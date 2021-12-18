«Это бизнес». Американский чемпион мира оказался непригодным для ЦСКА

По завершении срока контракта ЦСКА покинул центровой Кеннет Фарид. Американский баскетболист, известный по качественному выступлению в НБА в середине 2010-х, чемпион мира — 2014 в составе сборной США, подписал двухмесячное соглашение с армейцами в октябре на фоне эпидемии травм в передней линии. Торнике Шенгелия и Никола Милутинов восстановились. Фарид оказался непригодным для ЦСКА. Почему так сложились обстоятельства?

Кеннет приехал в Москву после длительной паузы в карьере и короткого периода в чемпионате Пуэрто-Рико за команду «Леонес де Понсе». Сам факт выступления в клубе и турнире подобного уровня намекал, что Фарид «уже не тот». Но всё-таки кое-какая надежда на реанимацию карьеры в Москве оставалась. Возможно, Кеннету просто нужно было найти своё место, и тогда он начнёт восстанавливать былой статус. К сожалению, это были слишком наивные ожидания.

Фарид принял участие в 11 матчах Евролиги и Единой лиги ВТБ, набирал в среднем 2,3 очка, 2,6 подбора, 0,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 9,1 минуты на паркете. Статистика абсолютно неприемлемая, даже с учётом малого количества игрового времени. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис как раз и не доверял Фариду много минут, потому что баскетболист был неэффективным.

По сути, Кеннет вообще не обеспечил никакой страховки после травм Шенгелии и Милутинова. Хорошо, что Торнике и Никола достаточно быстро вернулись в строй, закрыв брешь в передней линии. Отчисление Фарида стало ожидаемым исходом. В последних матчах Евролиги с «Жальгирисом» (73:51), УНИКСом (67:88) и «Альбой» (93:90) центрового не задействовали. Фактически просто дожидались истечения контракта для объявления о прекращении сотрудничества, которое появилось на официальном сайте в день матча в Берлине.

«Мы благодарим Кеннета за его преданность делу, целеустремлённость и энергию, которую он принёс. Ему потребовалось немного времени, чтобы сделать некоторые коррективы, но он определённо стал частью нашей команды. Мы желаем ему всего наилучшего. Всегда большая честь познакомиться с таким человеком и игроком и поработать с ним», — заявил Итудис.

«Спасибо, что приняли меня, это было потрясающе — организация, тренеры и люди в московском ЦСКА. Мне хотелось бы провести здесь весь сезон. Это бизнес. И я к этому отношусь с пониманием! Здесь здоровая атмосфера, команда будет расти и становиться лучше, я уверен, но кто знает, что нас ждёт в будущем; я молюсь и желаю всем всего наилучшего! Spasibo! Вперед, красно-синяя армия!» — сказал Фарид.

Расставание получилось достаточно тёплым. К человеческим качествам Фарида нет вопросов, хотя были определённые опасения на этот счёт, учитывая ряд скандалов с игроком во время пребывания в НБА. Никакого гонора из-за своего раскрученного имени Фарид не проявлял, стал полноценной частью коллектива. То есть пришествия «второго Майка Джеймса» наблюдать не довелось.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

К сожалению, просто хорошим.парнем быть недостаточно. Нужно показывать мало-мальски качественное выступление на площадке, с чем Фарид не справился. Лучшим матчем Кеннета в составе ЦСКА стала домашняя игра Евролиги с «Маккаби» (74:73), когда он набрал 6 очков и 5 подборов за 15 минут. Минимальный вклад в победу центровой внёс, но не такой пиковой продуктивности от него ждали.

«За время выступлений в красно-синих цветах Кеннет проявил себя настоящим профессионалом. Он без возражений принял вспомогательную роль, включился в усердную работу, полностью сконцентрировался на адаптации к системе команды и стал одним из ключевых элементов, позволивших команде пройти непростой период.

Кеннет проявил себя умелым, опытным, ответственным игроком, отличным товарищем по команде. Мы благодарны Мэнималу за его помощь, позитивную энергию, вклад в наши успехи. Надеемся, в ЦСКА он смог «перезапустить» карьеру, почувствовать вкус баскетбола высокого уровня. Искренне желаем Кеннету здоровья и удачи на следующем жизненном этапе!» — написал ЦСКА в прощальном сообщении.

Отчасти Кеннет действительно перезапустил свою карьеру в ЦСКА. Вряд ли он получит приглашение в другой клуб Евролиги. Разве что от аутсайдера за скромную зарплату. Но в клубе уровня Еврокубка или в крайнем случае Лиги чемпионов ФИБА вполне может объявиться. Это точно лучше чемпионата Пуэрто-Рико, откуда Кеннет приехал в Москву.