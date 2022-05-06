Хезонья заставил «Зенит» провести худший матч в сезоне. УНИКС забрал преимущество площадки

УНИКС долгое время возглавлял турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, но упустил победу в регулярке из-за поражения от «Локомотива-Кубань». В итоге на первой строчке оказались армейцы, которые сейчас имеют стратегическое преимущество своей площадки во всех стадиях плей-офф. А вот казанцы не имеют его даже в полуфинале, поскольку пропустили вперёд ещё и «Зенит».

Полуфинальную серию между Петербургом и Казанью многие ждали с особым интересом. Исход её невозможно предугадать из-за огромного количества неизвестных. «Зенит» после отъезда нескольких иностранцев укрепился не только российским трио Фридзон-Вяльцев-Моня, но и подписал контракт с Эриком Бакнером.

Лоренцо Браун (с мячом) против Дмитрия Кулагина Фото: Единая лига ВТБ

УНИКС вёл себя ещё активнее. Из Суперлиги казанцы забрали Ивана Лазарева, а из «Автодора» — Желько Шакича и Джерона Джонсона. После они договорились с Лоренцо Брауном, который вернулся таки в Казань после отъезда. И на флажке подписали соглашение с Уильямом Мосли — ещё одним легионером, который должен был добавить глубины в передней линии.

Именно глубина скамейки стала главным фактором на старте матча, определив ход первой игры полуфинальной серии. Всё дело в том, что стартовый центровой команды Тони Джекири получил травму и пропускал старт серии. Но, к удивлению многих, Велимир Перасович решил довериться Артёму Клименко… и эта ставка сработала.



Российский центровой очень активно начал матч, но, помимо активности, Клименко был ещё и продуктивен. Его 6 очков и продуктивная защита кольца помогли гостям захватить лидерство 7:0. «Зенит» не мог набрать очки почти четыре минуты, и это вызывало удивление, поскольку у хозяев на паркете находились такие снайперы, как Лойд, Бэрон, Карасёв, Кулагин.

После того как счёт стал 15:8 в первой четверти, не выдержал Хави Паскуаль. Наставник хозяев взял тайм-аут, после которого его парни не особенно изменили ход встречи. При 20:10 в пользу УНИКСа испанский коуч впервые в матче выплеснул эмоции, но быстро остановился. При этом главная звезда соперника Марио Хезонья с самой разминки был нарочито спокоен и не реагировал на промахи и ошибки партнёров.



Спокойствие Хезоньи не распространялось только на набор очков. С этим у Супер Марио был полнейший порядок — за первую половину он отбегал почти 17 минут и настрелял 11 очков.

Марио Хезонья руководит действиями своих партнёров Фото: Единая лига ВТБ

Во второй четверти хозяева проснулись и даже сравняли счёт, но это была лишь локальная радость. Казалось, что чрезмерно замедленные игроки «Зенита» вот-вот проснутся и станут самими собой образца конца осени или начала зимы, когда сине-бело-голубые не смотрели на титулы и регалии даже в Евролиге.



После большого перерыва УНИКС продолжил гнуть свою линию. Казанцы использовали 10 человек в ротации (не играли Узинский и Лазарев), но зато каждый сыграл более 10 минут и отметился набранными очками.



Конечно, Хезонья забивал больше остальных. Как и положено суперзвезде, он решал эпизоды самостоятельно и делал это на 5 с плюсом: хорват реализовал 8 из 14 бросков и положил в цель все 9 штрафных, набрав в итоге 27 очков.



Но самым запоминающимся моментом стал его забег от кольца до кольца в конце третьей четверти. Небольшой конкурс по броскам сверху прямо во время матча плей-офф. Было эффектно!

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно на странице ЕЛБ во «ВКонтакте».

В первой же атаке четвёртой десятиминутки Мосли забил из-под кольца, и разница увеличилась до «+15» в пользу гостей. В эти минуты больно было смотреть на Василия Карасёва, который приехал поболеть за сына после чемпионства в женском чемпионате России с курским «Динамо». Сергей Карасёв очень старался в защите, но никак не мог попасть с игры. В итоге все пять его бросков были отправлены мимо цели.

Последние минуты прошли без интриги. Гости спокойно довели дело до победы и теперь не только ведут в серии, но и забрали себе преимущество площадки. А это очень серьёзный фактор для столь равных команд.