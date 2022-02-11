Когда за команду уже не будет стыдно? ЦСКА снова сильно разочаровал

ЦСКА слишком часто разочаровывает в нынешнем сезоне. Выездная встреча с «Маккаби» в Тель-Авиве пополнила список провалов армейцев.

В нынешнем сезоне ЦСКА и «Маккаби» уже встречались. Матч состоялся в Москве, и к нему хозяева подходили не в лучшей форме – после серии из пяти поражений подряд. Однако обыграть израильскую команду и прервать безвыигрышную серию москвичам всё-таки удалось. Игра завершилась минимальной победой армейцев – 74:73. Не без доли везений, потому что форвард «Маккаби» Деррик Уильямс на последней секунде не забил простейший бросок из-под кольца.

В предыдущем матче Евролиги ЦСКА противостоял берлинской «Альбе». Красно-синие реабилитировались после обидного поражения от «Анадолу Эфеса» (97:99) и разгромили немецкую команду со счётом 91:72. Три дня назад москвичи также провели тяжелейшую встречу с казанским УНИКСом. По итогам трёх овертаймов ЦСКА уступил со счётом 103:105.

«Маккаби» в предыдущем туре уступил «Баварии» – 52:70. Накануне сегодняшней игры подопечные Янниса Сферопулоса занимали 12-е место в турнирной таблице Евролиги с балансом побед и поражений 10–12. У ЦСКА результат 14-9. Казалось, что настал оптимальный момент для встречи с «Маккаби», поскольку в Мюнхене израильтяне выглядели совсем растерянными. Не тут то было.

ЦСКА по-прежнему выступает в неполном составе. Изз-за травм выбыли Торнике Шенгелия, Йоханнес Фойгтманн и Уилл Клайберн. Зато в строй вернулся главный тренер москвичей Димитрис Итудис. Из-за болезни он не присутствовал на нескольких предыдущих матчах, а обязанности специалиста исполнял его первый ассистент Андреас Пистиолис.

«Здорово снова быть в строю. Я восстановился не на сто процентов, но очень скучал по команде, а потому я здесь. И, главное, чтобы были здоровы игроки. Мы не в полном составе, но продолжаем сражаться, на коротком временном отрезке команда сыграла четыре овертайма. И впереди еще одна битва. «Маккаби» сильнее, жёстче играет на своей площадке при поддержке болельщиков. Знаем, что будет трудно, будем смотреть по ситуации и решать задачи по мере их поступления», – сказал Итудис перед игрой.

В стартовой пятёрке на сегодняшнюю встречу вышли Семён Антонов, Марюс Григонис, Никола Милутинов, Иван Ухов и Дэниэль Хэккетт. В старт, как и в матче с «Альбой», не попал капитан команды Никита Курбанов. Противостояли армейцам с первых минут Кинан Эванс, Анте Жижич, Кхайри Томас, Скотти Уилбекин и Деррик Уильямс.

В начале первой четверти у ЦСКА полетели трёхочковые – за три минуты они реализовали сразу три броска из-за дуги. Гости вышли вперёд и вели с разницей «+9». Но ближе к концу отрезка «Маккаби» удалось сравнять, а потом и выйти вперёд – 23:17. Во второй «десятиминутке» преимущество хозяев продолжило расти и к середине отрезка удвоилось. Затем ЦСКА совсем растерялся в нападении и пропустил рывок 0:10. А к концу первой половины разница в счёте уже составляла 21 очко – 49:28. Четверть подопечные Итудиса проиграли с чудовищным счётом 11:26. Преодолеть отметку в 10 набранных очков за отрезок команде помог Алексей Швед, реализовавший два штрафных на последней минуте.

После большого перерыва ЦСКА удалось сократить до «+15», но, увы, не удалось остановить Скотти Уилбекина, благодаря которому разница в счёте вернулась к отметке в 20 очков. За счёт успешных дальних попаданий у гостей получалось по чуть-чуть приближаться к сопернику, но «Маккаби» сразу же навёрстывал упущенное. Третий отрезок завершился с ничейным счётом – 18:18, то есть преимущество хозяев по-прежнему составляло 21 очко. Четвёртую четверть ЦСКА начал с рывка 10:0. Однако на большее сил москвичам, к сожалению, не хватило. В концовке «Маккаби» подрасслабился, но продолжал удерживать двузначное преимущество. Только на последней минуте игрокам ЦСКА удалось сократить отставание до однозначного. Итог – «Маккаби» берёт реванш за поражение в Москве и побеждает 84:75.

Лучшим игроком матча стал Скотти Уилбекин. На его счету 23 очка, 2 подбора и 3 передачи. Жижич набрал ещё 14 очков, Эванс – 11. Самым результативным в составе ЦСКА стал Габриэль Лундберг. Он записал на свой счёт 17 очков, 4 подбора и 3 передачи. По 10 очков набрали Марюс Гринонис и Никола Милутинов.

Можно уповать на усталость после матча с УНИКСом, на травмы. Но график напряжённый у всех команд, кадровые проблемы тоже являются нормой для каждого клуба. ЦСКА во внутреннем первенстве за сезон играет намного меньшее количество раз, чем конкуренты. Ротация у команды приличная. Факт остаётся фактом – качество игры армейцев остаётся отвратным и света в конце тоннеля не видно. До следующего матча в Евролиге у команды Итудиса будет почти две недели перерыва, однако 13-го и 18-го февраля москвичам предстоит сыграть с «Астаной» и «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ. Посмотрим, что в сложившейся ситуации придумает греческий тренер.

В Тель-Авиве был очередной чёрный день ЦСКА. Команда занимает шестое место в турнирной таблице с балансом 14-10. Повезло, что «Анадолу Эфес» проиграл «Олимпиакосу» (86:87 ОТ), а «Монако» уступил «Жальгирису» (82:83). Отрыв от девятого места – два поражения. Но такой ЦСКА вполне может его растерять и пролететь мимо плей-офф впервые с 2011 года. Когда уже за команду не будет стыдно?