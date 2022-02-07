ЦСКА и УНИКС выдали матч года. Такую феноменальную развязку оценил бы сам Майкл Джордан

Команды подарили зрителям три овертайма. Был бы и четвёртый, но О Джей Мэйо оказался против.

УНИКС отправился на выездной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА в качестве лидера турнирной таблицы. Казанский клуб (10-2) мог упрочить своё преимущество над армейцами (9-3) или напротив позволить сопернику догнать себя. Цена победы в очной встрече топ-клубов очень высока.

УНИКС полторы недели назад дома уступил ЦСКА (75:86) в Евролиге. Тогда основной проблемой команды Велимира Перасовича была усталость. Можно просто посмотреть на перелёты УНИКСа за последние полмесяца: Казань — Зелёна Гура — Мадрид — Казань — Берлин — Каунас — Москва.

УНИКС потерял доминирующую форму, самым ярким свидетельством чему является гостевое разгромное поражение от «Альбы» (53:81). Хорошо, что через пару дней удалось сломить совсем беспомощный «Жальгирис» (76:67). Но в игре с ЦСКА снова существовал риск возникновения проблем с функциональным состоянием.

У армейцев график был помягче. Команда Андреаса Пистиолиса, который временно подменяет заболевшего главного тренера Димитриса Итудиса, в полной мере этим не воспользовалась. Во время «двойника» Евролиги ЦСКА безвольно проиграл «Анадолу Эфес» (97:99 ОТ), упустив преимущество +15. Далее была обыграна «Альба» (91:72), которая после разгрома УНИКСа решила особо не сопротивляться в Москве.

Ключевой вопрос заключался именно в степени агрессии УНИКСа и количестве сохранённой энергии на встречу с армейцами в Единой лиге. ЦСКА испытывает огромные проблемы, когда соперник не собирается сдаваться просто так и максимально упирается в борьбе за положительный результат.

На первую четверть УНИКСа хватило — 26:13. Так же было и в Казани — стартовый игровой отрезок закончился в пользу команды Перасовича, так что это преимущество ничего не значило. Уже во второй десятиминутке ЦСКА практически ликвидировал дефицит и ушёл на перерыв с минимальным отставанием — 41:42.

Третья четверть закончилась уже с преимуществом ЦСКА 61:60. Марио Хезонья, Джон Браун и Айзея Канаан сделали всё, чтобы казанцы оставались на плаву. Интрига на последние 10 минут сохранилась. Какого-то особого рвения у ЦСКА не было видно. Дэниэл Хэкетт настрелял 20 очков за три четверти, двузначную результативность покорил Джоэл Боломбой.

Но в целом команда Пистиолиса действовала вальяжно и неубедительно. Это относится и к новичку Аллерику Фримену, который не отметился результативными действиями за три минуты на паркете и смазал две попытки с игры. Уже в начале четвёртой четверти армейцы покорили отметку в 15 потерь. УНИКС мог вытащить эту игру на морально-волевых качествах, преодолевая накопившуюся усталость. Оказалось, что у Тони Джекири, Марио Хезоньи, Джона Брауна О Джей Мэйо и других игроков УНИКСа с этим всё в порядке. Казанцы сплотились после потери из-за травмы Лоренцо Брауна.

Главными действующими лицами в конце четвёртой четверти стали российские баскетболисты — Дмитрий Узинский и Вячеслав Зайцев (УНИКС), а также Семён Антонов (ЦСКА). Антонов упустил шанс добить УНИКС, смазав открытый трёхочковый за 33 секунды до конца основного времени при +2 в пользу армейцев. Зайцев в ключевой момент отобрал мяч у Хэкетта и отдал пас Узинскому, который отправил в быстрый отрыв Марио Хезонью, сделавшего счёт 77:75.

Стоит отметить, что перед этим Дмитрий забил важнейший трёхочковый и заставил Алексея Шведа сфолить при своём дальнем броске, реализовал 2 из 3 попыток. УНИКС фактически зашёл в концовку благодаря Узинскому. А не выиграл в основное из-за Хезоньи, который не дотерпел и сфолил на Марюсе Григонисе за 1,6 секунды до завершения четвёртой четверти. Литовец был точен — 77:77. Отчаянный бросок Хезоньи на победу цели не достиг, встреча перешла в овейртайм.

Первый овертайм подарил ощущение дежавю. Снова фол на Григонисе в последней атаке ЦСКА, снова литовец попал и сравнял счёт (85:85) и снова Хезонья не забил бросок на победу. Половину второго овертайма команды не могли набрать очки. Дальше с этим дела были получше, но в конечном счёте победителя выявить не удалось – 92:92. Во второй раз в истории Единой лиги ВТБ матч перешёл в третий овертайм. Впервые это случилось в нынешнем сезоне в матче «Парма» — «Астана».

Всё шло и к четвёртому овертайму, но против был О Джей Мэйо. Третий номер драфта НБА 2008 года вспомнил, почему его когда-то считали игроком с суперзвёздым потенциалом. О Джей реализовал бросок со средней дистанции с сиреной о завершении третьего овертайма, установив окончательный счёт – 105:103 ОТ.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

ЦСКА и УНИКС выдали лучший матч года, и вероятно, лучший в истории Единой лиги ВТБ. Такую феноменальный развязку оценил бы сам Майкл Джордан. Победителем сверхнапряжённой битвы вышли казанцы, которые упрочили своё лидерство в турнирной таблице. Хэкетт набрал рекордные за карьеру в Единой лиге ВТБ 33 очка, но запомнит эту игру с отрицательной стороны. Оформившие дабл-даблы Хезонья (31 очко, 10 подборов) и Джекири (10 очков, 10 подборов) — с положительной. Мэйо (3 очка, 1/5 точность бросков) попал с игры только один раз. Но зато как! Для американца этот момент станет самым запоминающимся в баскетбольной карьере даже с учётом заокеанского периода выступлений.