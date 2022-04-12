«Уорриорз» выше Дончича, Дюрант не повторил путь Леброна. Финиш регулярки в НБА

Регулярный чемпионат в НБА завершился 10 апреля. Многие команды досрочно обеспечили себе место в плей-офф, однако почти все до последнего боролись за лучший номер посева, преимущество домашней площадки и соперника попроще. И вот как выглядит сетка плей-офф на данный момент:

Фото: nba.com

Первый номер посева и победу в конференции себе досрочно обеспечили «Майами» и «Финикс», так что поражения в заключительных матчах на их ситуацию никак не повлияли. Оба клуба будут иметь преимущество домашних площадок во всех раундах плей-офф и на старте постсезона сыграют с одной из команд, участвующих в плей-ин. А вот расстановка сил со второго по шестое места в обеих конференциях решалась в финальном туре.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (128:107)

41 очко Клэя Томпсона в заключительной встрече с «Пеликанс» позволила «воинам» занять третье место в турнирной таблице Западной конференции. Команда опередила «Даллас» Луки Дончича на одну выигранную встречу (53 против 52) и встретится с «Денвером» в первом раунде плей-офф.



«Пеликанс» ещё до заключительного матча закрепили за собой девятое место на Западе и гарантировали себе участие в турнире плей-ин. 12 апреля они примут занявших 10-е место «Сан-Антонио Спёрс».

«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» (130:120)

Чтобы занять третье место на Западе, «Маверикс» было необходимо побеждать «Сан-Антонио» и надеяться, что «Голден Стэйт» проиграет в своём матче. С первой задачей они справились, но «Уорриорз», увы, тоже не подвели. Подопечные Джейсона Кидда финишировали на четвёртом месте и встретятся с «Ютой» в стартовом раунде плей-офф.



Звёздный разыгрывающий Лука Дончич получил растяжение икроножной мышцы левой ноги на последних минутах третьей четверти. Сроки восстановления пока не называются, но хочется верить, что всё обойдётся и магия словенца проявится в матчах на вылет.



«Спёрс» обеспечили себе место в плей-ин ещё на прошлой неделе благодаря победе над «Денвером» (116:97) и поражению «Лейкерс» в матче с «Санз» (110:121).

«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блейзерс» (111:80)

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» (146:141)

«Юта» и «Денвер» в последнем туре боролись на пятое место. Победа «Джаз» над «Портлендом» лишала «Наггетс» любых шансов подняться в топ-5, а поражение сработало бы только в случае их собственной победы над «Лейкерс». Оба матча сложились не в пользу «Денвера», и команда Майкла Мэлоуна финишировала на шестом месте.

У «Портленда» и «Лейкерс» уже не было шансов на попадание в плей-ин.

«Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз» (139:110)

«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс» (133:115)

«Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс» (118:106)

Сразу три команды из топ-4 на Восточной конференции завершили регулярный сезон с одинаковым балансом побед и поражений (51-31): «Бостон», «Милуоки» и «Филадельфия». В таком же порядке они в итоге расположились в турнирной таблице. У «Селтикс» и «Бакс» было преимущество над «Сиксерс» благодаря лучшему результату в конференции (33-19 против 32-20), к тому же обе команды одержали победу в своих дивизионах. А подопечные Име Удоки опередили действующих чемпионов благодаря большему количеству побед над другими командами-участницами плей-офф на Востоке.

Что касается плей-ин, то на Западе пары были определены ещё до заключительного матча: «Миннесота» встретится с «Клипперс», а «Пеликанс» поборются с «Сан-Антонио». А вот на Востоке борьба была не менее плотной, чем в зоне плей-офф.

«Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс» (134:126)

«Атланта Хоукс» — «Хьюстон Рокетс» (130:114)

«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс» (124:108)

Все четыре команды, которые примут участие в турнире плей-ин от Восточной конференции, одержали победы в своих заключительных матчах. «Бруклин» победил «Индиану» и встретится с «Кливлендом», одолевшим «Милуоки». Обе команды завершили регулярный чемпионат с результатом 44-38, однако седьмое место досталось «Нетс», так как они имеют преимущество по личным встречам (3-1). Получается, что звёзды «Бруклина» всё-таки сыграют в матчах на вылет, где им, по всей видимости, сможет помочь Бен Симмонс, обменянный по ходу сезона на Джеймса Хардена. Таким образом, пути с «Лейкерс» у Дюранта и компании здесь расходятся. Но надолго ли?



Победы этих команд оставили «Хоукс» и «Хорнетс» на девятом и десятом местах соответственно. Они также финишировали с одинаковым результатом (43-39), однако «Атланта» опережает соперника в таблице юго-восточного дивизиона по дополнительным показателям. Команды встретятся между собой в плей-ин завтра, 13 апреля.