёд с первых минут, и уже к середине отрезка преимущество хозяев составляло 8 очков. Однако ближе к концу десятиминутки москвичи разбегались – усилиями Уилла Клайберна и Джоэла Боломбоя ЦСКА счёт удалось сравнять. Ко второй четверти команды подошли со счётом 23:21.

До конца первой половины игра была равной. У «Альбы» чуть лучше получалось в атаке, но гости не позволили сопернику нарастить преимущество. В обороне блистал Йоханнес Фойгтман, но этого оказалось недостаточно, чтобы оставить берлинцев позади. За 30 секунд до конца четверти ЦСКА вёл с разницей «+5», но два точных броска Йовела Зусмана позволили хозяевам удержать ничейный счёт – 48:48.

Третья четверть также осталась за «Альбой». Вторую половину хозяева начали с рывка 10:3. Маркуса Эрикссона с Маодо Ло, которые на двоих набрали больше половины от всех очков команды, было не остановить. Догнать атакующий дуэт хозяев по результативности пытался Джоэл Боломбой. Быстрые 5 очков Фойгтмана в концовке позволили сократить отставание, но перед заключительной четвертью ЦСКА всё равно уступал с разницей «-4» – 69:73.

Финальная десятиминутка началась со своеобразной перестрелки. Трёхочковые залетали то в одно, то в другое кольцо. Армейцы вцепились в соперника, и борьба за победу продолжалась вплоть до финальной сирены. За минуту до конца встречи ЦСКА вёл с разницей «+4», но хозяева бились до конца. На последних секундах Маодо Ло дважды попал со штрафной линии, сократив разрыв в счёте до минимального. Но после этого два успешных штрафных оформил Алексей Швед. Итог – победа москвичей 93:90.

Самым результативным игроком матча стал Маодо Ло. На его счету 26 очков, 3 подбора и 7 передач. Ещё 18 очков (+ 4 подбора + 1 ассист) набрал Эрикссон. Лучшим в составе ЦСКА стал Йоханнес Фойгтман – у него 16 очков, 5 подборов и 5 передач. Ещё 15 очков набрал Уилл Клайберн, 14 – Алексей Швед, по 12 – Джоэл Боломбой и Торнике Шенгелия.

Победа над «Альбой» — локальный успех. До полноценной реабилитации ЦСКА ещё далеко. К команде Итудиса остаётся много вопросов. До последних минут существовала приличная вероятность, что армейцы потерпят второе обидное поражение кряду. Игроки ЦСКА всё-таки собрались, за что им стоит отдать должное, но более классный соперник мог бы перебросать их. Хорошо, что «Альба» — одна из худших команд Евролиги со слабым подбором исполнителей.

Через неделю команду Итудиса ждёт непростая встреча с «Реалом» в Мадриде, к которой нужно подготовиться как физически, так и морально. Ведь мадридцы – соперник совершенно другого уровня, который ошибок не прощает.